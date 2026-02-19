Antony disse que ainda precisa evoluir em muitos aspectos, enquanto Manuel Pellegrini revela que o astro do Real Betis luta contra um problema de pubalgia

Antony tem lidado recentemente com um desconforto na virilha, um problema que, apesar de persistente, não o impediu de causar impacto nos últimos jogos da sua equipa, marcando dois golos e fazendo duas assistências nos últimos quatro jogos. No entanto, o extremo está agora a ser submetido a um programa de tratamento estruturado sob supervisão médica rigorosa, uma vez que o clube pretende garantir uma recuperação total e restaurar a sua condição física ideal antes dos próximos desafios.

O experiente técnico chileno falou abertamente sobre o progresso e a situação atual do atacante durante uma participação no programa La Pizarra de Quintana. Ao abordar as expectativas em torno da contratação de alto nível, Pellegrini foi enfático ao afirmar que o jogador de 24 anos ainda está em fase de desenvolvimento. “Ele é um jogador que tem uma qualidade importante e que ainda precisa se desenvolver mais em muitos aspectos”, observou o técnico, ao mesmo tempo em que forneceu uma atualização médica sobre a recente ausência do jogador da equipe titular.

Embora o lado tático do jogo de Antony continue sob escrutínio, Pellegrini revelou que uma lesão específica é atualmente o principal obstáculo para o ponta. O ex-jogador do Ajax vem lutando contra um problema na virilha que o impede de atingir seu ritmo máximo. Pellegrini confirmou o diagnóstico, afirmando: “Ele está com alguns problemas de pubalgia, mas é um jogador muito focado. Estamos muito conscientes da importância que ele pode ter para nós.”