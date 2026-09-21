Agüero comparou Cristiano Ronaldo ao seu rival argentino Lionel Messi, atacante do Inter Miami dos Estados Unidos, afirmando: "O mesmo vale para o Leo. Os números deles não podem ser comparados".
E acrescentou: "Eu teria continuado porque prefiro os números fechados (1000, 900... etc.). Não sei se é supersticioso, o que chamamos de 'kabbalah' na Argentina, ou se ele odeia números ímpares e quer terminar com um número par. Não sei".
Ronaldo começou a temporada 2026-2027 com o Al-Nassr abaixo do seu nível habitual, marcando apenas três gols em sete partidas até agora, depois de ter marcado três gols em cinco jogos com Portugal na Copa do Mundo de 2026, disputada no último verão.
O novo técnico Jorge Jesus, que treinou o Al-Nassr na temporada passada, incluiu Ronaldo em sua primeira convocação após ser nomeado treinador de Portugal.
Espera-se que o jogador volte a atuar na partida do Al-Nassr pela liga contra o Al-Diriyah no próximo dia 9 de outubro.
Ronaldo marcou 132 gols em 155 partidas com o Al-Nassr desde que se juntou ao clube saudita há três anos e meio.
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