Quem é Antonio Arena, o australiano de 16 anos que marcou pela Roma no primeiro toque na bola
Um novo herói surge na Roma
O Estádio Olímpico testemunhou o nascimento de muitas lendas do futebol, mas poucas estreias foram tão rápidas quanto a de Arena. Em uma noite fria em Roma, o atacante australiano de 16 anos foi colocado no jogo pelo técnico Gian Piero Gasperini, com seu time perdendo por 2 a 1 e o tempo se esgotando. Substituindo Leon Bailey aos 80 minutos, Arena mal teve tempo de ajustar suas caneleiras antes de gravar seu nome.
Poucos instantes após entrar em campo, o adolescente demonstrou um faro de gol incomum para sua idade. Quando Wesley cruzou para o segundo poste, Arena saltou mais alto que a defesa do Torino, mostrando muita qualidade para cabecear a bola para o fundo das redes, sem chances para o goleiro Alberto Paleari. O relógio marcava 81 minutos; Arena estava em campo havia menos de um minuto. O gol empatou o jogo em 2 a 2, levando a torcida giallorossi ao delírio e provocando comemorações efusivas do jovem, que foi cercado por companheiros de equipe com quase o dobro de sua idade.
Embora o conto de fadas não tenha tido um final perfeito, com o Torino conquistando uma vitória cruel por 3 a 2 com um gol de Emirhan Ilkhan nos acréscimos, a narrativa da noite pertenceu, sem dúvida, ao garoto de Sydney. Sua participação foi breve, mas eletrizante, oferecendo um vislumbre tentador do que o futuro pode reservar tanto para a Roma quanto para a seleção australiana.
'Eu só pensei em jogar'
Em declarações à imprensa após uma estreia meteórica, Arena demonstrou uma maturidade que refletia seu desempenho em campo. Apesar da importância de marcar por um dos clubes mais tradicionais da Europa em uma idade tão jovem, o atacante manteve os pés no chão.
"Sim, foi um grande momento. Me senti um pouco nervoso, mas entrei em campo pensando apenas em jogar", disse Arena à Mediaset . "Um belo cruzamento do Wesley veio para o segundo poste e eu marquei. Para mim, nada mudou, vou continuar trabalhando duro e treinando."
Arena revelou que conviver com profissionais experientes já acelerou seu desenvolvimento. "Nos poucos jogos em que estive no banco e treinei com o time principal, já aprendi muito com o nosso treinador. Ele ganhou muitos jogos, muitos troféus e formou muitos jogadores fortes. Só quero continuar trabalhando e jogando."
De Sydney à Cidade Eterna
A jornada de Arena até o Estádio Olímpico começou a milhares de quilômetros de distância, nos subúrbios de Sydney. Nascido em 2009, ele aprimorou suas habilidades na academia do Western Sydney Wanderers, time da A-League. No entanto, foi sua ousada mudança para a Europa que realmente impulsionou sua carreira. Com apenas 13 anos, ele se mudou para a Itália, ingressando no Pescara, onde sua ascensão foi meteórica.
No ano passado, Arena quebrou recordes na Série C. Em sua estreia profissional pelo Pescara, em uma vitória por 4 a 1 sobre o Lucchese, ele não apenas jogou; marcou o quarto gol da equipe. Com 16 anos e 25 dias, esse gol o tornou o primeiro jogador nascido em 2009 a marcar no futebol profissional italiano e o jogador mais jovem a marcar um gol na história do Pescara.
Essas façanhas chamaram a atenção dos olheiros da Roma, levando à sua transferência para a capital em julho passado. Desde sua chegada, ele continuou impressionando nas categorias de base, conquistando uma convocação para o time principal de Gasperini. Sua dupla cidadania adiciona mais um elemento de interesse à sua história; tendo representado a Austrália no sub-16 em 2024, ele também atuou pelas seleções italianas sub-16 e sub-17, deixando os torcedores ansiosos para acompanhar sua trajetória internacional.
- Getty Images Sport
Gasperini elogia o jovem prodígio
O técnico da Roma, Gian Piero Gasperini, conhecido por sua habilidade em revelar jovens talentos, não poupou elogios a Arena, apesar da eliminação da equipe da copa. O experiente treinador destacou a mentalidade do jovem como seu atributo mais notável.
"Estou feliz com esses jogadores muito jovens: um deles tem 16 anos e é um processo importante para ele", declarou Gasperini em sua coletiva de imprensa pós-jogo. "Ele certamente é um jogador que tem um grande espírito competitivo, apesar da pouca idade. Ele tem muita energia para oferecer e não tem medo de se expor."
