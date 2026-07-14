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“Aproveitem o Messi para vencer!”... Caragher pede que a Inglaterra marque o “Pulga”

Especiais e Opinião
Opinion
Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
J. Carragher
L. Messi
B. Saka
J. Bellingham
T. Tuchel
England
Argentina
EUA
Alemanha

Artigo analítico sobre o ex-jogador do Liverpool

Jamie Carragher, ex-jogador do Liverpool, acredita que o tão aguardado confronto entre Inglaterra e Argentina nas semifinais da Copa do Mundo de 2026 não será decidido apenas pela capacidade dos ingleses de neutralizar a ameaça de Lionel Messi, mas também pelo quanto eles conseguirem explorar alguns aspectos que já não representam mais um ponto forte do capitão do Tango.

O ex-zagueiro inglês explicou, emum artigo analítico publicado pela Sky Sports, que Messi continua apresentando um desempenho excepcional em termos de números e influência ofensiva, mas ele não é mais o jogador que pressiona ou desempenha funções defensivas como fazia em seus primeiros anos, o que dá a Thomas Tuchel a oportunidade de traçar um plano que não se limite a neutralizar o astro argentino, mas que se estenda também a marcá-lo de perto.

Caragher também abordou a polêmica no elenco da Inglaterra após as declarações de Tuchel sobre a presença de Bellingham após a partida contra a Noruega, afirmando que não vê nenhuma crise entre as duas partes, antes de revelar o jogador que, em sua opinião, merece estar na escalação titular contra a Argentina.

Eis o texto da matéria:

  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Acredito que a Inglaterra possa tirar proveito de Lionel Messi na semifinal da Copa do Mundo contra a Argentina.

    Messi, de 38 anos, talvez tenha sido o melhor jogador do torneio neste verão, depois de marcar oito gols e dar duas assistências decisivas, e agora busca levar a Argentina à final da Copa do Mundo pela segunda vez consecutiva.

    A seleção comandada por Thomas Tuchel buscará uma maneira de neutralizar Messi, na tentativa de acabar com uma espera de 60 anos para chegar à final da Copa do Mundo. Mas o foco não deve se limitar apenas a conter sua periculosidade; é preciso também buscar maneiras de explorar seus pontos fracos na defesa.

    Não há nada de novo com Messi. Ele está na ativa há 20 anos e ninguém encontrou a solução para pará-lo.

    É preciso haver um plano. Não acredito que seja uma marcação individual, mas deve haver um plano claro. Os jogadores vão esperar por isso. E isso não significa desistir, pois você está enfrentando talvez o maior jogador da história do futebol, e ele provou isso também neste torneio.

    Ao mesmo tempo, precisamos pensar em como explorar o Messi também. Quando a bola está com o adversário, ele se movimenta pelo campo, e isso não significa que o lateral-esquerdo da Inglaterra deva ficar colado nele durante toda a partida.

    A Inglaterra pode tirar proveito do fato de que a Argentina se defende com apenas nove jogadores de campo.

    • Publicidade

  • Espero que a partida contra o Atlanta transcorra de maneira semelhante à da Croácia, quando enfrentamos uma equipe que acredita em suas capacidades e tenta jogar para frente.

    Não acho que haja uma grande diferença entre as duas seleções. E não acredito que a Argentina vá recuar com todos os seus jogadores. Ela vai tentar trocar de ataques conosco, e isso pode nos deixar espaços para aproveitar.

    Os laterais da Argentina gostam muito de avançar, mas a equipe não conta com alas propriamente ditos, e talvez esse seja um dos pontos que a Inglaterra possa explorar.

    Espero que a partida seja diferente da maioria das partidas da Inglaterra neste torneio, pois ainda não acredito que tenhamos chegado perto do nosso melhor nível.

  • Jude Bellingham Thomas Tuchel England 2026 World CupGetty/GOAL

    Não vi nenhum problema nas declarações de Thomas Tuchel após a partida contra a Noruega. Talvez ele estivesse um pouco abalado emocionalmente após o jogo, mas a verdade é que a Inglaterra não jogou bem e poderia facilmente ter perdido aquela partida.

    Entendo o Tuchel perfeitamente. Conhecemos sua personalidade desde a época do Chelsea, e uma de suas principais características é dizer as coisas com franqueza. Na Copa do Mundo, o técnico precisa ser decisivo, tomar decisões importantes e ser sincero com seus jogadores. Não há tempo para esperar, e por isso gostei da entrevista que ele deu após a partida.

    Quanto a Jude Bellingham, acho que ele também ficou abalado após a partida. Ele marcou dois gols, mas depois percebeu o quanto era difícil jogar e as condições climáticas. Consigo entender a reação dele, mas não vejo nenhuma crise entre ele e o Tuchel.

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  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Quanto à escalação, acho que Bukayo Saka deveria ser titular contra a Argentina. 

    Noni Madueke teve muitas oportunidades no torneio, mas as coisas não correram como ele esperava. É verdade que Saka não está 100% pronto, mas são nessas partidas que se aposta nos melhores jogadores.

    Se ele for capaz de fazer a diferença, deve começar a partida. Não há espaço para pensar em uma possível final, pois este jogo é o mais importante.”

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