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Ao contrário de Alonso: Mourinho evita o cenário de Mastantuono com Diomande

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F. Mastantuono
Espanha

Mourinho recusa pressa com Diomande em respeito ao brilho de Güler e Díaz

José Mourinho, treinador do Real Madrid, quer evitar a repetição do caso de Franco Mastantuono com seu jogador marfinense Yan Diomande, e por isso o protege para que ele possa brilhar mais adiante. 

O jornal AS noticiou que Diomande atuou por 25, 6 e 26 minutos nas três primeiras partidas do Real Madrid nesta temporada, contra Espanyol, Real Sociedad e Málaga, pela LaLiga.

Do ponto de vista do torcedor comum, isso representa um tempo muito pequeno para a contratação mais cara da história do Real Madrid, depois de o clube ter desembolsado 125 milhões de euros para contratá-lo.

Mourinho mantém a calma e se apega ao plano específico que traçou para o jogador, um plano baseado em aliviar a pressão sobre ele, respeitar o tempo de que ele precisa e não estragar o projeto ao apressar os acontecimentos.

Espera-se que Diomande desempenhe um papel vital no Real Madrid nesta temporada e que seja o grande astro que o clube contratou, mas o próprio Mourinho resumiu, após a partida contra o Málaga, a ideia que tem a respeito do jovem craque, ao afirmar: "Ele precisa avançar passo a passo. Ele trabalha muito e bem. É aberto e humilde, quer aprender, escuta seus companheiros e vai evoluir".

E o treinador prosseguiu: "Não posso olhar para os 120 ou 130 milhões... Quanto pagamos? Preciso olhar para um jogador que vem de uma temporada de alto nível com o Leipzig. Quando falamos de um valor tão grande assim, falamos de alguém que chega e explode com toda a sua força desde o início. Mas não é o caso, ele é um jogador jovem. Calma, vamos com tranquilidade".

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  • Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho protege Diomandé com um plano bem elaborado

    Mourinho alcança dois objetivos ao mesmo tempo ao agir com cautela na condução do jogador marfinense, pois, de um lado, respeita o tempo de que o atleta precisa para se adaptar.

    Por outro lado, o treinador age com justiça em relação a jogadores como Arda Güler e Brahim Díaz, que fizeram uma excelente pré-temporada e conseguiram, ao longo dos anos, conquistar seu espaço no elenco da equipe.

    É uma situação que Xabi Alonso, por exemplo, não respeitou, ao dar prioridade ao recém-chegado Mastantuono, em detrimento de jogadores como Rodrygo e o próprio Díaz, e até mesmo Vinícius. 

    Dessa forma, o treinador espanhol queimou seu jogador argentino, que não estava suficientemente maduro para ser titular de forma permanente, além de ter perdido o controle do vestiário.

    Com seu plano, Mourinho protege Diomande, para que ele possa brilhar mais adiante, e o jogador ganhará gradualmente mais minutos em campo, até chegar à equipe titular, se as coisas correrem bem, mas sem sentir a pressão.

    Ao mesmo tempo, Mourinho dedica a ele um tempo considerável nos treinos, para que o jogador marfinense entenda as dinâmicas de jogo dentro da equipe.

    O jogador, por sua vez, entendeu a situação, confia em seu treinador e não perdeu o sorriso, além de parecer tranquilo, apesar de já ter vivido uma experiência no mais alto nível; na temporada passada, atuou pelo Leipzig em 33 das 34 partidas do Campeonato Alemão, sendo titular em 28 delas, marcando 12 gols e dando 8 assistências.

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