“Apenas começando” – Ryan Reynolds envia mensagem enquanto estrela de Hollywood comemora cinco anos no Wrexham com Rob Mac

O Wrexham também comemorou o aniversário nas redes sociais, e o ex-goleiro Ben Foster afirmou que sua incrível ascensão nunca será igualada.

Ele disse: “No Salford City, você tem jogadores de futebol comandando o show que já fizeram tudo isso antes. Eles sabem como os clubes de futebol funcionam e, às vezes, isso traz uma mentalidade de que algo não vai funcionar. O Birmingham tem proprietários muito ricos, mas o Wrexham é diferente. Rob e Ryan não sabiam realmente o que estavam fazendo quando assumiram o clube de futebol. Eles investiram dinheiro, mas também investiram sua própria energia. Eles colocaram seu interesse pessoal e energia nisso de uma forma que você raramente vê. Eu realmente acho que, se você perguntasse a eles do que eles mais se orgulham, o Wrexham estaria lá no topo, junto com tudo o que eles fizeram na atuação ou nos negócios. Para pegar algo que você não entendia completamente e transformá-lo no que é hoje, você tem que ter um enorme orgulho disso. É incrível.

“É ridículo. Isso nunca mais vai acontecer. Promoção fora da liga, promoção, promoção e já estar em posições de promoção neste nível é escandaloso. Eu disse há um ou dois anos que achava que eles estariam na Premier League dentro de três, quatro ou cinco anos. Sair do Campeonato é uma tarefa difícil – é uma liga competitiva e difícil, com muito dinheiro envolvido. Mas eles fizeram isso da maneira certa – deram ao técnico o poder de trazer os jogadores que ele quer, de entender quem eles são.”