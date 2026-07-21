Após três meses, Arrascaeta volta a ser relacionado e pode reforçar o Flamengo

A longa espera está perto do fim. Após quase três meses afastado, Arrascaeta voltou a ser relacionado pelo Flamengo e pode reencontrar os gramados nesta quarta-feira, contra a Chapecoense, na Arena Condá, pela retomada do Campeonato Brasileiro.

O uruguaio não entra em campo desde 29 de abril, quando sofreu uma fratura na clavícula direita na vitória sobre o Estudiantes, pela Libertadores. Logo após retornar ao Rio de Janeiro, passou por cirurgia e acelerou o processo de recuperação para tentar disputar a Copa do Mundo.

O meia conseguiu ser convocado pelo Uruguai, mas um novo problema físico mudou os planos. Já durante a preparação da seleção, sofreu uma lesão na panturrilha direita e acabou sem atuar no Mundial. Nos dois primeiros jogos sequer ficou no banco e, na despedida uruguaia, acompanhou da reserva a derrota para a Espanha.

A situação gerou atrito entre Flamengo e seleção uruguaia. O clube carioca questionou a condução da recuperação do atleta, enquanto o então técnico Marcelo Bielsa rebateu as críticas em entrevista coletiva.

Agora totalmente recuperado, Arrascaeta volta a ficar à disposição de Leonardo Jardim e reforça o Flamengo em um momento decisivo da temporada.