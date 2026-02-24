Getty Images Sport
Antony, jogador do Manchester United, parece desabar em lágrimas após desperdiçar uma chance de ouro nos acréscimos do empate do Real Betis com o Rayo Vallecano
Antony volta a brilhar na La Liga
Antony foi uma chegada surpreendente ao United no verão de 2022, juntando-se ao técnico Erik ten Hag, que o havia treinado na Holanda, no Ajax. Ele desempenhou seu papel em uma campanha promissora de 2022-23 para os Red Devils, que terminaram em terceiro lugar na Premier League e venceram a Carabao Cup.
No entanto, após marcar oito gols e dar três assistências em sua temporada de estreia pelo United, ele conseguiu apenas cinco contribuições em gols em 2023-24 e caiu em desgraça quando Ten Hag foi demitido e substituído por Ruben Amorim.
O jogador de 26 anos foi então emprestado ao Real Betis para a segunda metade da temporada 2024-25, onde marcou nove gols e registrou cinco assistências em 26 partidas. Após uma saga de transferências no último verão, o Betis e o United finalmente chegaram a um acordo para que Antony retornasse ao Estádio La Cartuja de Sevilha, desta vez em caráter definitivo. Ele voltou a apresentar um desempenho impressionante, ajudando o Betis a conquistar uma vaga na Liga dos Campeões da La Liga.
Jogador do Manchester United em lágrimas após perder chance no final da partida
No entanto, Antony ficou emocionado após a última partida do Real Betis, um empate em 1 a 1 com o Rayo Vallecano no sábado. Cedric Bakambu deu a vantagem ao time de Manuel Pellegrini aos 16 minutos, mas Isi Palazon empatou pouco antes do intervalo, igualando o placar antes do intervalo.
Os anfitriões pressionaram pelo gol da vitória, mas acabaram não conseguindo, com Antony desperdiçando uma oportunidade de ouro nos acréscimos do segundo tempo. Ele recebeu um passe de Cucho Hernandez e só tinha o goleiro Augusto Batalla pela frente, mas acabou chutando direto para o goleiro, provocando gemidos audíveis dos torcedores da casa.
Ele parecia estar em lágrimas logo após o apito final, com o El Chiringuito descrevendo Antony como “completamente devastado”. O diretor esportivo Manu Fajardo foi visto indo até o ex-jogador do United para consolá-lo, enquanto vários de seus companheiros de equipe também ofereceram seu apoio ao desanimado ponta.
O Real Betis fica para trás na corrida pela Liga dos Campeões
Foi um momento importante na corrida pela qualificação para a Liga dos Campeões na La Liga, com o Betis apresentando uma sequência impressionante de resultados na primeira divisão espanhola até agora. No entanto, essa falha pode acabar custando caro na busca por essa ambição, com o Betis agora seis pontos atrás do quarto colocado Atlético de Madrid na tabela do campeonato, após 25 partidas disputadas. O time ainda tem jogos a disputar contra o Real Madrid, o Barcelona e o Celta Vigo, outro adversário surpresa.
Time espanhol em busca da glória na Liga Europa
No entanto, nem tudo está perdido para o Betis no restante da temporada. Uma boa sequência de resultados, aliada a uma queda de rendimento do Atlético ou do Villarreal, pode ajudá-lo a se aproximar dos quatro primeiros colocados, além de que o time também está nas oitavas de final da Liga Europa, após terminar em quarto lugar na fase de grupos. O time conquistou cinco vitórias, derrotando adversários como Ludogorets Razgrad, Lyon, Utrecht, Dinamo Zagreb e Feyenoord. O Betis enfrentará Viktoria Plzen, Nottingham Forest, Panathinaikos ou Fenerbahçe quando retornar à competição. A primeira partida dessa eliminatória será disputada em 12 de março, com o jogo de volta uma semana depois.
Enquanto isso, Antony e o Betis tentarão deixar para trás a decepção do empate com o Rayo Vallecano em sua próxima partida da La Liga, que será no domingo, quando receberão o Sevilla no disputado Derbi Sevillano. Depois disso, a equipe de Pellegrini enfrentará Getafe, Celta Vigo, Athletic Club e Espanyol na primeira divisão da Espanha.
