Getty Images Sport
“Apenas começando” – Ryan Reynolds envia mensagem enquanto estrela de Hollywood comemora cinco anos no Wrexham com Rob Mac
Wrexham de olho na Premier League
O Wrexham está atualmente em sexto lugar no Campeonato, ocupando a última vaga para a repescagem de promoção. O clube galês saiu da liga amadora com o apoio de Reynolds e Mac e, no quinto aniversário de sua chegada ao País de Gales, ele enviou uma mensagem nas redes sociais.
Falando no X, Reynolds disse: “Cinco anos, parece que estamos apenas começando”. Ele também postou um vídeo com os principais momentos.
- Istimewa
“Nunca mais se repetirá”
O Wrexham também comemorou o aniversário nas redes sociais, e o ex-goleiro Ben Foster afirmou que sua incrível ascensão nunca será igualada.
Ele disse: “No Salford City, você tem jogadores de futebol comandando o show que já fizeram tudo isso antes. Eles sabem como os clubes de futebol funcionam e, às vezes, isso traz uma mentalidade de que algo não vai funcionar. O Birmingham tem proprietários muito ricos, mas o Wrexham é diferente. Rob e Ryan não sabiam realmente o que estavam fazendo quando assumiram o clube de futebol. Eles investiram dinheiro, mas também investiram sua própria energia. Eles colocaram seu interesse pessoal e energia nisso de uma forma que você raramente vê. Eu realmente acho que, se você perguntasse a eles do que eles mais se orgulham, o Wrexham estaria lá no topo, junto com tudo o que eles fizeram na atuação ou nos negócios. Para pegar algo que você não entendia completamente e transformá-lo no que é hoje, você tem que ter um enorme orgulho disso. É incrível.
“É ridículo. Isso nunca mais vai acontecer. Promoção fora da liga, promoção, promoção e já estar em posições de promoção neste nível é escandaloso. Eu disse há um ou dois anos que achava que eles estariam na Premier League dentro de três, quatro ou cinco anos. Sair do Campeonato é uma tarefa difícil – é uma liga competitiva e difícil, com muito dinheiro envolvido. Mas eles fizeram isso da maneira certa – deram ao técnico o poder de trazer os jogadores que ele quer, de entender quem eles são.”
Parkinson tem um “emprego para toda a vida”
Phil Parkinson desempenhou um papel significativo na ascensão do Wrexham nas ligas, e os proprietários afirmaram que ele tem um “emprego vitalício”, caso ele queira.
Mac disse: “Não sei se tenho palavras para descrever completamente o quanto Phil tem sido essencial para a história e o sucesso do Wrexham.
Ryan e eu conversamos o tempo todo, e simplesmente não consigo imaginar um cenário em que Phil Parkinson seja demitido. Não faz sentido.
Ele foi o arquiteto, o criador de tudo isso. Do nosso ponto de vista, ele tem o emprego vitalício. A menos que ele encontre outro emprego que queira fazer, ele é nosso treinador. Ele é nosso técnico. Ele é o nosso cara.
Sei que parece bobo e talvez irresponsável dizer isso publicamente, mas a verdade é que é assim que nos sentimos. E sempre demonstramos nossos sentimentos abertamente. Sempre fomos o mais honestos possível.”
Ele acrescentou: “O que dissemos desde o primeiro dia é que queremos construir um modelo sustentável.
Se alguém olhar para a situação econômica atual do clube, apenas pela forma como chegamos aqui, ela não é sustentável.
Mas isso é apenas porque a infraestrutura não existe há gerações. Então, o que estamos tentando fazer é plantar as sementes para que, sim, possamos ter sucesso agora, mas daqui a 50 ou 100 anos, essas sementes se tornem árvores e um modelo totalmente sustentável.
“Eu quero vir e ver o clube vencer a Premier League? Sim. Eu quero vencer a Liga dos Campeões? Sim. Mas, se Wrexham, como cidade, não tiver sucesso enquanto nós prosperamos, teremos falhado.”
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para Wrexham?
O Wrexham enfrenta o Ipswich Town na quarta rodada da FA Cup antes de retornar à ação do Campeonato contra o Bristol City na próxima semana.
Traduzido automaticamente pelo GOAL-e
Publicidade