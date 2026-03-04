Getty/GOAL
“Apenas uma equipe tentou jogar futebol” – O técnico do Brighton volta a criticar o Arsenal e Mikel Arteta com uma nova reclamação sobre perda de tempo, enquanto os Gunners garantem uma vitória apertada
Uma vitória difícil em meio a tensões crescentes
O Arsenal conseguiu manter a sua corrida pelo título da Premier League firmemente no caminho certo com uma vitória fora de casa por uma margem estreita, graças a um gol de Bukayo Saka aos nove minutos. A vitória amplia a sua vantagem na liderança da tabela para sete pontos, depois que o Manchester City empatou em 2 a 2 com o Nottingham Forest, enquanto o Brighton permanece na 13ª posição.
Apesar de perder William Saliba devido a uma torção no tornozelo, os visitantes demonstraram uma enorme resiliência defensiva para resistir a uma tempestade implacável. As estatísticas do jogo destacam o domínio do Brighton, já que os anfitriões mantiveram a maior parte da posse de bola e registraram 11 chutes, em comparação com os sete do Arsenal.
Hurzeler critica o estilo de jogo do Arsenal
O técnico do Brighton, Hurzeler, não escondeu sua frustração ao falar com a imprensa após o apito final, visivelmente irritado com o ritmo irregular da partida. Ele sugeriu que os visitantes chegaram à costa sul sem muita intenção de entreter o público, preferindo matar o ritmo do jogo para proteger sua vantagem mínima.
Destacando o domínio estatístico de sua equipe, Hurzeler fez uma avaliação inflamada do confronto. “Houve apenas um time que tentou jogar futebol hoje”, afirmou. Ele ainda desafiou a abordagem do adversário, acrescentando: “Acho que as estatísticas nunca mentem. Sofremos um único chute a gol. Não fomos tão eficazes. No último terço do campo, deveríamos ter criado mais chances”.
Reacendendo a controvérsia sobre a perda de tempo
Essa explosão pós-jogo é uma continuação das preocupações pré-jogo de Hurzeler, que exigiu mudanças nas regras para combater as supostas artimanhas do Arsenal. O técnico do Brighton sentiu que seus avisos anteriores eram justificados ao ver os Gunners aproveitarem cada segundo disponível nas reiniciadas para atrapalhar o ritmo de sua equipe e impedi-la de construir jogadas de ataque.
Ele criticou especificamente a frequência das intervenções médicas que retardaram o jogo nos minutos finais. Hurzeler ficou furioso após a partida de quarta-feira: “Se eles ganharem a Premier League, ninguém vai perguntar como eles ganharam. No final das contas, é uma questão de regras. Se o árbitro permite tudo, no momento eles estão fazendo suas próprias regras. Eu faço uma pergunta. Você já viu um jogo da Premier League em que um goleiro caiu três vezes?”
Arteta adota uma abordagem pragmática
Para Mikel Arteta, garantir os três pontos claramente superou quaisquer preocupações estéticas ou críticas externas em relação ao desempenho de sua equipe. Enfrentar um ambiente hostil sem jogadores importantes exigiu uma mentalidade robusta, e a entrada de Kai Havertz no segundo tempo foi fundamental para ajudar o Arsenal a recuperar o controle contra o dominante time do Brighton.
O técnico espanhol sabe que enfrentar jogos difíceis fora de casa na reta final da disputa pelo título exige extrema resistência e uma vantagem implacável. Embora a guerra de palavras com o Brighton aumente o barulho ao redor, Arteta continua totalmente focado na solidez defensiva e em conquistar os resultados necessários para finalmente levar o troféu da Premier League ao Emirates Stadium.
