Ange Postecoglou revela que Cristian Romero “assustava” os jogadores do Tottenham nos treinos, mas elogia o capitão como um “vencedor”

O ex-treinador do Spurs, Postecoglou, falou abertamente sobre a presença intimidante de Romero no campo de treinamento do clube. O vencedor da Copa do Mundo tem sido frequentemente criticado por seu histórico disciplinar e estilo agressivo de jogo durante as partidas, tendo recebido oito cartões amarelos e dois cartões vermelhos na Premier League até agora nesta temporada. Mais recentemente, ele recebeu um cartão vermelho direto na derrota por 2 a 0 para o Manchester United. Ele foi expulso pouco antes da marca de meia hora por uma falta em Casemiro. Como resultado, ele agora recebeu uma suspensão de quatro partidas.

No entanto, Postecoglou revelou que essa “tensão” é típica do caráter do zagueiro, mesmo atrás das portas fechadas do Hotspur Way. O técnico australiano admitiu que a abordagem direta de Romero muitas vezes deixa seus companheiros de equipe ansiosos durante os treinos semanais. Em vez de ver isso como algo negativo, Postecoglou aceita o atrito, afirmando que a mentalidade de elite do zagueiro é exatamente o que o clube precisa para passar de candidato ao título a campeão.

“Eu gosto dele, cara, e ele joga de forma agressiva, mas realmente assusta as pessoas nos treinos”, disse Postecoglou ao The Overlap. “Gosto da maneira como ele fala. Agora, ele passa dos limites? Sim, ele passa. Sabe, às vezes ele passa dos limites nos treinos, e os treinadores dizem: ‘Ah, você sabe’, e eu digo: ‘Bem, vocês é que têm que dizer a ele. Eu não vou dizer’”.