Ange Postecoglou dá seu veredicto sobre o Tottenham “perdido” sob o comando de Igor Tudor em meio à batalha contra o rebaixamento
O início sombrio de Tudor no Tottenham
O Tottenham enfrenta uma verdadeira crise, com o ex-treinador Postecoglou alertando que o elenco atual parece “perdido” sob o comando do técnico interino Tudor. Além de perder por 5 a 2 para o Atlético de Madrid na Liga dos Campeões, o time do norte de Londres está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento da Premier League, faltando apenas nove jogos para o fim de uma temporada desastrosa.
Tudor, que assumiu o comando após a saída de Thomas Frank, teve um início difícil, perdendo todas as quatro partidas que comandou. A falta de identidade da equipe levou Postecoglou a se manifestar sobre a fragilidade psicológica de um elenco que parece estar em queda livre.
Postecoglou dá o alarme para o Tottenham, que passa por dificuldades
Postecoglou, em entrevista à TNT Sports, expressou sua dor ao ver seu antigo time desmoronar, observando que os jogadores não estão conseguindo atingir os padrões que estabeleceram durante sua gestão no comando.
“É doloroso ver isso”, admitiu Postecoglou. “Parece que os jogadores estão bastante perdidos no momento. Há uma pressão óbvia e é um momento realmente difícil. Tudo isso se manifestou no que aconteceu ontem à noite – o pior cenário possível, jogando contra um time fora de casa, o Atlético, que nunca baixa o nível de desempenho. Foi um começo terrível para eles.
“Não há como alguém dizer objetivamente que esses jogadores estão jogando no nível que são capazes. É preciso tentar aliviar a pressão sobre eles. Mesmo ontem à noite, achei que era uma oportunidade tremenda para eles, porque têm jogado bem na Liga dos Campeões e estão em uma boa posição no sorteio. Jogar fora de casa contra o Atlético é difícil, mas ainda assim é preciso levá-los de volta ao Tottenham.
Tenho certeza de que eles treinaram nesse campo antes, mas pela quantidade de vezes que escorregaram, acho que ainda é pressão, um verdadeiro desespero em tudo o que fazem. Mentalmente, você está desesperado e isso se manifesta de forma física, apressando as coisas. É difícil comentar de fora, mas para mim é uma questão de incutir alguma confiança: mostrar a eles os jogadores que são, não os jogadores que podem ser.”
Evitar o lado errado da história
Com uma viagem a Anfield para enfrentar o Liverpool se aproximando, Postecoglou exortou o vestiário a encontrar o caráter que os levou a levantar o troféu da Liga Europa há apenas um ano. Ele alertou que o clube não pode se dar ao luxo de dar mais um “passo atrás” enquanto luta para manter seu status na primeira divisão, em meio à crescente pressão para que Tudor seja substituído por um técnico permanente.
“Se eu estivesse lá agora, é isso que diria a eles: não entrem para a história pela coisa errada agora”, disse Postecoglou. “Há uma grande motivação para vocês, não sejam o grupo que dá um passo atrás agora, porque foram vocês que trouxeram o sucesso após 17 anos [ao vencer a Liga Europa da UEFA].
“Deixem-me dizer-vos que, para ganharmos a Liga Europa no ano passado, se não tivéssemos caráter, não teríamos sido capazes de o fazer. Também estávamos sob pressão no ano passado, mas vi um grupo de jogadores absolutamente focados em criar algo especial. Isso existe.”
Jogos decisivos no final da temporada
Após uma viagem a Liverpool neste fim de semana, o Spurs enfrentará o Atlético em casa na segunda partida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Em seguida, o time disputará as oito partidas restantes da Premier League na tentativa de permanecer na primeira divisão da Inglaterra, incluindo jogos contra Chelsea, Aston Villa e o rival Leeds United, que também luta contra o rebaixamento.
