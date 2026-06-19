Após 10 mil dias... o “desconhecido” Leão do Marrocos ameaça vingar a derrota da Escócia

A seleção do Marrocos apresentou um desempenho à altura diante do Brasil, no início da trajetória de ambas na Copa do Mundo de 2026, e chegou até perto de conseguir mais do que apenas um empate, mas isso já é passado.

A seleção marroquina, que ficou em quarto lugar na Copa do Mundo de 2022, se prepara para enfrentar a Escócia na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A seleção da Escócia, que venceu o Haiti por 1 a 0 na primeira rodada, conta com grande apoio da torcida.

O Marrocos conta com o talento de seu jovem astro Ayoub Bouadi, que se tornou um alvo em potencial para vários clubes em busca de novos talentos.

Bouadi recebeu muitos elogios após sua excelente atuação contra o Brasil, mas na seleção marroquina há outro jogador decisivo e não menos importante: Yassine Bounou, que defendeu várias jogadas perigosas contra a Seleção Brasileira.