Após apenas 81 dias! Jörg Schmadtke e o Hannover 96 anunciam a separação

Schmadtke, que já havia marcado o período de maior sucesso da história recente do clube entre 2009 e 2013, só havia retornado ao futebol profissional alemão na véspera de Natal de 2025. O técnico de 62 anos assumiu o cargo em 1º de janeiro, sucedendo Marcus Mann, que se transferiu para a Áustria, para o RB Salzburg. Seu contrato tinha validade original até 28 de fevereiro de 2029.

No primeiro mandato de Schmadtke no 96, o clube terminou a temporada 2010/11 da Bundesliga em quarto lugar, e a equipe disputou a Liga Europa nos dois anos seguintes. Após sua saída, Schmadtke trabalhou no 1. FC Köln e no VfL Wolfsburg; antes de sua segunda passagem por Hannover, atuou como diretor esportivo do FC Liverpool até fevereiro de 2024.