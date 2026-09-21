Agüero disse em entrevista à Stake, publicada pelo site sportskeeda: "Não sei quanto tempo ele ainda vai jogar, mas ele precisa de apenas mais 21 gols. Com certeza ele pode conseguir isso".

E o ídolo do Manchester City acrescentou: "Não sei quais são os planos do Cristiano Ronaldo quando a temporada acabar e se ele vai continuar por mais uma temporada. Marcar gols não é algo fácil, mas ele faz isso com regularidade. Ele é como o Lionel Messi. Sempre que está em campo, há uma boa chance de que ele marque".

E o pentacampeão da Premier League com o City prosseguiu: "Se ele (Ronaldo) continuar por mais uma temporada, acho que pode conseguir isso. Não sei se ele pretende continuar, mas, como está muito perto, talvez tente".

E disse: "Se eu fosse o Cristiano, teria pensado: é isso, não tenho outra escolha a não ser continuar por mais um ano. Depois veremos se isso vai acontecer. Se não acontecer, não importa. Ele deve permanecer muito orgulhoso, porque esse número de gols é quase impossível".

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