Diego Simeone, que tem sido o arquiteto dos maiores sucessos de Griezmann em Madri, assumiu uma postura filosófica em relação à possível saída. Após o recente sucesso europeu, o técnico argentino foi questionado diretamente sobre os rumores de uma transferência para o Orlando City. Em vez de impedir a transferência, Simeone ofereceu uma bênção emocionada, afirmando: “Espero que ele escolha o que é melhor para ele e o que ele realmente quer, ele merece ter o que deseja”. Esse tom reflexivo sugere que o clube está preparado para honrar os desejos de seu maior ícone moderno.

O técnico do Atleti nunca escondeu sua admiração pela evolução do francês, observando anteriormente: “Sou grato a Antoine e ao tempo que ele passou no Atlético de Madrid. Ele marcou 200 gols, o que é uma loucura. Lembro-me de quando ele chegou. Ele era um ala baixo pela esquerda, e nós o convidamos para jogar um contra um e como meio-campista ofensivo, e ele cresceu e se tornou um campeão mundial. Ele sempre foi um modelo a ser seguido por seu esforço e trabalho, e hoje recebeu o agradecimento que merece. Somos gratos por tudo o que ele nos deu, pelo que nos dá e continuará nos dando, porque o talento não tem idade.”