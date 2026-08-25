Após recusa do Palmeiras, Arthur se aproxima de rival

Com a negativa do Palmeiras, o Santos aparece como um dos principais destinos possíveis para Arthur. Segundo apuração da ESPN, o Peixe já negocia a contratação do volante e existem conversas em andamento entre as partes.

O empresário Neymar Pai aparece como um dos intermediários das tratativas. Além disso, Neymar é apontado como um dos grandes entusiastas da chegada do meio-campista ao clube da Vila Belmiro.

O técnico Cuca também teria dado aval à possível contratação. A combinação entre o interesse da comissão técnica e o apoio de Neymar pode ser importante para que o Santos avance pelo jogador.

Apesar do interesse em Arthur, o Santos enfrenta um problema que pode dificultar a conclusão do negócio: o clube está impedido de registrar novos jogadores por conta de um transfer ban. A punição está relacionada a uma dívida de aproximadamente R$ 12 milhões com o Monaco, da França, pela contratação do meio-campista Jean Lucas. O bloqueio foi aplicado em 1º de julho, e o Peixe precisa quitar o débito para voltar a inscrever reforços.

A prioridade, portanto, é resolver a pendência antes de pensar na formalização de uma eventual contratação de Arthur. Internamente, a situação é tratada com cautela, já que não faria sentido fechar o negócio sem a possibilidade de registrar o jogador.