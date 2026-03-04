“Apenas uma equipe tentou jogar futebol” – O técnico do Brighton volta a criticar o Arsenal e Mikel Arteta com uma nova reclamação sobre perda de tempo, enquanto os Gunners garantem uma vitória apertada

O Arsenal conseguiu manter a sua corrida pelo título da Premier League firmemente no caminho certo com uma vitória fora de casa por uma margem estreita, graças a um gol de Bukayo Saka aos nove minutos. A vitória amplia a sua vantagem na liderança da tabela para sete pontos, depois que o Manchester City empatou em 2 a 2 com o Nottingham Forest, enquanto o Brighton permanece na 13ª posição.

Apesar de perder William Saliba devido a uma torção no tornozelo, os visitantes demonstraram uma enorme resiliência defensiva para resistir a uma tempestade implacável. As estatísticas do jogo destacam o domínio do Brighton, já que os anfitriões mantiveram a maior parte da posse de bola e registraram 11 chutes, em comparação com os sete do Arsenal.