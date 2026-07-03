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Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Apesar de ter se recusado a fugir... Nagelsmann renuncia ao cargo de técnico da Alemanha

Copa do Mundo
Alemanha
J. Nagelsmann
Alemanha

Julian Nagelsmann apresentou sua demissão do cargo de técnico da seleção alemã, após a eliminação precoce da Copa do Mundo de 2026.

A seleção alemã não conseguiu passar da fase de 32 equipes da Copa do Mundo, ao ser derrotada pelo Paraguai nos pênaltis.

O jornal “Bild” informou que Nagelsmann não teve outra opção a não ser renunciar ao cargo, após sofrer pressões por parte da Federação Alemã de Futebol.

Após a derrota para o Paraguai, Nagelsmann se recusou a renunciar e afirmou na ocasião: “Eu certamente não sou do tipo que foge.”

No entanto, a situação sofreu uma grande reviravolta após pressões discretas exercidas sobre ele durante uma reunião de três horas na sede da Federação Alemã, em Frankfurt, na presença do presidente da federação, Bernd Neudorf, do presidente da Liga Alemã de Futebol, Hans-Joachim Watzke, do diretor esportivo Rudi Völler e do diretor executivo da Federação, Andreas Rittig.

  • Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    As justificativas de Nagelsmann não convenceram a Federação Alemã

    Os dirigentes do futebol alemão ouviram as justificativas de Julian Nagelsmann sobre as razões do fracasso na Copa do Mundo e da eliminação nas oitavas de final.

    No entanto, parece que as justificativas do técnico, que ainda ocupava o cargo até aquele momento, não foram suficientemente convincentes.

    Após o término da reunião, relatos indicaram que os presentes deixaram claro para Nagelsmann, de forma inequívoca, que ele deveria considerar a possibilidade de se demitir voluntariamente do cargo.

    Nagelsmann decidiu agora aceitar a proposta de se demitir do cargo de técnico da seleção alemã; quanto à indenização que receberá, ela servirá como uma compensação, já que as estimativas indicam que ela chegará a cerca de 7 milhões de euros.

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