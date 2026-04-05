Após a revogação da expulsão... Elogios da Catalunha à tecnologia de vídeo e à arbitragem na partida contra o Atlético

A arbitragem de Mateo Busquets Ferrer na partida entre Barcelona e Atlético de Madrid recebeu elogios do ex-árbitro internacional Barrenchia Monteiro, em sua análise publicada no jornal Mundo Deportivo, após o emocionante confronto entre as duas equipes na 30ª rodada da La Liga.

O Barcelona conquistou uma vitória dramática fora de casa, depois que o empate dominou a partida até os minutos finais, antes de Robert Lewandowski marcar o gol da vitória aos 87 minutos, concedendo à sua equipe três pontos valiosos que consolidaram a liderança com 76 pontos, com 7 pontos de vantagem sobre o Real Madrid, enquanto o Atlético ficou com 57 pontos na quarta posição.