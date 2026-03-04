Getty Images Sport
Traduzido por
Antoine Griezmann esfrega sal nas feridas do Barcelona com uma publicação agressiva nas redes sociais após o Atlético de Madrid chegar à final da Copa del Rey
Barça fica aquém, enquanto Atlético garante vaga na final
Os Colchoneros chegaram ao Spotify Camp Nou com uma vantagem confortável de 4 a 0 conquistada na primeira partida, mas foram obrigados a suar frio quando o time da casa aumentou a pressão. O Barça garantiu uma vitória por 3 a 0 naquela noite, levando o placar agregado a um tenso 4 a 3, o que não foi suficiente para impedir os homens de Diego Simeone de avançarem para a final. Quando a poeira baixou após um confronto frenético, Griezmann acessou o Instagram para acertar contas antigas, provando que, mesmo com a derrota naquela noite, a vitória final pertencia aos da capital.
- Getty Images Sport
Griezmann acerta contas antigas
O vencedor da Copa do Mundo compartilhou uma imagem comovente de si mesmo em pé, enquanto dois jogadores do Barcelona apareciam perturbados em campo após a eliminação. Não foi apenas a imagem que causou polêmica, mas a legenda específica que ele escolheu para acompanhá-la. O francês perguntou diretamente a seus seguidores: “Esta foto é muito dura?”.
A frase foi uma referência deliberada à temporada passada. Após a vitória sobre o Atlético, as contas oficiais do Barça postaram uma imagem dos jogadores de Flick comemorando com um Griezmann visivelmente decepcionado em primeiro plano, usando exatamente a mesma legenda. Ao reciclar as próprias palavras do Barcelona após sua eliminação, o jogador da seleção francesa virou o jogo contra seus ex-empregadores para dar a palavra final em seu momento mais difícil.
Simeone elogia apesar do susto
Enquanto Griezmann estava ocupado nas redes sociais, seu técnico mostrava um lado mais respeitoso na linha lateral. Simeone foi visto conversando profundamente com Flick após a partida, reconhecendo o quão perto o Barcelona esteve de virar o placar. Simeone foi questionado depois sobre o que disse ao seu homólogo e admitiu que havia parabenizado o técnico pelo desempenho de sua equipe: “Ele me deu sua opinião sobre situações que aconteceram na partida, e eu disse a ele que eles jogaram brilhantemente. Espero que possamos nos enfrentar nas quartas de final da Liga dos Campeões para que possamos competir com o nosso melhor.”
- AFP
De olho no prêmio da Liga dos Campeões
A rivalidade entre esses dois gigantes espanhóis pode ser reacendida mais cedo do que o esperado, já que ambos continuam na disputa pela Liga dos Campeões. O desejo público de Simeone de enfrentar Flick novamente nas quartas de final sugere que a batalha tática entre os dois está longe de terminar, desde que consigam superar suas respectivas partidas das oitavas de final contra adversários da Premier League.
O Barcelona enfrenta um desafio difícil contra o Newcastle United, enquanto o Atlético de Madrid se prepara para um confronto com o Tottenham Hotspur. Embora a derrota na Copa vá doer por semanas, o desempenho na segunda partida deu aos torcedores locais motivos para otimismo em relação ao nível competitivo da equipe sob o comando de Flick. No entanto, por enquanto, as manchetes pertencem a Griezmann e suas provocações precisas nas redes sociais, provando que, no futebol moderno, a batalha nem sempre termina quando o árbitro apita o fim da partida.
Publicidade