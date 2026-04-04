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Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

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Arbeloa está em apuros por causa do craque do Real Madrid

Especiais e Opinião
A. Arbeloa
J. Bellingham
Real Madrid
Mallorca x Real Madrid
Mallorca
La Liga
Espanha
England

Uma dor de cabeça de luxo no Bernabéu

O jornal espanhol “AS” revelou que o Real Madrid finalmente começou a alcançar a esperada sintonia técnica, cerca de três meses após Álvaro Arbeloa assumir o comando técnico, sucedendo a Xabi Alonso.

O jornal esclareceu que essa evolução não significa que a equipe esteja imune a crises, especialmente diante do fantasma das lesões, que ainda ameaça sua estabilidade. Arbeloa já havia alertado que, se a equipe não estiver em plena forma, poderá sofrer uma derrota diante de qualquer adversário.

No entanto, os indicadores atuais parecem extremamente positivos, já que a equipe conseguiu cinco vitórias consecutivas, incluindo duas vitórias notáveis sobre o Manchester City, em confrontos que confirmaram que o Real Madrid ainda possui a personalidade de campeão e a capacidade de competir nos mais altos níveis.

O jornal destacou que essa fase marcante foi alcançada apesar da ausência de vários jogadores fundamentais, com destaque para Kylian Mbappé, que ficou de fora devido a problemas no joelho antes de recuperar a forma durante a pausa internacional com a seleção francesa. 

Jude Bellingham também está fora da equipe titular desde o início de fevereiro, em meio a uma situação de incerteza criada pelo técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, sobre sua condição física e seu futuro.

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  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    O enigma da suspensão internacional

    Ela acrescentou que Bellingham atuou por poucos minutos no clássico contra o Atlético de Madrid antes da pausa para os jogos internacionais, o que fez com que sua convocação para a seleção inglesa parecesse uma medida necessária para recuperar sua forma física.

    No entanto, a realidade foi diferente, já que ele ficou de fora da partida contra o Uruguai e também não participou do jogo contra o Japão, apesar de ter ficado no banco de reservas.

    O jornal citou declarações de Tuchel, que confirmou que o jogador não estava totalmente pronto, afirmando que não iriam arriscar colocá-lo em campo devido à sua recuperação de uma lesão muscular, diante da falta de clareza sobre a evolução de seu estado.

    Apesar das expectativas de um retorno antecipado a Madri, ele permaneceu com a seleção sem participar nem mesmo dos aquecimentos, o que gerou muitas especulações sobre sua condição física, antes que o quadro se esclarecesse posteriormente.

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  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Um retorno cauteloso a Madri

    OjornalAS” confirmou que Bellingham está na lista do Real Madrid para o confronto contra o Maiorca, com a possibilidade de entrar em campo, embora seja improvável que comece a partida como titular.

    Nesse contexto, Arbeloa declarou que a situação do jogador era atípica, mas compreendeu a decisão de não arriscar com ele, ressaltando que Bellingham possui consciência suficiente para manter sua preparação física e que está próximo do retorno total, precisando apenas recuperar o ritmo de jogo.

    O jornal destacou a delicadeza do momento para a reintegração de Bellingham, evocando uma experiência anterior com Xabi Alonso, que o colocou em campo no clássico de Madrid apesar de ele não estar totalmente recuperado após uma cirurgia no ombro — decisão que se refletiu negativamente no desempenho da equipe e resultou em uma derrota acachapante por 5 a 2.

    Diante desses fatos, Arbeloa enfrenta um grande desafio na gestão de seu elenco, especialmente após ter se decidido pelo esquema 4-4-2, que conta com a dupla de ataque formada por Vinícius Júnior e Mbappé, além de quatro meio-campistas, com a surpreendente aparição do jovem jogador Thiago Petarš.

  • Real Madrid CF v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Confiança total, apesar dos números

    O jornal explicou que a lógica poderia sugerir a possibilidade de excluir um dos jovens jogadores para abrir espaço para Bellingham, formando assim o quarteto do meio-campo ao lado de Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde e Arda Güler.

    No entanto, a decisão não é tão simples assim, especialmente porque os números de Bellingham nesta temporada (6 gols e 4 assistências) ficaram abaixo das expectativas, enquanto Thiago apresentou um desempenho que superou todas as expectativas.

    Apesar disso, Arbeloa enfatizou sua confiança absoluta em Bellingham, afirmando que ele é um elemento fundamental no projeto da equipe. Ele disse em declarações anteriores: “Se eu pudesse fazer qualquer sacrifício para garantir que o Jude voltasse em plena forma amanhã, eu faria. Ele é um verdadeiro líder e está entre os melhores do mundo. O que me deixa feliz é que a equipe continua apresentando um desempenho forte mesmo na ausência dele, e isso reflete a força do grupo. Tenho total confiança nele.”

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