Ange Postecoglou revela que Cristian Romero “assustava” os jogadores do Tottenham nos treinos, mas elogia o capitão como um “vencedor”
A intensidade do treino do argentino
O ex-treinador do Spurs, Postecoglou, falou abertamente sobre a presença intimidante de Romero no campo de treinamento do clube. O vencedor da Copa do Mundo tem sido frequentemente criticado por seu histórico disciplinar e estilo agressivo de jogo durante as partidas, tendo recebido oito cartões amarelos e dois cartões vermelhos na Premier League até agora nesta temporada. Mais recentemente, ele recebeu um cartão vermelho direto na derrota por 2 a 0 para o Manchester United. Ele foi expulso pouco antes da marca de meia hora por uma falta em Casemiro. Como resultado, ele agora recebeu uma suspensão de quatro partidas.
No entanto, Postecoglou revelou que essa “tensão” é típica do caráter do zagueiro, mesmo atrás das portas fechadas do Hotspur Way. O técnico australiano admitiu que a abordagem direta de Romero muitas vezes deixa seus companheiros de equipe ansiosos durante os treinos semanais. Em vez de ver isso como algo negativo, Postecoglou aceita o atrito, afirmando que a mentalidade de elite do zagueiro é exatamente o que o clube precisa para passar de candidato ao título a campeão.
“Eu gosto dele, cara, e ele joga de forma agressiva, mas realmente assusta as pessoas nos treinos”, disse Postecoglou ao The Overlap. “Gosto da maneira como ele fala. Agora, ele passa dos limites? Sim, ele passa. Sabe, às vezes ele passa dos limites nos treinos, e os treinadores dizem: ‘Ah, você sabe’, e eu digo: ‘Bem, vocês é que têm que dizer a ele. Eu não vou dizer’”.
Aproveitando o fogo vencedor do campeonato
A defesa ferrenha de Postecoglou ao jogador argentino destaca a importância dos “executores” no futebol moderno. Comparando-o ao lendário capitão do United, Roy Keane, o técnico argumentou que ter um jogador que seja genuinamente temido pelos adversários e respeitado pelos companheiros é um pré-requisito para qualquer time com sérias aspirações de conquistar títulos.
O técnico lembrou como a recusa de Romero em se intimidar desempenhou um papel fundamental no sucesso do Tottenham na Liga Europa. Ele observou que a guerra psicológica do zagueiro começa muito antes do apito inicial, citando um caso específico em que Romero afirmou seu domínio sobre o Manchester United durante uma preparação para uma final de alto risco.
“Quer dizer, você prefere ter Roy no seu time ou contra você? Nunca teríamos vencido aquela final sem Romero”, explicou Postecoglou. “Antes do pontapé inicial, ele levou nosso time para o campo do Man United para a reunião, porque nossos torcedores estavam naquela ponta. Ele não tem medo de nada, cara. Ele é um vencedor. Eu adoro vencedores.”
O fator medo e as expectativas da elite
“Respeitam-no imenso, temem-no, sabe, ninguém quer [ficar mal com ele]”, afirmou Postecoglou ao discutir a atitude dos colegas de equipa de Romero em relação a ele. Ele enfatizou que, embora Romero seja uma figura popular no vestiário, seus colegas de equipa estão bem cientes das consequências de baixarem seus padrões perto dele.
“Mas você precisa dessa mentalidade em um grupo. Agora, como você controla isso? Você precisa aproveitar isso, você meio que espera que ele [não ultrapasse completamente os limites]. Você tem que lembrar que toda a sua existência não é apenas o Tottenham. Ele também é um cidadão argentino. Ele ganhou uma Copa do Mundo.
Ele convive com jogadores como [Enzo] Fernandez e [Emi] Martinez e pensa: 'Eles estão contratando jogadores, por que nós não?', acrescentou Postecoglou.
Liderando a defesa do clube e do país
Romero continua sendo o coração da defesa do Tottenham, que luta para se manter longe da zona de rebaixamento, atualmente ocupando a 16ª posição na tabela e apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento. Sua liderança em campo é considerada insubstituível, especialmente porque o clube enfrenta um calendário exigente, incluindo a Liga dos Campeões e competições nacionais.
O zagueiro também estará ansioso por suas obrigações com a Argentina, onde continua sendo um titular importante para Lionel Scaloni. Manter a forma física e equilibrar seu estilo de jogo de alta intensidade será fundamental para garantir que ele continue disponível para o Spurs e para a próxima campanha da Argentina na Copa do Mundo de 2026.
O Tottenham volta à ação na Premier League neste fim de semana, preparando-se para enfrentar o Arsenal no Emirates Stadium no clássico do norte de Londres no domingo, mas terá que fazer isso sem seu zagueiro suspenso.
