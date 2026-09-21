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Apesar de sua forte relação com Messi, declaração surpreendente de Agüero sobre Cristiano Ronaldo

Al-Nassr x Al Diriyah
Al-Nassr
Al Diriyah
Campeonato Saudita
Portugal x País de Gales
Portugal
País de Gales
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Sergio Agüero
L. Messi
C. Ronaldo
Arábia Saudita
Portugal
Wales
Argentina

É isso que eu faria se estivesse no lugar dele

O argentino Sergio Agüero afirmou que a lenda portuguesa Cristiano Ronaldo, atacante do Al-Nassr da Arábia Saudita, conseguirá alcançar a marca de 1000 gols em sua carreira antes de se aposentar do futebol, apesar de não confirmar por quanto tempo o jogador seguirá em campo.

Ronaldo (41 anos) se aproxima de conquistar o feito histórico, tendo marcado até agora 979 gols em sua carreira profissional, e precisa de mais 21 gols para atingir os 1000, isso após sua transferência para o Al-Nassr em janeiro de 2023.

  • Aguero: é isto que eu faria se estivesse no lugar de Cristiano Ronaldo

    Agüero disse em entrevista à Stake, publicada pelo site sportskeeda: "Não sei quanto tempo ele ainda vai jogar, mas ele precisa de apenas mais 21 gols. Com certeza ele pode conseguir isso".

    E o ídolo do Manchester City acrescentou: "Não sei quais são os planos do Cristiano Ronaldo quando a temporada acabar e se ele vai continuar por mais uma temporada. Marcar gols não é algo fácil, mas ele faz isso com regularidade. Ele é como o Lionel Messi. Sempre que está em campo, há uma boa chance de que ele marque".

    E o pentacampeão da Premier League com o City prosseguiu: "Se ele (Ronaldo) continuar por mais uma temporada, acho que pode conseguir isso. Não sei se ele pretende continuar, mas, como está muito perto, talvez tente".

    E disse: "Se eu fosse o Cristiano, teria pensado: é isso, não tenho outra escolha a não ser continuar por mais um ano. Depois veremos se isso vai acontecer. Se não acontecer, não importa. Ele deve permanecer muito orgulhoso, porque esse número de gols é quase impossível".

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  • Aguero compara Ronaldo e Messi

    Agüero comparou Cristiano Ronaldo ao seu rival argentino Lionel Messi, atacante do Inter Miami dos Estados Unidos, afirmando: "O mesmo vale para o Leo. Os números deles não podem ser comparados".

    E acrescentou: "Eu teria continuado porque prefiro os números fechados (1000, 900... etc.). Não sei se é supersticioso, o que chamamos de 'kabbalah' na Argentina, ou se ele odeia números ímpares e quer terminar com um número par. Não sei".

    Ronaldo começou a temporada 2026-2027 com o Al-Nassr abaixo do seu nível habitual, marcando apenas três gols em sete partidas até agora, depois de ter marcado três gols em cinco jogos com Portugal na Copa do Mundo de 2026, disputada no último verão.

    O novo técnico Jorge Jesus, que treinou o Al-Nassr na temporada passada, incluiu Ronaldo em sua primeira convocação após ser nomeado treinador de Portugal.

    Espera-se que o jogador volte a atuar na partida do Al-Nassr pela liga contra o Al-Diriyah no próximo dia 9 de outubro.

    Ronaldo marcou 132 gols em 155 partidas com o Al-Nassr desde que se juntou ao clube saudita há três anos e meio.

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