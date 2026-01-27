Antony se explica após revolta no banco depois de ser substituído em derrota do Real Betis

O incidente ocorreu durante a dolorosa visita do Real Betis a Mendizorroza no domingo, onde sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Alavés em jogo válido pela La Liga. Foi uma noite desastrosa para o time de Manuel Pellegrini, e a frustração ficou evidente nas ações do ex-atacante do Manchester United.

Segundo o Marca, o jogador de 24 anos se obrigou a jogar com dor para ajudar um elenco desfalcado por ausências. O ponta havia perdido a partida da Liga Europa contra o Paok no meio da semana devido a um problema persistente na região pubiana, mas se disponibilizou para o confronto do campeonato espanhol. No entanto, ele pareceu fora de ritmo e sem precisão durante o tempo em que esteve em campo, o que levou à sua substituição.

A situação se agravou no segundo tempo. Pouco depois de Toni Martínez marcar para os donos da casa, fazendo 2 a 0, Pellegrini optou por uma tripla substituição aos 59 minutos. Ao chegar ao banco de reservas, o jogador não conseguiu esconder sua fúria. As câmeras o flagraram chutando agressivamente as roupas no chão antes de jogar as luvas no chão. Outras imagens o mostraram com as mãos no rosto, aparentemente à beira das lágrimas, em uma demonstração de emoção crua que chamou bastante atenção.