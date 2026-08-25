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imago-sport-1080601574.jpgMarco Canoniero
Gabriel Marin

Após recusa do Palmeiras, Arthur se aproxima de rival

Arthur
Palmeiras
Santos

Volante de 30 anos está livre no mercado após rescindir com a Juventus; Santos já iniciou conversas e conta com o interesse de Neymar e do técnico Cuca

O futuro de Arthur começa a ganhar novos contornos no futebol brasileiro. Depois de ser oferecido ao Palmeiras e não despertar interesse do clube paulista, o volante de 30 anos passou a ser alvo do Santos, que já mantém conversas para tentar viabilizar sua contratação nesta janela.

Arthur está livre no mercado após negociar a rescisão de seu contrato com a Juventus, que originalmente tinha validade até junho de 2027. O pedido para romper o vínculo partiu do próprio jogador, e o acordo foi concluído na última semana, deixando o meio-campista disponível para assinar imediatamente com outra equipe.

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  • imago-sport-1080187158.jpgBrazil Photo Press

    Palmeiras recusa possibilidade de contratação

    Nos últimos dias, o nome de Arthur também foi associado ao Palmeiras. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Diego Firmino, a presidente Leila Pereira teria conversado com representantes do jogador sobre a possibilidade de uma transferência para o Verdão.

    A possibilidade, porém, perdeu força. Bruno Andrade, da ESPN, afirmou no programa Fala a Fonte que o Palmeiras não demonstrou interesse em avançar nas negociações, principalmente por conta dos valores envolvidos.

    Arthur teria sido oferecido ao clube, mas, neste primeiro momento, o Alviverde optou por não abrir conversas. A situação provocou repercussão entre torcedores nas redes sociais, especialmente pela possibilidade de o jogador retornar ao futebol brasileiro.

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  • Santos v Mirassol - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Santos entra na disputa

    Com a negativa do Palmeiras, o Santos aparece como um dos principais destinos possíveis para Arthur. Segundo apuração da ESPN, o Peixe já negocia a contratação do volante e existem conversas em andamento entre as partes.

    O empresário Neymar Pai aparece como um dos intermediários das tratativas. Além disso, Neymar é apontado como um dos grandes entusiastas da chegada do meio-campista ao clube da Vila Belmiro.

    O técnico Cuca também teria dado aval à possível contratação. A combinação entre o interesse da comissão técnica e o apoio de Neymar pode ser importante para que o Santos avance pelo jogador.

    Apesar do interesse em Arthur, o Santos enfrenta um problema que pode dificultar a conclusão do negócio: o clube está impedido de registrar novos jogadores por conta de um transfer ban. A punição está relacionada a uma dívida de aproximadamente R$ 12 milhões com o Monaco, da França, pela contratação do meio-campista Jean Lucas. O bloqueio foi aplicado em 1º de julho, e o Peixe precisa quitar o débito para voltar a inscrever reforços.

    A prioridade, portanto, é resolver a pendência antes de pensar na formalização de uma eventual contratação de Arthur. Internamente, a situação é tratada com cautela, já que não faria sentido fechar o negócio sem a possibilidade de registrar o jogador.

  • Corinthians v Rosario Central - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    Corinthians também consultou a situação

    O Santos não é o único clube brasileiro que demonstrou interesse em Arthur. O Corinthians também sondou a situação do volante, mas os valores envolvidos acabaram afastando o clube das negociações.

    Dessa forma, o Peixe surge como o principal interessado no momento, embora ainda dependa da resolução do transfer ban para transformar o interesse em uma contratação efetiva.

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  • Juventus FC v Palermo FC - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Arthur busca novo capítulo após passagem pela Europa

    Revelado pelo Grêmio, Arthur ganhou destaque no futebol brasileiro antes de se transferir para o Barcelona. Na sequência, o meio-campista chegou à Juventus e também passou por outros clubes europeus por empréstimo.

    Apesar do currículo e da experiência internacional, o jogador não conseguiu repetir na Europa o rendimento que apresentou em seus primeiros anos de carreira.

    Em sua passagem mais recente pelo Grêmio, Arthur disputou 36 partidas, marcou um gol e contribuiu com duas assistências. Agora, livre no mercado, o volante pode retornar ao futebol brasileiro e o Santos desponta como uma possibilidade concreta para o próximo capítulo de sua carreira.

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