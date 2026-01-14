Quem é Antonio Arena, o australiano de 16 anos que marcou pela Roma no primeiro toque na bola

O Estádio Olímpico testemunhou o nascimento de muitas lendas do futebol, mas poucas estreias foram tão rápidas quanto a de Arena. Em uma noite fria em Roma, o atacante australiano de 16 anos foi colocado no jogo pelo técnico Gian Piero Gasperini, com seu time perdendo por 2 a 1 e o tempo se esgotando. Substituindo Leon Bailey aos 80 minutos, Arena mal teve tempo de ajustar suas caneleiras antes de gravar seu nome.

Poucos instantes após entrar em campo, o adolescente demonstrou um faro de gol incomum para sua idade. Quando Wesley cruzou para o segundo poste, Arena saltou mais alto que a defesa do Torino, mostrando muita qualidade para cabecear a bola para o fundo das redes, sem chances para o goleiro Alberto Paleari. O relógio marcava 81 minutos; Arena estava em campo havia menos de um minuto. O gol empatou o jogo em 2 a 2, levando a torcida giallorossi ao delírio e provocando comemorações efusivas do jovem, que foi cercado por companheiros de equipe com quase o dobro de sua idade.

Embora o conto de fadas não tenha tido um final perfeito, com o Torino conquistando uma vitória cruel por 3 a 2 com um gol de Emirhan Ilkhan nos acréscimos, a narrativa da noite pertenceu, sem dúvida, ao garoto de Sydney. Sua participação foi breve, mas eletrizante, oferecendo um vislumbre tentador do que o futuro pode reservar tanto para a Roma quanto para a seleção australiana.