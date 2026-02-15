Getty Images Sport
Antonela Roccuzzo exibe presente gigante de Dia dos Namorados de Lionel Messi
Roccuzzo destaca o lado mais sensível de Messi
Longe dos holofotes, Messi presenteou sua esposa Roccuzzo com um jantar e presentes no Dia dos Namorados, e esses gestos românticos rapidamente se tornaram virais. Messi é conhecido por levar uma vida discreta, e o dia 14 de fevereiro não foi diferente, já que o vencedor da Copa do Mundo de 2022 comemorou a ocasião com detalhes simples, mas eficazes, para expressar seu afeto.
Roccuzzo deu um vislumbre do lado mais sensível de Messi ao compartilhar no Instagram fotos do casal jantando, alguns morangos cobertos com chocolate com uma etiqueta “LOVE” e uma vista da praia em Miami.
Além disso, Roccuzzo exibiu o ursinho de pelúcia gigante que recebeu de Messi no Dia dos Namorados.
Roccuzzo e Messi se casaram em 2017.
Messi e Roccuzzo são namorados desde a infância e estão casados há quase 10 anos, tendo se casado em Rosário, Argentina, em junho de 2017. E Roccuzzo não é mais considerada apenas a esposa de Messi, mas se tornou o rosto famoso da Anastasia Beverly Hills.
Anastasia Soare, fundadora da marca, conheceu Roccuzzo em uma festa para Victoria Beckham e a considera uma mulher moderna.
“O que torna Antonela atraente é o equilíbrio. Ela é uma mãe dedicada, uma ótima parceira e uma pessoa íntegra”, disse Soare.
E em uma entrevista à ELLE, Roccuzzo deu algumas dicas sobre a vida do marido, Messi. Falando sobre nutrição, dieta e recuperação, ela disse: “Meu marido tem que estar sempre de dieta por causa do que faz. Temos que comer de forma saudável. Não bebemos álcool e não fumamos. Tentamos ter tudo orgânico. Tudo se encaixa, com os exercícios, a nutrição e a saúde mental — é um modo de vida.”
“Sou mais estranho do que merda”, diz Messi
Messi já falou anteriormente sobre sua vida privada e como valoriza sua privacidade, tendo dito isso no verão passado. “Obviamente, quando entro em minha casa, com minha família, tento ser um pai normal, um marido normal, como qualquer outra pessoa, assumindo as responsabilidades que todos temos, como pai, como marido, e ser uma pessoa normal”, disse Messi.
“Estou além de tudo o que acontece comigo — a fama [e] o reconhecimento — que posso ter fora de casa. Dentro de casa, sou uma pessoa muito normal, como qualquer outra. Disciplino as crianças, coloco limites, brinco e compartilho com elas, com minha esposa, e também levo uma vida muito normal.”
O jogador da seleção argentina também afirmou que é um pouco excêntrico, tendo dito anteriormente ao Marca: “Sou mais estranho do que tudo. Gosto muito de estar sozinho, gosto de ficar sozinho. A bagunça em casa, com as três crianças correndo por toda parte, acaba me saturando e gosto de um momento de solidão. Sou muito estruturado, se tenho o dia organizado de uma certa maneira e, no meio, acontece algo que muda tudo para mim.”
Messi participará da Copa do Mundo?
Messi foi influente para o Inter Miami na última temporada, quando o Herons conquistou a MLS Cup em dezembro. A equipe de Javier Mascherano venceu o Vancouver Whitecaps por 3 a 1 no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, com um gol contra de Edier Ocampo, um gol de Rodrigo De Paul no segundo tempo e um gol de Tadeo Allende no final da partida, garantindo a vitória para a franquia de Miami.
No entanto, ainda não se sabe se Messi irá jogar pela Argentina na Copa do Mundo no final deste ano. O jogador de 38 anos foi questionado anteriormente sobre se iria jogar pela atual campeã, ao que ele respondeu: “Espero poder estar lá. Já disse antes que adoraria estar lá. Na pior das hipóteses, estarei lá assistindo ao vivo, mas será especial. A Copa do Mundo é especial para todos, para qualquer país — especialmente para nós, porque a vivemos de uma maneira completamente diferente.”
E sobre as conversas com o técnico Lionel Scaloni, ele acrescentou: “A verdade é que temos conversado sobre isso. Ele entende, e discutimos muito sobre isso. Ele sempre me diz que gostaria que eu estivesse lá, em qualquer função. Temos uma relação de grande confiança e podemos conversar sobre tudo.”
Enquanto isso, a temporada 2026 da MLS começa no próximo fim de semana, com o Inter Miami buscando defender seu título da MLS Cup.
