Antony resgata comemoração de Cristiano Ronaldo ao dar vitória ao Real Betis sobre o Atlético de Madrid fora de casa

Após o gol, Antony provocou a famosa comemoração "calma" de Cristiano Ronaldo, seu décimo na temporada, que garantiu os três pontos para sua equipe.
O ex-jogador do United, Antony, que não conseguiu se firmar no "time da bomba", continuou a revitalizar sua carreira no Betis após assinar em definitivo com o clube da La Liga. Ele marcou o único gol da partida fora de casa contra o Atlético de Madrid no domingo, cortando para dentro com o pé esquerdo e chutando forte no canto mais próximo de longa distância, pegando o goleiro Jan Oblak de surpresa.
O jogador da seleção brasileira demonstrou sua admiração pelo ex-companheiro de equipe do United, Cristiano Ronaldo, após marcar o gol, ao copiar uma das comemorações icônicas do grande português.
Ele já havia demonstrado seu respeito por CR7 logo após assinar com o United em 2022. Antony disse sobre seu novo companheiro de equipe na época: “Não há palavras para descrever Cristiano, o melhor do mundo. Em apenas alguns dias, aprendi muito com ele. Ele tem uma mente extraordinária e, sempre que converso com ele, aprendo muito”.
Recentemente, Antony foi comparado ao próprio Cristiano por seu companheiro de equipe no Betis, Marc Bartra, que afirmou que o brasileiro é "uma mistura de Cristiano e Neymar" após suas atuações decisivas pelo Betis.
Segundo o jornal Marca, o técnico do Betis, Manuel Pellegrini, declarou após o apito final da partida, que aconteceu apenas três dias depois da derrota por 5 a 0 em casa para o Atlético de Madrid pela Copa do Rei: "Foi fundamental manter a segurança defensiva e não sofrer três gols como na partida anterior. Mantivemos a atenção, o foco, a intensidade e não permitimos que o Atlético de Madrid tivesse os espaços que teve na quinta-feira."
O chileno acrescentou sobre Antony: “Estou feliz por ele porque foi um golaço; ele tem problemas de pubalgia que não o impedem de jogar. A dor piora quando faz frio. Ele trabalhou muito na lateral. O Atlético tem laterais que estão sempre no ataque. Foi um esforço coletivo, tanto na defesa quanto no ataque.”
Com a vitória, o Betis consolidou sua posição em quinto lugar na La Liga, e Antony provavelmente desempenhará um papel importante caso a equipe andaluza queira brigar por uma vaga na Liga dos Campeões ao final da temporada.
O ex-ponta do Ajax teve dificuldades no Old Trafford após sua transferência milionária de 86 milhões de libras (R$ 610 milhões), mas reencontrou seu melhor futebol na La Liga, sendo um dos vários ex-jogadores do United que se reinventaram em outros clubes nas últimas temporadas, ao lado de nomes como Marcus Rashford, Scott McTominay e Rasmus Hojlund.