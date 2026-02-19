Getty Images Sport
Traduzido por
Antony disse que ainda precisa evoluir em muitos aspectos, enquanto Manuel Pellegrini revela que o astro do Real Betis luta contra um problema de pubalgia
Problemas de pubalgia para o brasileiro
Antony tem lidado recentemente com um desconforto na virilha, um problema que, apesar de persistente, não o impediu de causar impacto nos últimos jogos da sua equipa, marcando dois golos e fazendo duas assistências nos últimos quatro jogos. No entanto, o extremo está agora a ser submetido a um programa de tratamento estruturado sob supervisão médica rigorosa, uma vez que o clube pretende garantir uma recuperação total e restaurar a sua condição física ideal antes dos próximos desafios.
O experiente técnico chileno falou abertamente sobre o progresso e a situação atual do atacante durante uma participação no programa La Pizarra de Quintana. Ao abordar as expectativas em torno da contratação de alto nível, Pellegrini foi enfático ao afirmar que o jogador de 24 anos ainda está em fase de desenvolvimento. “Ele é um jogador que tem uma qualidade importante e que ainda precisa se desenvolver mais em muitos aspectos”, observou o técnico, ao mesmo tempo em que forneceu uma atualização médica sobre a recente ausência do jogador da equipe titular.
Embora o lado tático do jogo de Antony continue sob escrutínio, Pellegrini revelou que uma lesão específica é atualmente o principal obstáculo para o ponta. O ex-jogador do Ajax vem lutando contra um problema na virilha que o impede de atingir seu ritmo máximo. Pellegrini confirmou o diagnóstico, afirmando: “Ele está com alguns problemas de pubalgia, mas é um jogador muito focado. Estamos muito conscientes da importância que ele pode ter para nós.”
- AFP
Pellegrini reflete sobre a estabilidade a longo prazo
A conversa com o técnico do Betis também abordou o contexto mais amplo de seus seis anos no Benito Villamarín. Pellegrini chegou a um clube em estado de transição e, desde então, transformou-o em uma força consistente na La Liga. Atualmente, o time ocupa a quinta posição na tabela e espera superar o Atlético de Madrid para garantir uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada.
“Foram seis anos, felizmente, muito regulares, em que talvez os objetivos do clube não fossem tão altos, porque quando cheguei tinha sido uma temporada esportiva bastante ruim, também com alguns problemas econômicos graves”, disse Pellegrini.
A filosofia de Pellegrini está enraizada em um trabalho árduo diário que, segundo ele, transformou o DNA do clube, como acrescentou: “Não se satisfazer com o que se faz, mas tentar incutir uma ambição e uma exigência dia após dia que nos permitiu ter essa regularidade nestes anos e sempre continuar aspirando por mais”.
A importância de Isco e Fornals
Concentrando-se no seu atual plantel, o treinador não hesitou em elogiar a liderança de Isco, que já treinou no Málaga. Apesar de o craque estar atualmente afastado dos gramados, sua influência continua enorme. “Acho que ele é o ídolo número um do clube pelo seu comprometimento, pela sua maturidade como jogador e pela sua qualidade”, disse Pellegrini. “Com a maturidade que ele tem, acho que ele estará em campo o mais rápido possível, ele trabalha muito e a equipe precisa muito dele. Vejo nele a mesma ambição e exigência de quando ele começou, ele é um exemplo para os jogadores mais jovens.”
Na ausência de algumas figuras criativas importantes, Pablo Fornals assumiu a responsabilidade de preencher a lacuna no terço final do campo. Pellegrini destacou a versatilidade e a inteligência tática do ex-jogador do West Ham como componentes vitais do ataque do Betis. “Para mim, é a posição mais importante no futebol. Sempre tentei ter pelo menos dois jogadores criativos, que são aqueles que permitem que os atacantes marquem gols”, disse ele, acrescentando sobre Fornals: “Felizmente, ele tem se saído muito bem e tem contribuído com uma cota de gols”.
- Getty Images Sport
Exigindo mais do futebol espanhol
Por fim, o técnico voltou sua atenção para a situação do futebol na Espanha, elogiando o nível técnico, mas pedindo mais entretenimento. Ele expressou sua convicção de que “a Espanha tem, neste momento, a melhor seleção do mundo” e “o melhor futebol jogado do ponto de vista técnico”. No entanto, ele acredita que a liga deve fazer mais para desencorajar a perda de tempo e as simulações de lesões, a fim de melhorar o produto para o público.
Pellegrini concluiu: “Acho que a qualidade futebolística é abundante na La Liga, agora falta o espetáculo, no sentido de não enganar, de jogar mais tempo, de não ser apenas orientado para o resultado, mas também de que, através do jogo, seja uma atividade atraente. Não procuro objetivos futuristas, mas objetivos presentes. Espero que vejamos um Betis semelhante ao que temos visto nos últimos anos e sempre com a ambição de dar mais um passo”.
Publicidade