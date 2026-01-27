Goal.com
Real Madrid CF v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Peter McVitie

Antony se explica após revolta no banco depois de ser substituído em derrota do Real Betis

O atacante do Real Betis, Antony, negou ter desrespeitado o clube após ser filmado chutando equipamentos e aparentemente chorando no banco de reservas

O brasileiro divulgou um comunicado após sua reação de raiva ao ser substituído durante a derrota para o Alavés, insistindo que as imagens refletiam "competitividade" e não birra, buscando esclarecer o incidente.

  • Câmeras flagram descontrole no banco de reservas

    O incidente ocorreu durante a dolorosa visita do Real Betis a Mendizorroza no domingo, onde sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Alavés em jogo válido pela La Liga. Foi uma noite desastrosa para o time de Manuel Pellegrini, e a frustração ficou evidente nas ações do ex-atacante do Manchester United.

    Segundo o Marca, o jogador de 24 anos se obrigou a jogar com dor para ajudar um elenco desfalcado por ausências. O ponta havia perdido a partida da Liga Europa contra o Paok no meio da semana devido a um problema persistente na região pubiana, mas se disponibilizou para o confronto do campeonato espanhol. No entanto, ele pareceu fora de ritmo e sem precisão durante o tempo em que esteve em campo, o que levou à sua substituição. 

    A situação se agravou no segundo tempo. Pouco depois de Toni Martínez marcar para os donos da casa, fazendo 2 a 0, Pellegrini optou por uma tripla substituição aos 59 minutos. Ao chegar ao banco de reservas, o jogador não conseguiu esconder sua fúria. As câmeras o flagraram chutando agressivamente as roupas no chão antes de jogar as luvas no chão. Outras imagens o mostraram com as mãos no rosto, aparentemente à beira das lágrimas, em uma demonstração de emoção crua que chamou bastante atenção.

  • Real Oviedo v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    O ponta se explicou

    Em meio a especulações sobre a natureza de seu desabafo, o atacante usou o Instagram na noite de segunda-feira para se pronunciar sobre a situação. Em um breve comunicado publicado em seu Stories, ele esclareceu que sua raiva foi motivada por frustração interna, e não por desrespeito ao seu técnico ou companheiros de equipe.

    "Estamos num momento crucial da temporada e o mais importante é o Betis", escreveu o extremo. Ele abordou diretamente o vídeo que viralizou, explicando: "As imagens do último jogo refletem competitividade e exigência pessoal, nunca falta de respeito pelo clube ou pelo grupo." 

    "Continuamos unidos, trabalhando arduamente e focados em nossos objetivos."

  • Antony lutando contra as lesões

    O contexto que envolve a raiva é crucial. O jornal Marca observou que a fúria do jogador parecia direcionada inteiramente ao seu próprio desempenho, e não à decisão de substituí-lo. Tendo superado seus problemas físicos para participar da partida, sua incapacidade de influenciar positivamente o jogo claramente o afetou.

    O brasileiro vinha lidando com problemas na região pubiana, o que o impediu de viajar para a partida anterior. Sua determinação em não perder o jogo em Vitória acabou se voltando contra ele, já que teve dificuldades para encontrar seu ritmo, culminando nas cenas à beira do campo.

  • Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Uma noite dolorosa para Pellegrini

    A frustração generalizada do jogador foi agravada pelo mau resultado da sua equipe. A derrota foi descrita como uma partida em que "não foi um jogo da equipe", com o desempenho coletivo refletindo uma "noite ruim" para o clube.

    Embora as imagens do banco de reservas tenham dominado o momento imediatamente posterior à partida, o jogador rapidamente se pronunciou para acabar com qualquer narrativa de divisão. Com a equipe entrando no que ele descreveu como um "momento crucial", o foco agora se volta para sua recuperação e para a possibilidade de ele canalizar essa "autoexigência" em melhores resultados em campo.

