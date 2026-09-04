José Mourinho, treinador do Real Madrid, quer evitar a repetição do caso de Franco Mastantuono com seu jogador marfinense Yan Diomande, e por isso o protege para que ele possa brilhar mais adiante.

O jornal AS noticiou que Diomande atuou por 25, 6 e 26 minutos nas três primeiras partidas do Real Madrid nesta temporada, contra Espanyol, Real Sociedad e Málaga, pela LaLiga.

Do ponto de vista do torcedor comum, isso representa um tempo muito pequeno para a contratação mais cara da história do Real Madrid, depois de o clube ter desembolsado 125 milhões de euros para contratá-lo.

Mourinho mantém a calma e se apega ao plano específico que traçou para o jogador, um plano baseado em aliviar a pressão sobre ele, respeitar o tempo de que ele precisa e não estragar o projeto ao apressar os acontecimentos.

Espera-se que Diomande desempenhe um papel vital no Real Madrid nesta temporada e que seja o grande astro que o clube contratou, mas o próprio Mourinho resumiu, após a partida contra o Málaga, a ideia que tem a respeito do jovem craque, ao afirmar: "Ele precisa avançar passo a passo. Ele trabalha muito e bem. É aberto e humilde, quer aprender, escuta seus companheiros e vai evoluir".

E o treinador prosseguiu: "Não posso olhar para os 120 ou 130 milhões... Quanto pagamos? Preciso olhar para um jogador que vem de uma temporada de alto nível com o Leipzig. Quando falamos de um valor tão grande assim, falamos de alguém que chega e explode com toda a sua força desde o início. Mas não é o caso, ele é um jogador jovem. Calma, vamos com tranquilidade".

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