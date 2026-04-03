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Antes do confronto contra o City... Slott traz boas notícias e uma surpresa!

Manchester City x Liverpool
Manchester City
Liverpool
Copa da Inglaterra
M. Salah
A. Slot
A. Becker
A. Isak
Egito

Arne Slot, técnico do Liverpool, deu uma atualização sobre a condição física do jogador Mohamed Salah, em meio às ausências que afetam os Reds, antes do confronto contra o Manchester City, nas quartas de final da FA Cup.

Mohamed Salah está pronto e disponível para jogar pelo Liverpool pela primeira vez desde o anúncio surpresa de que deixará o clube neste verão. 

Slott também não descartou a possibilidade de Alexander Isak estar na lista, já que ele continua seu retorno gradual após se recuperar de uma fratura na perna.

Salah voltou na hora certa, após se recuperar da lesão que o afastou da derrota do Liverpool para o Brighton antes da pausa internacional.

Ele também foi posteriormente dispensado da concentração da seleção egípcia para se recuperar, e Slott confirmou que, após retornar aos treinos completos nesta semana, ele está pronto para enfrentar o Manchester City amanhã, domingo.

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    A opinião de Isaac sobre a participação

    O site Mirror divulgou detalhes da coletiva de imprensa de Slot, que revelou a posição do jogador Isaac em relação ao jogo de amanhã.

    Isaac ainda não jogou em 2026, mas já voltou aos treinos coletivos.

    Embora sua participação como titular ainda esteja longe, Slot disse: “É cedo para ele começar como titular. O treino de ontem foi o primeiro dele após 101 dias”.

    Ele enfatizou: “Isaac precisa de um tempo, e vamos trabalhar com ele com cautela. É ótimo vê-lo de volta aos treinos, mas é melhor vê-lo em campo”.

    Quando questionado sobre a possibilidade de ele entrar na lista, ele indicou que Isaac pode participar por alguns minutos, mas é difícil que ele jogue por um longo período.

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    A posição de Alison Becker sobre o retorno

    Jeremy Frimpong e Federico Chiesa serão avaliados no treino de hoje, para determinar se estão prontos para a partida de sábado.

    O goleiro Alisson Becker ficará fora por várias semanas, com previsão de retorno no final da temporada, enquanto Connor Bradley e Giovanni Leoni continuam afastados devido a lesões de longa duração, e Wataru Endo continua se recuperando de uma cirurgia no tornozelo.

    Sobre Becker, Slott explicou: “Ele também não participará das partidas contra o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões”.

    Ele acrescentou: “Alisson Becker ficará fora por mais tempo, e esperamos que ele esteja pronto perto do final da temporada”.

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