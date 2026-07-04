O novo técnico do Al-Nassr tem uma filosofia própria, a ponto de ter sido apelidada de “Angibol” ou “Futebol do Angi”, que se assemelha bastante àquela adotada pelo ex-técnico Jorge Jesus, com algumas diferenças.

Esse nome surgiu quando Postecoglou era diretor técnico do Celtic, entre 2021 e 2023, período em que os traços de sua filosofia ficaram evidentes e contribuíram para que a equipe conquistasse cinco títulos em duas temporadas, antes de ele dar continuidade a esse trabalho no Tottenham.

O técnico australiano aprecia a ideia de dominar todas as partidas, seja na vitória, no empate ou na derrota, com o time completo ou com faltas, e utiliza todos os métodos possíveis para alcançar esse domínio.

Os principais traços dessa filosofia ficam evidentes na construção do jogo, onde Postecoglou segue um estilo diferente do de muitos treinadores: construir os ataques a partir do fundo do campo, e não pelas laterais.

Isso parece extremamente difícil, mas Ange encontra a solução adequada para aplicar essa filosofia: criar densidade no meio-campo, contando com seis jogadores no processo de construção, todos posicionados no centro do campo.