Após longa espera, estrela do Barcelona vira a página do sofrimento

Andreas Christensen começou a superar gradualmente seu próprio drama, já que o zagueiro dinamarquês foi titular e disputou os 90 minutos na estreia do Barcelona na Liga dos Campeões, durante a goleada por 5 a 1 sobre o Feyenoord no estádio Spotify Camp Nou.

O jornal Sport destacou que a partida teve uma importância especial para Christensen, pois o jogador dinamarquês disputou, em uma única partida, mais minutos do que participou durante toda a Liga dos Campeões na temporada passada. Na edição 2025-2026, ele atuou em apenas 4 partidas, totalizando 77 minutos.

Agora, porém, o cenário se tornou completamente diferente, já que Christensen fez toda a pré-temporada com a equipe e foi titular em duas das três primeiras rodadas do Campeonato Espanhol, diante de Elche e Rayo Vallecano, disputando os 90 minutos em ambas as partidas. Depois disso, jogou pouco mais de meia hora no estádio de Mestalla contra o Valencia, antes de voltar ao time titular na estreia da caminhada europeia.

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