Após o desastre... Klopp critica duramente a Alemanha com comentários contundentes

A derrota da Alemanha para o Equador por 1 a 2, na última partida da fase de grupos da Copa do Mundo, soou como um sinal de alarme no elenco da Mannschaft, embora não tenha afetado a classificação da seleção para as oitavas de final.

Por sua vez, como analista da rede MagentaTV, Jürgen Klopp, ex-técnico do Liverpool, dirigiu críticas contundentes à seleção de seu país, comandada por Julian Nagelsmann.

O jornal “As” publicou as declarações de Klopp, que afirmou que a seleção alemã escolheu “os meios errados” para enfrentar um “adversário feroz”.

Ele acrescentou: “Desde os 12 minutos, perdemos profundidade no ataque”, e criticou o fato de a equipe ter recuado para uma formação defensiva baixa.

Ele continuou: “Parecia que estávamos treinando isso. Houve muitas coisas que não deram certo. E a equipe não deu a impressão de que vai passar facilmente pelas próximas fases”.