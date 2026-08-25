Após negativa do Maracanã, Vasco decide onde vai mandar jogo decisivo na Copa do Brasil

O Vasco definiu o palco para o duelo decisivo contra o Vitória pelas quartas de final da Copa do Brasil. Após receber a negativa de Flamengo e Fluminense para utilizar o Maracanã e ter o pedido de tutela de urgência rejeitado pela Justiça do Rio de Janeiro, o clube oficializou São Januário como local da partida.
O confronto está marcado para esta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da competição nacional. Com a decisão, o Vasco também deu início ao processo de venda de ingressos para a partida.