Após eliminação na Copa, Santos dá folga a Neymar e define conversa sobre futuro

O futuro de Neymar no Santos, e no futebol, será definido depois das férias. O clube liberou o atacante após a eliminação da seleção brasileira nas oitavas da Copa do Mundo e aguarda uma sinalização do craque e de seu estafe antes de sentar para conversar sobre o segundo semestre.

Neymar segue nos Estados Unidos com a família. Não há data definida para a reunião nem para uma eventual reapresentação no CT Rei Pelé. A expectativa interna é que o jogador tenha pelo menos dez dias de descanso antes de qualquer decisão.

Enquanto isso, o técnico Cuca trabalha o elenco sem contar com o camisa 10 para o retorno do Brasileirão. O Santos volta aos gramados no dia 16, às 19h30, contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pela 19ª rodada do campeonato.