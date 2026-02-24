Antony, jogador do Manchester United, parece desabar em lágrimas após desperdiçar uma chance de ouro nos acréscimos do empate do Real Betis com o Rayo Vallecano

Antony foi uma chegada surpreendente ao United no verão de 2022, juntando-se ao técnico Erik ten Hag, que o havia treinado na Holanda, no Ajax. Ele desempenhou seu papel em uma campanha promissora de 2022-23 para os Red Devils, que terminaram em terceiro lugar na Premier League e venceram a Carabao Cup.

No entanto, após marcar oito gols e dar três assistências em sua temporada de estreia pelo United, ele conseguiu apenas cinco contribuições em gols em 2023-24 e caiu em desgraça quando Ten Hag foi demitido e substituído por Ruben Amorim.

O jogador de 26 anos foi então emprestado ao Real Betis para a segunda metade da temporada 2024-25, onde marcou nove gols e registrou cinco assistências em 26 partidas. Após uma saga de transferências no último verão, o Betis e o United finalmente chegaram a um acordo para que Antony retornasse ao Estádio La Cartuja de Sevilha, desta vez em caráter definitivo. Ele voltou a apresentar um desempenho impressionante, ajudando o Betis a conquistar uma vaga na Liga dos Campeões da La Liga.