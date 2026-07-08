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Santos v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Após eliminação na Copa, Santos dá folga a Neymar e define conversa sobre futuro

Neymar
Santos
Brasil

Craque segue nos EUA com a família enquanto clube aguarda sinalização, e aposentadoria não está descartada

O futuro de Neymar no Santos, e no futebol, será definido depois das férias. O clube liberou o atacante após a eliminação da seleção brasileira nas oitavas da Copa do Mundo e aguarda uma sinalização do craque e de seu estafe antes de sentar para conversar sobre o segundo semestre.

Neymar segue nos Estados Unidos com a família. Não há data definida para a reunião nem para uma eventual reapresentação no CT Rei Pelé. A expectativa interna é que o jogador tenha pelo menos dez dias de descanso antes de qualquer decisão.

Enquanto isso, o técnico Cuca trabalha o elenco sem contar com o camisa 10 para o retorno do Brasileirão. O Santos volta aos gramados no dia 16, às 19h30, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada do campeonato.

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  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Despedida da seleção

    Neymar deixou claro, em declaração à ge tv logo após a derrota por 2 a 1 para a Noruega, que aquela foi sua última partida com a camisa da seleção brasileira.

    "Tentei, tentei. Agora acabou. Comecei aqui, fechei aqui", disse o craque, que havia estreado pela seleção em 2010 justamente no estádio onde viveu a eliminação no último Mundial de sua carreira.

    No vestiário, chorou e se despediu do grupo. A cena já era esperada por quem acompanha o jogador de perto, antes mesmo da viagem aos Estados Unidos, Neymar confidenciava a amigos e familiares que esta seria sua "última dança" pelo Brasil.

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  • Santos v Bragantino - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Cogitando aposentadoria

    A dúvida agora vai além da seleção. Segundo o UOL, a mobilização pública do pai e da irmã de Neymar após a eliminação revela uma preocupação mais ampla: o atacante cogita encerrar a carreira como jogador de futebol.

    A carta publicada por Neymar pai nas redes sociais reforça essa leitura. "Quero lhe fazer um pedido de pai. Filho, continue a jogar futebol. Volte a sentir alegria com a bola nos pés. Volte a sorrir dentro de campo. Hoje você está saudável", escreveu.

    Para quem acompanha o caso de perto, o recado não era sobre a seleção, mas sobre sua carreira. A mobilização da família, de forma coordenada e pública, sinaliza que o risco de aposentadoria é real.

    O Santos, que ainda tem contrato com Neymar até 31 de dezembro, monitora a situação com cautela. Internamente, o clube aguarda o craque colocar a cabeça no lugar após a queda no Mundial para só então definir os próximos passos. A negociação, se vier, não deve ser complicada, o clube deve uma quantia significativa ao jogador, o que facilitaria qualquer desfecho.


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