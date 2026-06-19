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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Após 10 mil dias... o “desconhecido” Leão do Marrocos ameaça vingar a derrota da Escócia

Especiais e Opinião
Escócia x Marrocos
Escócia
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Copa do Mundo
Y. Bounou
Scotland
Marrocos

A seleção do Marrocos apresentou um desempenho à altura diante do Brasil, no início da trajetória de ambas na Copa do Mundo de 2026, e chegou até perto de conseguir mais do que apenas um empate, mas isso já é passado.

A seleção marroquina, que ficou em quarto lugar na Copa do Mundo de 2022, se prepara para enfrentar a Escócia na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A seleção da Escócia, que venceu o Haiti por 1 a 0 na primeira rodada, conta com grande apoio da torcida.

O Marrocos conta com o talento de seu jovem astro Ayoub Bouadi, que se tornou um alvo em potencial para vários clubes em busca de novos talentos.

Bouadi recebeu muitos elogios após sua excelente atuação contra o Brasil, mas na seleção marroquina há outro jogador decisivo e não menos importante: Yassine Bounou, que defendeu várias jogadas perigosas contra a Seleção Brasileira.

  • FBL-WC-2026-TRAINING-MARAFP

    Bono é um elemento fundamental nas conquistas do Marrocos

    O jornal “As” destacou, em uma reportagem, o papel desempenhado por Bono, considerado um elemento fundamental nas conquistas do Marrocos na última década.

    Bono impressionou o mundo com seu desempenho excepcional na Copa do Mundo de 2022, brilhando nas defesas durante a disputa de pênaltis contra a Espanha nas oitavas de final e mantendo o gol invicto contra a Portugal nas quartas de final.

    Da geração de 2022, Bono permaneceu na escalação titular do Marrocos, ao lado dos laterais Achraf Hakimi e Nasser Mazraoui, e do meia Ezzedine Ounahi, enquanto Hakim Ziyech e Youssef En-Nesyri não fazem mais parte da lista.

    A Escócia espera vencer o Marrocos para garantir antecipadamente a classificação para as oitavas de final, após ter vencido o Haiti na primeira rodada.

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  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A Escócia busca a revanche contra os Leões do Atlântico

    A seleção da Escócia busca a revanche contra a seleção marroquina, quando as duas equipes se enfrentarem amanhã de manhã, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

    As seleções marroquina e escocesa se enfrentaram apenas uma vez, na Copa do Mundo de 1998, e a partida terminou com a vitória dos Leões do Atlas por 3 a 0.

    A rede “Sky Sports” informou que a equipe do técnico Steve Clark busca a revanche contra os marroquinos, após uma longa espera que chegou a 10 mil dias.

    E esclareceu que a derrota por 0 a 3 para o Marrocos na Copa do Mundo de 1998, na França, se tornou o ponto de partida para a jornada de retorno da Escócia às competições internacionais.

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