Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Cristiano Ronaldo Lionel Messi 2025Getty/GOAL
Chris Burton

Angel Di María aponta aspecto em que Cristiano Ronaldo é superior a Lionel Messi

Di María abre o jogo sobre CR7, Messi e escolhe o melhor do mundo em 2026

Ángel Di María admite que o profissionalismo de Cristiano Ronaldo é "de longe" superior ao de Lionel Messi, mas o ex-astro do Real Madrid ainda considera seu compatriota argentino o maior de todos os tempos, tendo recebido "um dom de Deus para ser o melhor". O campeão mundial Di María também falou sobre quem ele considera o melhor jogador do planeta em 2026.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢

  • Revelado: O único aspecto em que Ronaldo supera Messi

    O experiente atacante, Di María, passou quatro anos jogando ao lado do astro português Ronaldo no Santiago Bernabéu, entre 2010 e 2014. Durante esse período, ele saboreou os títulos da La Liga e da Liga dos Campeões, podendo observar de perto as muitas qualidades de CR7. 

    O argentino disse ao AS, quando questionado se jogar com Cristiano deixou uma impressão duradoura: “Sim. Em termos de profissionalismo, Cris é o número um disparado. Sua ética de trabalho, sua capacidade de manter o nível, seu esforço constante para ser o melhor enquanto competia com Leo eram realmente admiráveis, mas ele coincidiu com a era de Messi, o que complicou significativamente seu objetivo.”

    Assista ao CR7 na Liga SauditaAssine já! 

    • Publicidade
  • Lionel Messi Cristiano Ronaldo World Cup European ChampionshipGetty/GOAL

    Debate sobre o melhor de todos os tempos: Por que Di María considera Messi o melhor?

    Cristiano ainda conseguiu conquistar cinco Bolas de Ouro, mas seus feitos foram ofuscados pelas oito Bolas de Ouro de Messi. Ambos continuam em ótima fase, no Al-Nassr e no Inter Miami, respectivamente, e têm seus lugares garantidos entre os demais jogadores.

    Di María sempre colocou Messi no topo de qualquer lista de todos os tempos e reiterou essa posição quando questionado sobre por que seu compatriota supera o eterno rival Ronaldo: "Cris era pura dedicação e esforço para ser o número um, mas Messi, tomando mate no vestiário, mostrou mais tarde que tinha um dom de Deus para ser o melhor."

    O ex-jogador e técnico da Argentina, César Luis Menotti, certa vez disse que Di María merecia estar ao lado de Messi e Diego Maradona em qualquer debate sobre os maiores jogadores da Argentina. 

    Di María disse sobre o elogio: “Na época, fiquei muito grato a César por aquelas palavras, mas eu não era próximo deles, porque ambos pertenciam a um mundo diferente. Foi um elogio muito gentil, e eu não conhecia Menotti quando ele disse isso. Quando o vi, agradeci pessoalmente, mas sei que não foi bem assim e que estou muito distante de ambos.”

  • Di Maria considera Mbappé o melhor jogador do mundo

    Assim como Messi e CR7, Di María ainda não pendurou as chuteiras. Aos 37 anos, ele retornou às suas raízes no Rosario Central. Ele continua acompanhando de perto o desempenho de todos os seus ex-clubes.

    O Real Madrid sempre atrairá muita atenção, e considera-se que o clube tem o melhor jogador do mundo em seu elenco atualmente – com o atacante francês Kylian Mbappé cotado para conquistar uma Bola de Ouro em algum momento.

    Questionado sobre sua avaliação de Mbappé, o ídolo do Real Madrid, Di María, disse: “Kylian está entre os melhores do mundo há anos. Títulos coletivos certamente influenciam as conquistas individuais, mas ele prova todos os dias que está entre os grandes, e hoje ele é o melhor. Quando encontrou seu estilo de jogo, ele se tornou um divisor de águas.”

  • FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    Por que Di Maria não voltará a jogar pela seleção?

    Mbappé estará presente em mais uma Copa do Mundo neste verão, com Messi e Cristiano também cotados para participar do evento. Di María não estará lá, tendo anunciado sua aposentadoria da seleção argentina em 2024, e não se arrepende.

    Ele disse, citando Luka Modric, outro veterano que se prepara para continuar jogando em alto nível mesmo depois dos 40 anos: “Não é que eu não queira, é que acho que completei um ciclo. Conquistei tudo o que queria, uma nova geração está surgindo depois de mim e acho que chegou a hora de parar.” 

    “Depois da Copa do Mundo do Catar, eu já tinha tomado a decisão, e os caras me convenceram a jogar a última Copa América. Terminou como um sonho, com a gente se tornando campeões, e era a minha vez. Agora é a vez de outra pessoa.”

    A Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, terá início em 11 de junho. Di María será um observador atento, já que a coroa mundial que ele ajudou a Argentina a conquistar em 2022 estará em jogo mais uma vez.

0