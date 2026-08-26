André Silva rejeita propostas e decide ficar no São Paulo para recuperar espaço

O clube interessado em André Silva não teve o nome revelado, mas a equipe era estrangeira e demonstrou interesse na contratação do centroavante. O São Paulo estava disposto a negociar, porém o próprio jogador recusou a possibilidade de deixar o Morumbis.

De acordo com João Araújo, outras equipes também procuraram informações e demonstraram interesse no atacante. Algumas delas, inclusive, estariam dispostas a oferecer salários superiores aos que ele recebe atualmente.

Ainda assim, André pediu para que o empresário não buscasse um novo clube para ele.

"O André Silva focou na recuperação e em voltar ao nível que estava. Tem sido difícil, pois tem jogado pouco, mesmo assim está bem decidido e me pediu para não procurar por clubes. E aqueles que aparecem, acredite que são vários e a pagar bem mais, ele agradece, mas a resposta mantém-se. O clube já sabe disso também".