Ange Postecoglou dá seu veredicto sobre o Tottenham “perdido” sob o comando de Igor Tudor em meio à batalha contra o rebaixamento

Postecoglou, em entrevista à TNT Sports, expressou sua dor ao ver seu antigo time desmoronar, observando que os jogadores não estão conseguindo atingir os padrões que estabeleceram durante sua gestão no comando.

“É doloroso ver isso”, admitiu Postecoglou. “Parece que os jogadores estão bastante perdidos no momento. Há uma pressão óbvia e é um momento realmente difícil. Tudo isso se manifestou no que aconteceu ontem à noite – o pior cenário possível, jogando contra um time fora de casa, o Atlético, que nunca baixa o nível de desempenho. Foi um começo terrível para eles.

“Não há como alguém dizer objetivamente que esses jogadores estão jogando no nível que são capazes. É preciso tentar aliviar a pressão sobre eles. Mesmo ontem à noite, achei que era uma oportunidade tremenda para eles, porque têm jogado bem na Liga dos Campeões e estão em uma boa posição no sorteio. Jogar fora de casa contra o Atlético é difícil, mas ainda assim é preciso levá-los de volta ao Tottenham.

Tenho certeza de que eles treinaram nesse campo antes, mas pela quantidade de vezes que escorregaram, acho que ainda é pressão, um verdadeiro desespero em tudo o que fazem. Mentalmente, você está desesperado e isso se manifesta de forma física, apressando as coisas. É difícil comentar de fora, mas para mim é uma questão de incutir alguma confiança: mostrar a eles os jogadores que são, não os jogadores que podem ser.”