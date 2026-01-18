Aonde estava este Manchester United? Os vencedores e perdedores na estreia espetacular de Michael Carrick como técnico

Enquanto Rúben Amorim era alvo de críticas constantes por parte de ex-jogadores do United, os comentaristas encontraram apenas elogios para a estreia de Michael Carrick no comando da equipe.

Wayne Rooney disse estar “absolutamente encantado” e “empolgado com os jogadores e com os torcedores — os fãs foram privados disso nos últimos anos”. Gary Neville fez um alerta de cautela, ao afirmar que “não é hora de se deixar levar”, mas mal conseguiu esconder o entusiasmo. “Um dia absolutamente incrível”, resumiu o ex-capitão do United. “Os gols ajudam, o resultado ajuda, mas, meu Deus, essa atuação era necessária. Michael Carrick jogou em grandes times do United, ele sabe como é.”

Até mesmo Roy Keane, que havia recebido Carrick no cargo apenas dois dias antes com críticas duras — inclusive direcionadas à esposa do treinador —, adotou um tom mais brando e classificou o momento como “um dia perfeito”. Mais relevante, porém, foi a resposta dos atuais jogadores do United, de quem Carrick extraiu uma atuação convincente no sábado e com quem trabalhará até o fim da temporada.

“Incrível, incrível”, disse Lisandro Martínez. “Acho que uma coisa importante que o Michael Carrick falou foi: ‘usem a energia das pessoas’. Hoje fizemos isso e, quando estamos juntos assim, é impossível perder em casa. Hoje você sente uma energia diferente quando olha nos olhos dos jogadores.”

Uma energia diferente era exatamente o que o United precisava após o ciclo de negatividade sob Amorim, marcado por comentários exagerados sobre a qualidade do elenco e ataques individuais aos atletas. Sob Carrick, o clube inicia um novo capítulo — e da melhor forma possível.

Abaixo, a GOAL analisa os vencedores e perdedores da estreia perfeita de Carrick.