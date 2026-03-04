Antoine Griezmann esfrega sal nas feridas do Barcelona com uma publicação agressiva nas redes sociais após o Atlético de Madrid chegar à final da Copa del Rey

O vencedor da Copa do Mundo compartilhou uma imagem comovente de si mesmo em pé, enquanto dois jogadores do Barcelona apareciam perturbados em campo após a eliminação. Não foi apenas a imagem que causou polêmica, mas a legenda específica que ele escolheu para acompanhá-la. O francês perguntou diretamente a seus seguidores: “Esta foto é muito dura?”.

A frase foi uma referência deliberada à temporada passada. Após a vitória sobre o Atlético, as contas oficiais do Barça postaram uma imagem dos jogadores de Flick comemorando com um Griezmann visivelmente decepcionado em primeiro plano, usando exatamente a mesma legenda. Ao reciclar as próprias palavras do Barcelona após sua eliminação, o jogador da seleção francesa virou o jogo contra seus ex-empregadores para dar a palavra final em seu momento mais difícil.