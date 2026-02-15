Antonela Roccuzzo exibe presente gigante de Dia dos Namorados de Lionel Messi

Messi foi influente para o Inter Miami na última temporada, quando o Herons conquistou a MLS Cup em dezembro. A equipe de Javier Mascherano venceu o Vancouver Whitecaps por 3 a 1 no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, com um gol contra de Edier Ocampo, um gol de Rodrigo De Paul no segundo tempo e um gol de Tadeo Allende no final da partida, garantindo a vitória para a franquia de Miami.

No entanto, ainda não se sabe se Messi irá jogar pela Argentina na Copa do Mundo no final deste ano. O jogador de 38 anos foi questionado anteriormente sobre se iria jogar pela atual campeã, ao que ele respondeu: “Espero poder estar lá. Já disse antes que adoraria estar lá. Na pior das hipóteses, estarei lá assistindo ao vivo, mas será especial. A Copa do Mundo é especial para todos, para qualquer país — especialmente para nós, porque a vivemos de uma maneira completamente diferente.”

E sobre as conversas com o técnico Lionel Scaloni, ele acrescentou: “A verdade é que temos conversado sobre isso. Ele entende, e discutimos muito sobre isso. Ele sempre me diz que gostaria que eu estivesse lá, em qualquer função. Temos uma relação de grande confiança e podemos conversar sobre tudo.”

Enquanto isso, a temporada 2026 da MLS começa no próximo fim de semana, com o Inter Miami buscando defender seu título da MLS Cup.