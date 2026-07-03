Apesar de ter se recusado a fugir... Nagelsmann renuncia ao cargo de técnico da Alemanha

Julian Nagelsmann apresentou sua demissão do cargo de técnico da seleção alemã, após a eliminação precoce da Copa do Mundo de 2026.

A seleção alemã não conseguiu passar da fase de 32 equipes da Copa do Mundo, ao ser derrotada pelo Paraguai nos pênaltis.

O jornal “Bild” informou que Nagelsmann não teve outra opção a não ser renunciar ao cargo, após sofrer pressões por parte da Federação Alemã de Futebol.

Após a derrota para o Paraguai, Nagelsmann se recusou a renunciar e afirmou na ocasião: “Eu certamente não sou do tipo que foge.”

No entanto, a situação sofreu uma grande reviravolta após pressões discretas exercidas sobre ele durante uma reunião de três horas na sede da Federação Alemã, em Frankfurt, na presença do presidente da federação, Bernd Neudorf, do presidente da Liga Alemã de Futebol, Hans-Joachim Watzke, do diretor esportivo Rudi Völler e do diretor executivo da Federação, Andreas Rittig.