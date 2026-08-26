André Silva rejeita propostas e decide ficar no São Paulo para recuperar espaço

André Silva decidiu que seu futuro será no São Paulo, pelo menos por enquanto. O centroavante recebeu uma proposta de um clube do exterior nas últimas semanas, mas optou por não avançar nas conversas. Mesmo com o Tricolor disposto a negociar o jogador, a vontade do atacante falou mais alto: ele quer permanecer no clube e recuperar o espaço que perdeu ao longo da temporada.
A postura de André é firme. Segundo João Araújo, representante do jogador, o atacante sequer tem aceitado ouvir as ofertas que chegam. O empresário afirmou que o centroavante está focado em recuperar o bom momento vivido anteriormente com a camisa são-paulina.