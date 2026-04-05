O Barcelona conquistou uma vitória emocionante sobre o Atlético de Madrid ontem à noite, em uma partida marcada por várias decisões arbitrais importantes.
Traduzido por
Após a revogação da expulsão... Elogios da Catalunha à tecnologia de vídeo e à arbitragem na partida contra o Atlético
Homenagem
A arbitragem de Mateo Busquets Ferrer na partida entre Barcelona e Atlético de Madrid recebeu elogios do ex-árbitro internacional Barrenchia Monteiro, em sua análise publicada no jornal Mundo Deportivo, após o emocionante confronto entre as duas equipes na 30ª rodada da La Liga.
O Barcelona conquistou uma vitória dramática fora de casa, depois que o empate dominou a partida até os minutos finais, antes de Robert Lewandowski marcar o gol da vitória aos 87 minutos, concedendo à sua equipe três pontos valiosos que consolidaram a liderança com 76 pontos, com 7 pontos de vantagem sobre o Real Madrid, enquanto o Atlético ficou com 57 pontos na quarta posição.
Um jogo complicado
Monteiro destacou que o árbitro teve um bom desempenho em uma partida complexa e repleta de confrontos, ressaltando seu bom posicionamento e sua aptidão física, que o ajudaram a permanecer próximo ao desenrolar da jogada, o que conferiu fluidez evidente ao jogo graças à sua correta aplicação da regra da oportunidade.
Ele acrescentou que Busquets Ferrer, apesar de algumas jogadas em que pareceu indulgente, conseguiu impor sua personalidade e controlar a partida, especialmente diante dos repetidos confrontos entre os jogadores, aos quais lidou com firmeza por meio dos cartões.
Decisões cruciais e o uso da tecnologia de vídeo
O relatório destacou as decisões disciplinares do árbitro, que mostrou vários cartões amarelos em momentos oportunos, antes que um dos momentos mais marcantes da partida fosse a intervenção do VAR, que desempenhou um papel decisivo.
Montero explicou que o árbitro de vídeo, Mario Milerro López, tomou decisões acertadas, com destaque para a solicitação de revisão da intervenção de Nico sobre Lamine Yamal, o que resultou na conversão do cartão amarelo em expulsão direta, por se tratar de uma oportunidade clara de gol.
O VAR também interveio novamente para rever a situação da expulsão de Gerard Martin, e o árbitro acabou decidindo aplicar apenas um cartão amarelo após a revisão da jogada.
Avaliação geral
Montero concluiu sua análise afirmando que o árbitro conduziu bem o difícil confronto entre o Atlético de Madrid e o Barcelona, com o apoio eficaz da tecnologia de vídeo e da equipe de árbitros assistentes, de modo que a partida terminou com o mínimo possível de erros decisivos.
Leia também:
À maneira de Figo... Será que Pérez vai realizar o sonho de contratar Pedri?
Estrela brasileira: Eu, Vinícius e Raphinha estamos no mesmo nível de Ronaldo e Ronaldinho