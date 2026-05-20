Em entrevista à Sport Bild, Hainer falou sobre seu balanço da temporada antes da final da Copa da Alemanha contra o VfB Stuttgart. “O mais importante para nós é sempre o campeonato. A dobradinha coroaria a temporada, é claro”, relatou ele, acrescentando: “Nós encantamos com nosso futebol; em nossos jogos contra o Real e o Paris, recebemos aplausos em todo o mundo — inclusive de pessoas que normalmente não torcem pelo FC Bayern.”
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"Apenas um clube que serve de referência para eles": Herbert Hainer, do FC Bayern, relata uma conversa com os dirigentes do Real Madrid
Em princípio, seu clube está “em excelente forma e estabelece padrões internacionais”; como prova disso, Hainer relatou um elogio especial: “Quando nos reunimos para almoçar em Munique antes do nosso jogo da Liga dos Campeões, os representantes do Real Madrid disseram que havia apenas um clube que servia de referência para eles: o FC Bayern. Não dependemos financeiramente de um investidor externo.”
As estruturas dos principais clubes internacionais
Na partida de volta das quartas de final contra o Real Madrid, o time de Munique venceu por 4 a 3 e, somado à vitória por 2 a 1 na partida de ida, garantiu sua classificação para as semifinais. Lá, o FC Bayern foi eliminado pelo atual campeão Paris Saint-Germain, que é financiado por investidores do Catar. Na final, o PSG enfrenta o Arsenal. O novo campeão inglês é propriedade do bilionário norte-americano Stan Kroenke. Aliás, os principais clubes ingleses, como Manchester City, Manchester United, Chelsea e Liverpool, também são controlados pelo exterior.
O Real Madrid, por sua vez, assim como seu arquirrival espanhol, o FC Barcelona, é um clube associativo. Isso, porém, não impede os dois clubes de realizarem gastos gigantescos com transferências (e, consequentemente, acumularem dívidas gigantescas). A FC Bayern AG, uma empresa separada, está livre de dívidas e pertence em 75% ao clube associativo. Os patrocinadores de longa data Adidas, Allianz e Audi detêm, cada um, 8,33%.
O Real e o FC Bayern travaram inúmeros duelos na Liga dos Campeões no passado. Inicialmente, o time de Munique tornou-se a “Bestia Negra”, o grande adversário temido pelo Real. Na última década, porém, a situação se inverteu, até que o time de Munique voltou a se impor nesta temporada.