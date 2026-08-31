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Gianluca Minchiotti

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Antognoni: "Ao contrário de Baggio, Batistuta e Rui Costa, nunca traí a Fiorentina"

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A ex-lenda da Fiorentina explica sua ausência na festa do centenário

Giancarlo Antognoni, lenda da Fiorentina, como se lê no Gazzetta.it, explica sua ausência na festa pelos 100 anos do clube viola: "Ouvi, vi, me disseram, mas a decisão de não participar amadureceu há cinco anos. Eu nunca teria deixado a Fiorentina, era diretor técnico, trabalhava junto com o então diretor-geral Joe Barone e o diretor esportivo Daniele Pradè, embora depois, aos poucos, eu tenha me visto isolado, então em certo momento me propuseram outro cargo, no setor de base. Isso até poderia ter me interessado, mas não naquele momento. Aquela proposta foi como me colocar para fora. Foi então que decidi que não iria ao Centenário da Fiorentina".

  • "Que fique claro: eu teria querido participar por respeito aos torcedores e a essas cores - prossegue o ex-camisa 10, na Fiorentina como jogador de 1972 a 1987 -. Mais do que todos, eu deveria estar lá, porque ao contrário de Batistuta, Baggio, Rui Costa, eu nunca traí a Fiorentina, nunca quis deixá-la. Quero que os florentinos saibam disso, eu ficaria triste se pensassem que tudo isso dependeu de mim".

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