O Ministério Público de Monza, liderado por Claudio Gittardi, pediu o arquivamento da parte da investigação, transmitida nos últimos meses pelos promotores de Milão, que tinha como investigados por concurso em fraude esportiva o ex-chefe da arbitragem Gianluca Rocchi, o ex-supervisor do VAR Andrea Gervasoni e os ex-árbitros de VAR Luigi Nasca e Rodolfo Di Vuolo. A informação é da ANSA.
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ANSA - MP de Monza: "Arquivar a investigação sobre os árbitros pelas 'batidas' na sala do VAR"
O capítulo era o que dizia respeito às chamadas "batidas" na sala do VAR de Lissone em algumas partidas, entre 2024 e 2025.
Segundo a Promotoria, nos atos da investigação não surgiram condutas "de natureza fraudulenta" nem o "dolo" para a "alteração" dos resultados".
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