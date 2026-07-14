“Aproveitem o Messi para vencer!”... Caragher pede que a Inglaterra marque o “Pulga”

Jamie Carragher, ex-jogador do Liverpool, acredita que o tão aguardado confronto entre Inglaterra e Argentina nas semifinais da Copa do Mundo de 2026 não será decidido apenas pela capacidade dos ingleses de neutralizar a ameaça de Lionel Messi, mas também pelo quanto eles conseguirem explorar alguns aspectos que já não representam mais um ponto forte do capitão do Tango.
O ex-zagueiro inglês explicou, emum artigo analítico publicado pela Sky Sports, que Messi continua apresentando um desempenho excepcional em termos de números e influência ofensiva, mas ele não é mais o jogador que pressiona ou desempenha funções defensivas como fazia em seus primeiros anos, o que dá a Thomas Tuchel a oportunidade de traçar um plano que não se limite a neutralizar o astro argentino, mas que se estenda também a marcá-lo de perto.
Caragher também abordou a polêmica no elenco da Inglaterra após as declarações de Tuchel sobre a presença de Bellingham após a partida contra a Noruega, afirmando que não vê nenhuma crise entre as duas partes, antes de revelar o jogador que, em sua opinião, merece estar na escalação titular contra a Argentina.
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