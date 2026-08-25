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Vasco Da Gama v Atletico Mineiro - Copa Do BrasilGetty Images Sport
Gabriel Marin

Após negativa do Maracanã, Vasco decide onde vai mandar jogo decisivo na Copa do Brasil

Vasco x Vitória
Vasco
Vitória
Copa do Brasil

Cruz-Maltino enfrentará o Vitória em São Januário, nesta quarta-feira (26), pelo jogo de ida das quartas de final; clube já iniciou venda de ingressos

O Vasco definiu o palco para o duelo decisivo contra o Vitória pelas quartas de final da Copa do Brasil. Após receber a negativa de Flamengo e Fluminense para utilizar o Maracanã e ter o pedido de tutela de urgência rejeitado pela Justiça do Rio de Janeiro, o clube oficializou São Januário como local da partida.

O confronto está marcado para esta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da competição nacional. Com a decisão, o Vasco também deu início ao processo de venda de ingressos para a partida.

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  • BRAZIL-RIO-ARCHITECTURE-FEATUREAFP

    Justiça mantém negativa para utilização do Maracanã

    O Vasco havia recorrido à Justiça depois de ser informado de que o Maracanã não estaria disponível para receber o confronto contra o Vitória. Na ação, o clube argumentou que o estádio teria capacidade superior para atender à demanda de sua torcida e citou o Memorando de Entendimentos firmado em 2025 como parte da justificativa para a utilização do estádio.

    A concessionária responsável pelo Maracanã, formada por Flamengo e Fluminense, sustentou, porém, que o período entre os dias 23 e 29 de agosto havia sido reservado integralmente para trabalhos de recuperação do gramado.

    De acordo com o planejamento apresentado no processo, as intervenções previstas para a semana inviabilizariam a realização da partida no dia 26. Com a decisão da Justiça, foi mantida a posição da concessionária e o Vasco precisou buscar uma alternativa.

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    Primeiro pedido negado após seis autorizações

    A solicitação para o jogo contra o Vitória foi a primeira recusada depois de seis pedidos anteriores do Vasco terem sido deferidos dentro do acordo vigente para utilização do Maracanã.

    O histórico foi usado pelo clube na tentativa de garantir a realização da partida no estádio, mas não foi suficiente para mudar a decisão desta vez. Diante da negativa judicial, o Cruz-Maltino optou por retornar a São Januário.

  • Vasco da Gama v America MG - Brasileirao 2023Getty Images Sport

    São Januário será palco do duelo com o Vitória

    Com a definição do estádio, São Januário receberá o primeiro confronto entre Vasco e Vitória pelas quartas de final da Copa do Brasil. A escolha também permite ao clube concentrar os esforços na preparação para a partida, sem a necessidade de uma nova mudança de mando.

    O duelo acontece nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), e terá peso importante na disputa por uma vaga nas semifinais. O jogo de volta será responsável por definir o classificado para a próxima fase da competição.

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  • imago-sport-1081833468.jpgFotoarena

    Vasco inicia venda de ingressos

    O clube também divulgou o cronograma de comercialização dos ingressos. Os sócios tiveram acesso antecipado ao resgate a partir das 11h do último domingo (24), enquanto a venda para o público geral começou às 14h.

    Sócios de todos os planos terão prioridade na aquisição. Além disso, integrantes do plano Gigante 5 Estrelas terão direito a ingressos extras exclusivos.

    Assim, após a tentativa de levar a partida para o Maracanã e a negativa da Justiça, o Vasco confirmou São Januário como palco do jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil e já movimenta a torcida para o confronto diante do Vitória.

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Vasco
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Vitória
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