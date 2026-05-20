"Apenas um clube que serve de referência para eles": Herbert Hainer, do FC Bayern, relata uma conversa com os dirigentes do Real Madrid

Na partida de volta das quartas de final contra o Real Madrid, o time de Munique venceu por 4 a 3 e, somado à vitória por 2 a 1 na partida de ida, garantiu sua classificação para as semifinais. Lá, o FC Bayern foi eliminado pelo atual campeão Paris Saint-Germain, que é financiado por investidores do Catar. Na final, o PSG enfrenta o Arsenal. O novo campeão inglês é propriedade do bilionário norte-americano Stan Kroenke. Aliás, os principais clubes ingleses, como Manchester City, Manchester United, Chelsea e Liverpool, também são controlados pelo exterior.

O Real Madrid, por sua vez, assim como seu arquirrival espanhol, o FC Barcelona, é um clube associativo. Isso, porém, não impede os dois clubes de realizarem gastos gigantescos com transferências (e, consequentemente, acumularem dívidas gigantescas). A FC Bayern AG, uma empresa separada, está livre de dívidas e pertence em 75% ao clube associativo. Os patrocinadores de longa data Adidas, Allianz e Audi detêm, cada um, 8,33%.

O Real e o FC Bayern travaram inúmeros duelos na Liga dos Campeões no passado. Inicialmente, o time de Munique tornou-se a “Bestia Negra”, o grande adversário temido pelo Real. Na última década, porém, a situação se inverteu, até que o time de Munique voltou a se impor nesta temporada.