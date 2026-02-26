Getty Images Sport
Antoine Griezmann se prepara para se despedir do Atlético de Madrid, com o atacante francês prestes a assinar com o Orlando City antes do encerramento da janela de transferências da MLS
Griezmann está prestes a fazer uma transferência surpreendente para a MLS no meio da temporada
Griezmann está prestes a encerrar sua lendária carreira no Atlético para finalmente realizar seu sonho de jogar na Major League Soccer. O vencedor da Copa do Mundo está cada vez mais perto de uma transferência sensacional para o Orlando City, com o acordo previsto para ser finalizado antes do encerramento do prazo de inscrições da MLS, de acordo com a Cadena SER. Apesar de ser uma figura fundamental para Diego Simeone nesta temporada, o jogador de 34 anos parece pronto para trocar o Metropolitano pelo sol da Flórida.
Foi relatado que as negociações aceleraram significativamente nos últimos dias. Embora o interesse de Griezmann pelos Estados Unidos nunca tenha sido segredo, o momento da mudança pegou muitos de surpresa, dados os compromissos contínuos do Atlético na Liga dos Campeões e nas competições domésticas. No entanto, o fascínio do projeto americano parece ter finalmente superado o desejo de terminar a campanha europeia.
A informação privilegiada sobre a saída de Griezmann
Apesar do avanço das negociações, a despedida de Griezmann foi cuidadosamente planejada para permitir uma despedida poética. O francês deve disputar mais três partidas pelo Los Rojiblancos antes de atravessar o Atlântico. A programação inclui uma viagem para enfrentar o Oviedo e uma partida decisiva pela semifinal da Copa del Rey contra o Barcelona. Sua última partida está marcada para 7 de março, no Metropolitano, contra o Real Sociedad, clube onde começou sua carreira profissional, marcando o encerramento de um ciclo em sua trajetória na Espanha.
A busca do Orlando City tem sido incansável, com o diretor esportivo Ricardo Pereira fazendo várias viagens à Espanha para finalizar os detalhes. Embora o Inter Miami tenha sido anteriormente associado ao atacante, sua incapacidade de liberar uma vaga de jogador designado abriu as portas para os Lions. A complexidade do acordo continua alta devido ao fato de o Atleti estar no meio da Liga dos Campeões e da copa nacional, mas o momento sugere que um acordo está iminente para satisfazer os objetivos pessoais do jogador.
Simeone dá sua bênção à transferência
Diego Simeone, que tem sido o arquiteto dos maiores sucessos de Griezmann em Madri, assumiu uma postura filosófica em relação à possível saída. Após o recente sucesso europeu, o técnico argentino foi questionado diretamente sobre os rumores de uma transferência para o Orlando City. Em vez de impedir a transferência, Simeone ofereceu uma bênção emocionada, afirmando: “Espero que ele escolha o que é melhor para ele e o que ele realmente quer, ele merece ter o que deseja”. Esse tom reflexivo sugere que o clube está preparado para honrar os desejos de seu maior ícone moderno.
O técnico do Atleti nunca escondeu sua admiração pela evolução do francês, observando anteriormente: “Sou grato a Antoine e ao tempo que ele passou no Atlético de Madrid. Ele marcou 200 gols, o que é uma loucura. Lembro-me de quando ele chegou. Ele era um ala baixo pela esquerda, e nós o convidamos para jogar um contra um e como meio-campista ofensivo, e ele cresceu e se tornou um campeão mundial. Ele sempre foi um modelo a ser seguido por seu esforço e trabalho, e hoje recebeu o agradecimento que merece. Somos gratos por tudo o que ele nos deu, pelo que nos dá e continuará nos dando, porque o talento não tem idade.”
Por que Orlando City é o destino escolhido
A franquia sediada na Flórida tem pressionado há semanas para acelerar a contratação do francês, de acordo com as últimas notícias. Griezmann sempre falou abertamente sobre seu amor pela cultura americana, especificamente sua paixão pela NBA e pela NFL, e costuma passar férias nos Estados Unidos. Embora outros pesos pesados da MLS, como o Inter Miami ou o Los Angeles FC, tenham sido associados ao jogador no passado, o Orlando City conseguiu se posicionar na frente da fila ao oferecer um papel de liderança em seu projeto.
Para o Real Madrid, perder seu craque no meio da temporada representa um golpe significativo para a tática de Simeone. Griezmann tem sido indiscutivelmente o jogador mais consistente da equipe nesta temporada, desafiando as expectativas de um papel reduzido. No entanto, parece que o clube está disposto a respeitar os desejos de um jogador que deu seus melhores anos ao clube. À medida que o prazo da MLS se aproxima, o mundo do futebol agora aguarda a confirmação oficial do que seria uma das saídas mais badaladas no meio da temporada dos últimos tempos.
