“Aproveitem o Messi para vencer!”... Caragher pede que a Inglaterra marque o “Pulga”

Acredito que a Inglaterra possa tirar proveito de Lionel Messi na semifinal da Copa do Mundo contra a Argentina.

Messi, de 38 anos, talvez tenha sido o melhor jogador do torneio neste verão, depois de marcar oito gols e dar duas assistências decisivas, e agora busca levar a Argentina à final da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva.

A seleção comandada por Thomas Tuchel buscará uma maneira de neutralizar Messi, na tentativa de acabar com uma espera de 60 anos para chegar à final da Copa do Mundo. Mas o foco não deve se limitar apenas a conter sua periculosidade; é preciso também buscar maneiras de explorar seus pontos fracos na defesa.

Não há nada de novo com Messi. Ele está na ativa há 20 anos e ninguém encontrou a solução para pará-lo.

É preciso haver um plano. Não acredito que seja uma marcação individual, mas deve haver um plano claro. Os jogadores vão esperar por isso. E isso não significa desistir, pois você está enfrentando talvez o maior jogador da história do futebol, e ele provou isso também neste torneio.

Ao mesmo tempo, precisamos pensar em como explorar o Messi também. Quando a bola está com o adversário, ele se movimenta pelo campo, e isso não significa que o lateral-esquerdo da Inglaterra deva ficar colado nele durante toda a partida.

A Inglaterra pode tirar proveito do fato de que a Argentina se defende com apenas nove jogadores de campo.