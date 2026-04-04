Arbeloa está em apuros por causa do craque do Real Madrid

O jornal espanhol “AS” revelou que o Real Madrid finalmente começou a alcançar a esperada sintonia técnica, cerca de três meses após Álvaro Arbeloa assumir o comando técnico, sucedendo a Xabi Alonso.

O jornal esclareceu que essa evolução não significa que a equipe esteja imune a crises, especialmente diante do fantasma das lesões, que ainda ameaça sua estabilidade. Arbeloa já havia alertado que, se a equipe não estiver em plena forma, poderá sofrer uma derrota diante de qualquer adversário.

No entanto, os indicadores atuais parecem extremamente positivos, já que a equipe conseguiu cinco vitórias consecutivas, incluindo duas vitórias notáveis sobre o Manchester City, em confrontos que confirmaram que o Real Madrid ainda possui a personalidade de campeão e a capacidade de competir nos mais altos níveis.

O jornal destacou que essa fase marcante foi alcançada apesar da ausência de vários jogadores fundamentais, com destaque para Kylian Mbappé, que ficou de fora devido a problemas no joelho antes de recuperar a forma durante a pausa internacional com a seleção francesa.

Jude Bellingham também está fora da equipe titular desde o início de fevereiro, em meio a uma situação de incerteza criada pelo técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, sobre sua condição física e seu futuro.

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