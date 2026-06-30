A decepção parece ser profunda nas fileiras da seleção alemã após a eliminação da Copa do Mundo nos pênaltis contra o Paraguai nas oitavas de final, o que a mídia alemã considerou um escândalo, em comparação com o adversário.

Enquanto isso, o zagueiro Antonio Rüdiger tentou, em suas declarações após a partida, identificar as causas da derrota.

Quando um repórter perguntou, com cautela, se a equipe precisava de mais “jogadores rebeldes” diante da eliminação para a seleção sul-americana, Rüdiger respondeu com seriedade e extrema sensibilidade.

Inicialmente, Rüdiger falou abertamente sobre o fraco desempenho da Alemanha na Copa do Mundo, e o zagueiro do Real Madrid afirmou, segundo o jornal *Bild*: “Essa é a amarga verdade que precisamos aceitar. Contra a Costa do Marfim, o Equador e, hoje, o Paraguai... Não se tratava da Espanha, da Argentina ou de qualquer outra seleção (de alto nível). Precisamos repensar muitas coisas.”