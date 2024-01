Arábia Saudita x Coreia do Sul ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa da Ásia

Seleções entram em campo neste domingo (30), no Estádio da Cidade da Educação; veja como acompanhar na TV e na internet

Arábia Saudita e Coreia do Sul se enfrentam nesta terça-feira (30), às 13h (de Brasília), no Estádio da Cidade da Educação, em Doha, pelas oitavas de final da Copa da Ásia. A partida terá transmissão ao vivo do Star+ no streaming (veja a programação completa aqui).

A Coreia do Sul assegurou sua vaga nas oitavas de final da Copa da Ásia ao encerrar a fase de grupos como vice-líder do Grupo E, com cinco pontos. Até o momento, registrou uma vitória sobre o Bahrein por 3 a 1, além de empates com a Jordânia por 2 a 2 e com a Malásia por 3 a 3.

Do outro lado, a Arábia Saudita encerrou a fase de grupos como líder do Grupo F, totalizando sete pontos. Até agora, conquistou vitórias sobre Omã por 2 a 1 e Quirguistão por 2 a 0, além de um empate sem gols contra a Tailândia.

