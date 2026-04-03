Antes do confronto contra o City... Slott traz boas notícias e uma surpresa!

Arne Slot, técnico do Liverpool, deu uma atualização sobre a condição física do jogador Mohamed Salah, em meio às ausências que afetam os Reds, antes do confronto contra o Manchester City, nas quartas de final da FA Cup.

Mohamed Salah está pronto e disponível para jogar pelo Liverpool pela primeira vez desde o anúncio surpresa de que deixará o clube neste verão.

Slott também não descartou a possibilidade de Alexander Isak estar na lista, já que ele continua seu retorno gradual após se recuperar de uma fratura na perna.

Salah voltou na hora certa, após se recuperar da lesão que o afastou da derrota do Liverpool para o Brighton antes da pausa internacional.

Ele também foi posteriormente dispensado da concentração da seleção egípcia para se recuperar, e Slott confirmou que, após retornar aos treinos completos nesta semana, ele está pronto para enfrentar o Manchester City amanhã, domingo.

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