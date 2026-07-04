Postekoğlu sempre recorre ao esquema 4-3-3 ou 4-4-1-1, e este último parece ser o mais provável de ser adotado no Al-Nasr, considerando os jogadores de que dispõe.
E, de acordo com os jogadores disponíveis no Al-Nasr no momento, parece mais provável que Bosticoglu conte com Nawaf Al-Aqidi como goleiro titular na próxima temporada, para ajudar na construção do ataque.
A dupla de zagueiros será formada por Mohammed Simakan e Iñigo Martínez, com Nawaf Bouchel na lateral direita e Ayman Yahya ou Saad Al-Nasser na lateral esquerda, devido à capacidade deles de controlar melhor a bola na construção de jogadas.
No meio-campo, o Al-Nassr precisará de um substituto para Brozović com as mesmas características, para participar da construção de jogadas, com Angelo atuando ao seu lado em uma função mais livre.
Já o quarteto de ataque será o mesmo que brilhou na temporada passada, composto pelo senegalês Sadio Mané pela esquerda, pelo francês Kingsley Coman pela direita e pelo português João Félix na ponta, atrás de seu compatriota Cristiano Ronaldo.
Resta a grande dúvida sobre até que ponto Ronaldo será capaz de se adaptar às ideias radicais de Postecoglou, seja em termos da rotação constante com o trio de ataque, seja da forte pressão para recuperar a posse de bola.