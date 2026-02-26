Goal.com
Antoine Griezmann se prepara para se despedir do Atlético de Madrid, com o atacante francês prestes a assinar com o Orlando City antes do encerramento da janela de transferências da MLS

Após uma era marcante na capital espanhola, o astro francês Antoine Griezmann se prepara para uma saída inesperada no meio da temporada para os Estados Unidos. À medida que as negociações chegam à fase final, uma das figuras mais emblemáticas da La Liga está pronta para abraçar um novo desafio do outro lado do Atlântico, deixando um enorme vazio no Atlético de Madrid, justamente quando a campanha europeia chega ao seu clímax crítico.

  • Griezmann está prestes a fazer uma transferência surpreendente para a MLS no meio da temporada

    Griezmann está prestes a encerrar sua lendária carreira no Atlético para finalmente realizar seu sonho de jogar na Major League Soccer. O vencedor da Copa do Mundo está cada vez mais perto de uma transferência sensacional para o Orlando City, com o acordo previsto para ser finalizado antes do encerramento do prazo de inscrições da MLS, de acordo com a Cadena SER. Apesar de ser uma figura fundamental para Diego Simeone nesta temporada, o jogador de 34 anos parece pronto para trocar o Metropolitano pelo sol da Flórida.

    Foi relatado que as negociações aceleraram significativamente nos últimos dias. Embora o interesse de Griezmann pelos Estados Unidos nunca tenha sido segredo, o momento da mudança pegou muitos de surpresa, dados os compromissos contínuos do Atlético na Liga dos Campeões e nas competições domésticas. No entanto, o fascínio do projeto americano parece ter finalmente superado o desejo de terminar a campanha europeia.

  • Antoine Griezmann Atletico MadridGetty Images

    A informação privilegiada sobre a saída de Griezmann

    Apesar do avanço das negociações, a despedida de Griezmann foi cuidadosamente planejada para permitir uma despedida poética. O francês deve disputar mais três partidas pelo Los Rojiblancos antes de atravessar o Atlântico. A programação inclui uma viagem para enfrentar o Oviedo e uma partida decisiva pela semifinal da Copa del Rey contra o Barcelona. Sua última partida está marcada para 7 de março, no Metropolitano, contra o Real Sociedad, clube onde começou sua carreira profissional, marcando o encerramento de um ciclo em sua trajetória na Espanha.

    A busca do Orlando City tem sido incansável, com o diretor esportivo Ricardo Pereira fazendo várias viagens à Espanha para finalizar os detalhes. Embora o Inter Miami tenha sido anteriormente associado ao atacante, sua incapacidade de liberar uma vaga de jogador designado abriu as portas para os Lions. A complexidade do acordo continua alta devido ao fato de o Atleti estar no meio da Liga dos Campeões e da copa nacional, mas o momento sugere que um acordo está iminente para satisfazer os objetivos pessoais do jogador.

  • Simeone dá sua bênção à transferência

    Diego Simeone, que tem sido o arquiteto dos maiores sucessos de Griezmann em Madri, assumiu uma postura filosófica em relação à possível saída. Após o recente sucesso europeu, o técnico argentino foi questionado diretamente sobre os rumores de uma transferência para o Orlando City. Em vez de impedir a transferência, Simeone ofereceu uma bênção emocionada, afirmando: “Espero que ele escolha o que é melhor para ele e o que ele realmente quer, ele merece ter o que deseja”. Esse tom reflexivo sugere que o clube está preparado para honrar os desejos de seu maior ícone moderno.

    O técnico do Atleti nunca escondeu sua admiração pela evolução do francês, observando anteriormente: “Sou grato a Antoine e ao tempo que ele passou no Atlético de Madrid. Ele marcou 200 gols, o que é uma loucura. Lembro-me de quando ele chegou. Ele era um ala baixo pela esquerda, e nós o convidamos para jogar um contra um e como meio-campista ofensivo, e ele cresceu e se tornou um campeão mundial. Ele sempre foi um modelo a ser seguido por seu esforço e trabalho, e hoje recebeu o agradecimento que merece. Somos gratos por tudo o que ele nos deu, pelo que nos dá e continuará nos dando, porque o talento não tem idade.”

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    Por que Orlando City é o destino escolhido

    A franquia sediada na Flórida tem pressionado há semanas para acelerar a contratação do francês, de acordo com as últimas notícias. Griezmann sempre falou abertamente sobre seu amor pela cultura americana, especificamente sua paixão pela NBA e pela NFL, e costuma passar férias nos Estados Unidos. Embora outros pesos pesados da MLS, como o Inter Miami ou o Los Angeles FC, tenham sido associados ao jogador no passado, o Orlando City conseguiu se posicionar na frente da fila ao oferecer um papel de liderança em seu projeto.

    Para o Real Madrid, perder seu craque no meio da temporada representa um golpe significativo para a tática de Simeone. Griezmann tem sido indiscutivelmente o jogador mais consistente da equipe nesta temporada, desafiando as expectativas de um papel reduzido. No entanto, parece que o clube está disposto a respeitar os desejos de um jogador que deu seus melhores anos ao clube. À medida que o prazo da MLS se aproxima, o mundo do futebol agora aguarda a confirmação oficial do que seria uma das saídas mais badaladas no meio da temporada dos últimos tempos.

