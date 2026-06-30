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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Após o escândalo na Alemanha... Rüdiger não para de gerar polêmica

Alemanha x Paraguai
Alemanha
Paraguai
Copa do Mundo
A. Ruediger
Real Madrid
Alemanha
Paraguai
EUA
Espanha

A defesa da Mannschaft permanece a mesma

A decepção parece ser profunda nas fileiras da seleção alemã após a eliminação da Copa do Mundo nos pênaltis contra o Paraguai nas oitavas de final, o que a mídia alemã considerou um escândalo, em comparação com o adversário.

Enquanto isso, o zagueiro Antonio Rüdiger tentou, em suas declarações após a partida, identificar as causas da derrota.

Quando um repórter perguntou, com cautela, se a equipe precisava de mais “jogadores rebeldes” diante da eliminação para a seleção sul-americana, Rüdiger respondeu com seriedade e extrema sensibilidade.

Inicialmente, Rüdiger falou abertamente sobre o fraco desempenho da Alemanha na Copa do Mundo, e o zagueiro do Real Madrid afirmou, segundo o jornal *Bild*: “Essa é a amarga verdade que precisamos aceitar. Contra a Costa do Marfim, o Equador e, hoje, o Paraguai... Não se tratava da Espanha, da Argentina ou de qualquer outra seleção (de alto nível). Precisamos repensar muitas coisas.”

  • Quando o repórter perguntou, em seguida, sobre o clima dentro da equipe e levantou a questão da necessidade de mais “jogadores problemáticos”, a expressão séria de Rüdiger ficou ainda mais severa.

    O zagueiro respondeu: “Vocês não querem ‘vilões’ (rebeldes), querem?”.

    O repórter contestou, dizendo que se referia a “jogadores que retribuem na mesma moeda em campo”, que certamente poderiam ajudar a equipe.

    Ele sorriu com ironia antes de se dirigir novamente ao repórter, dizendo: “Você sabe o que aconteceu antes... os ‘malvados’!”.

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  • Um novo escândalo... Crítica contundente

    O jornal *Bild* atacou Rüdiger após essas declarações e as descreveu como um novo escândalo que se soma ao histórico do jogador polêmico, tendo em vista sua atitude após o desastre da eliminação da Copa do Mundo.

    Afirmando que “Rüdiger talvez se refira, com ‘antes’, à polêmica que cercou sua convocação antes do início da Copa do Mundo. A convocação de Rüdiger havia enfrentado críticas generalizadas devido às suas inúmeras transgressões dentro e fora de campo no passado”.

    E continuou: “Há um longo histórico de polêmicas envolvendo Rudiger e suas ações anteriores, seja por insultos a torcedores, pelo gesto de decapitação ou por fumar narguilé durante a Copa do Mundo de 2018. E após seu último deslize na final da Copa do Rei da Espanha na última temporada, com seu clube, o Real Madrid, contra o Barcelona (derrota por 3 a 2 na prorrogação), quando ele jogou um rolo de fita adesiva na direção do árbitro, seguiram-se orientações claras da Federação Alemã”.

    O técnico Julian Nagelsmann (38 anos) havia dito na época: “Ele ultrapassou os limites. Não deve se permitir ir além disso, ou haverá consequências mais graves”.

    Rüdiger demonstrou arrependimento posteriormente, dizendo: “Essa discussão me mostra mais uma vez que tenho uma responsabilidade que não assumi adequadamente em alguns momentos. Levo as críticas sérias e objetivas muito a sério, pois sei muito bem que passei por situações que foram claramente exageradas”.

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