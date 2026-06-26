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Após o desastre... Klopp critica duramente a Alemanha com comentários contundentes

Equador x Alemanha
Equador
Alemanha
Copa do Mundo
J. Klopp
M. Hummels
Alemanha

A derrota da Alemanha para o Equador por 1 a 2, na última partida da fase de grupos da Copa do Mundo, soou como um sinal de alarme no elenco da Mannschaft, embora não tenha afetado a classificação da seleção para as oitavas de final.

Por sua vez, como analista da rede MagentaTV, Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool, dirigiu críticas contundentes à seleção de seu país, comandada por Julian Nagelsmann.

O jornal “As” publicou as declarações de Klopp, que afirmou que a seleção alemã escolheu “os meios errados” para enfrentar um “adversário feroz”.

Ele acrescentou: “Desde os 12 minutos, perdemos profundidade no ataque”, e criticou o fato de a equipe ter recuado para uma formação defensiva baixa.

Ele continuou: “Parecia que estávamos treinando isso. Houve muitas coisas que não deram certo. E a equipe não deu a impressão de que vai passar facilmente pelas próximas fases”.

  • Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Superioridade do Equador nos confrontos diretos

    Além disso, o atual diretor da área de futebol do Grupo Red Bull destacou a falta de espírito de luta, afirmando: “Precisamos combinar a qualidade que temos com uma mentalidade excepcional”. 

    Quando questionado se essa mentalidade havia faltado na partida contra o Equador, ele respondeu sem hesitar: “Claro”.

    Klopp também exigiu que a seleção alemã elevasse seu nível competitivo, explicando: “Precisamos aumentar o ritmo. A Equador jogou com muito mais entusiasmo porque estava lutando para permanecer no torneio. Devemos, no mínimo, igualar essa intensidade”.

    Ele também alertou para o risco de perder a bola em determinadas áreas, dizendo: “Perder a bola já é ruim por si só, mas perdê-la nas áreas erradas é um desastre”. 

    E acrescentou: “Eles nos dominaram nas disputas individuais no meio-campo”.

    Por sua vez, o ex-jogador da seleção alemã Mats Hummels, campeão da Copa do Mundo de 2014, concordou com Klopp, considerando que essa derrota deve servir como um sinal de alerta para que os mesmos erros não se repitam nas oitavas de final.

    Klopp e Hummels concordaram que a seleção alemã possui o potencial necessário para disputar títulos, mas isso só será possível se a equipe recuperar a intensidade, o espírito de luta e a determinação.

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