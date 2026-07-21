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Flamengo v Medellin - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Após três meses, Arrascaeta volta a ser relacionado e pode reforçar o Flamengo

Flamengo
G. De Arrascaeta
Brasileirão
Chapecoense x Flamengo
T. Almada

Uruguaio se recuperou de duas lesões e pode voltar a atuar diante da Chapecoense, na retomada do Brasileirão

A longa espera está perto do fim. Após quase três meses afastado, Arrascaeta voltou a ser relacionado pelo Flamengo e pode reencontrar os gramados nesta quarta-feira, contra a Chapecoense, na Arena Condá, pela retomada do Campeonato Brasileiro.

O uruguaio não entra em campo desde 29 de abril, quando sofreu uma fratura na clavícula direita na vitória sobre o Estudiantes, pela Libertadores. Logo após retornar ao Rio de Janeiro, passou por cirurgia e acelerou o processo de recuperação para tentar disputar a Copa do Mundo.

O meia conseguiu ser convocado pelo Uruguai, mas um novo problema físico mudou os planos. Já durante a preparação da seleção, sofreu uma lesão na panturrilha direita e acabou sem atuar no Mundial. Nos dois primeiros jogos sequer ficou no banco e, na despedida uruguaia, acompanhou da reserva a derrota para a Espanha.

A situação gerou atrito entre Flamengo e seleção uruguaia. O clube carioca questionou a condução da recuperação do atleta, enquanto o então técnico Marcelo Bielsa rebateu as críticas em entrevista coletiva.

Agora totalmente recuperado, Arrascaeta volta a ficar à disposição de Leonardo Jardim e reforça o Flamengo em um momento decisivo da temporada.

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  • Flamengo v Bahia - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Rubro-Negro desfalcado

    Se Arrascaeta é a principal novidade, o Flamengo ainda terá problemas para montar a equipe. Lucas Paquetá e Léo Ortiz seguem entregues ao departamento médico, enquanto Luiz Araújo virou novo desfalque após sofrer uma lesão no joelho no amistoso contra o Olímpia.

    De la Cruz foi preservado por conta do gramado sintético da Arena Condá, e Carrascal cumpre suspensão. Com isso, Leonardo Jardim precisará reorganizar o meio-campo para o retorno do Brasileirão.

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  • Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Clube busca substituto

    Enquanto recupera Arrascaeta, o Flamengo também trabalha para reforçar o setor de criação. O principal alvo segue sendo Thiago Almada.

    O Rubro-Negro já chegou a um entendimento com o Atlético de Madrid e com os representantes do meia. A negociação depende, neste momento, apenas da decisão do jogador, que deve definir o futuro após a participação na Copa do Mundo.

    Nos bastidores, o Flamengo acredita ter vantagens importantes na disputa. A proposta financeira é superior à apresentada pelo River Plate, além da boa relação construída recentemente com o Atlético de Madrid após a negociação de Samuel Lino.

    Outro trunfo é o projeto esportivo. A diretoria entende que disputar títulos no Brasil, aliado à possibilidade de o jogador voltar a morar no Rio de Janeiro, pode pesar na escolha. Ainda assim, o clube sabe que uma proposta de um grande europeu mudaria completamente o cenário.

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    Concorrência pesada

    Antes do Mundial, Almada recusou ofertas da Rússia, Ucrânia e Arábia Saudita. Sem receber propostas do futebol europeu, passou a considerar um retorno à América do Sul.

    O River Plate segue como principal concorrente e chegou a apresentar oferta para adquirir parte dos direitos econômicos do meia, mas ainda tenta atender às garantias financeiras exigidas pelo Atlético de Madrid.

    Além de Almada, o Flamengo mantém negociações por um atacante de lado e um centroavante, mas a tendência é que o argentino seja o principal investimento do clube nesta janela de transferências

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