Angel Di María aponta aspecto em que Cristiano Ronaldo é superior a Lionel Messi

Cristiano ainda conseguiu conquistar cinco Bolas de Ouro, mas seus feitos foram ofuscados pelas oito Bolas de Ouro de Messi. Ambos continuam em ótima fase, no Al-Nassr e no Inter Miami, respectivamente, e têm seus lugares garantidos entre os demais jogadores.

Di María sempre colocou Messi no topo de qualquer lista de todos os tempos e reiterou essa posição quando questionado sobre por que seu compatriota supera o eterno rival Ronaldo: "Cris era pura dedicação e esforço para ser o número um, mas Messi, tomando mate no vestiário, mostrou mais tarde que tinha um dom de Deus para ser o melhor."

O ex-jogador e técnico da Argentina, César Luis Menotti, certa vez disse que Di María merecia estar ao lado de Messi e Diego Maradona em qualquer debate sobre os maiores jogadores da Argentina.

Di María disse sobre o elogio: “Na época, fiquei muito grato a César por aquelas palavras, mas eu não era próximo deles, porque ambos pertenciam a um mundo diferente. Foi um elogio muito gentil, e eu não conhecia Menotti quando ele disse isso. Quando o vi, agradeci pessoalmente, mas sei que não foi bem assim e que estou muito distante de ambos.”