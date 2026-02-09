Antony resgata comemoração de Cristiano Ronaldo ao dar vitória ao Real Betis sobre o Atlético de Madrid fora de casa

O ex-jogador do United, Antony, que não conseguiu se firmar no "time da bomba", continuou a revitalizar sua carreira no Betis após assinar em definitivo com o clube da La Liga. Ele marcou o único gol da partida fora de casa contra o Atlético de Madrid no domingo, cortando para dentro com o pé esquerdo e chutando forte no canto mais próximo de longa distância, pegando o goleiro Jan Oblak de surpresa.

O jogador da seleção brasileira demonstrou sua admiração pelo ex-companheiro de equipe do United, Cristiano Ronaldo, após marcar o gol, ao copiar uma das comemorações icônicas do grande português.

Ele já havia demonstrado seu respeito por CR7 logo após assinar com o United em 2022. Antony disse sobre seu novo companheiro de equipe na época: “Não há palavras para descrever Cristiano, o melhor do mundo. Em apenas alguns dias, aprendi muito com ele. Ele tem uma mente extraordinária e, sempre que converso com ele, aprendo muito”.

Recentemente, Antony foi comparado ao próprio Cristiano por seu companheiro de equipe no Betis, Marc Bartra, que afirmou que o brasileiro é "uma mistura de Cristiano e Neymar" após suas atuações decisivas pelo Betis.