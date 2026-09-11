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imago-sport-1082383798.jpgZUMA Press Wire

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Após longa espera, estrela do Barcelona vira a página do sofrimento

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Flick aposta no novo Christensen

Andreas Christensen começou a superar gradualmente seu próprio drama, já que o zagueiro dinamarquês foi titular e disputou os 90 minutos na estreia do Barcelona na Liga dos Campeões, durante a goleada por 5 a 1 sobre o Feyenoord no estádio Spotify Camp Nou.

O jornal Sport destacou que a partida teve uma importância especial para Christensen, pois o jogador dinamarquês disputou, em uma única partida, mais minutos do que participou durante toda a Liga dos Campeões na temporada passada. Na edição 2025-2026, ele atuou em apenas 4 partidas, totalizando 77 minutos.

Agora, porém, o cenário se tornou completamente diferente, já que Christensen fez toda a pré-temporada com a equipe e foi titular em duas das três primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, diante de Elche e Rayo Vallecano, disputando os 90 minutos em ambas as partidas. Depois disso, jogou pouco mais de meia hora no estádio de Mestalla contra o Valencia, antes de voltar ao time titular na estreia da caminhada europeia.

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    158 dias de espera

    Para entender a importância do retorno de Christensen, é preciso voltar à temporada passada. Em 21 de dezembro de 2025, Christensen sofreu uma ruptura parcial do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, durante um dos treinos. 

    A lesão o afastou dos gramados por 158 dias, até seu retorno em 23 de maio último, durante a última rodada do Campeonato Espanhol contra o Valencia, no estádio de Mestalla.

    Até aquele momento, sua participação nas competições europeias havia sido muito limitada. Ele disputou 30 minutos contra o Newcastle, 8 minutos contra o Paris Saint-Germain, 33 minutos contra o Chelsea e apenas 6 minutos contra o Eintracht Frankfurt, totalizando 77 minutos distribuídos em 4 participações, sem começar nenhuma partida como titular.

    Sua lesão pôs fim a uma temporada em que o zagueiro não conseguiu manter a continuidade, e seu retorno veio na fase final da temporada, mais precisamente no estádio de Mestalla, onde disputou 35 minutos após mais de 5 meses de ausência das partidas. E agora, Christensen começa a recuperar sua sensação de jogo e seu papel dentro da equipe.

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  • FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    A confiança de Hansi Flick

    O dinamarquês completou uma pré-temporada sem recaídas e começou a temporada conquistando minutos importantes, com o técnico Hans Flick contando com ele como uma opção confiável no centro da defesa, ao longo de uma temporada em que o Barcelona enfrentará forte pressão devido à densidade de jogos.

    Christensen, de 30 anos, disputa sua quinta temporada com a camisa do Barcelona, depois que o clube anunciou em julho passado a renovação de seu contrato até 2028. 

    Portanto, sua atuação diante do Feyenoord foi mais do que apenas uma partida da Liga dos Campeões da Europa. Após os problemas físicos que o privaram de continuidade durante boa parte da temporada passada, Christensen voltou a disputar os 90 minutos completos na mais importante competição europeia de clubes, e fez isso no melhor cenário possível: como titular, e nas fileiras de um Barcelona que iniciou sua campanha na Liga dos Campeões com uma vitória esmagadora pelo placar de 5 a 1.

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