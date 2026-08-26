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Sao Paulo v Vitoria - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Gabriel Marin

André Silva rejeita propostas e decide ficar no São Paulo para recuperar espaço

A. Silva
São Paulo

Centroavante recebeu sondagens do exterior, mas recusou ouvir os interessados e pretende dar a volta por cima no clube; jogador tem contrato até o fim de 2027

André Silva decidiu que seu futuro será no São Paulo, pelo menos por enquanto. O centroavante recebeu uma proposta de um clube do exterior nas últimas semanas, mas optou por não avançar nas conversas. Mesmo com o Tricolor disposto a negociar o jogador, a vontade do atacante falou mais alto: ele quer permanecer no clube e recuperar o espaço que perdeu ao longo da temporada.

A postura de André é firme. Segundo João Araújo, representante do jogador, o atacante sequer tem aceitado ouvir as ofertas que chegam. O empresário afirmou que o centroavante está focado em recuperar o bom momento vivido anteriormente com a camisa são-paulina.

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  • Sao Paulo v Atletico Nacional - Copa CONMEBOL Libertadores 2025Getty Images Sport

    Atacante recusou propostas do exterior

    O clube interessado em André Silva não teve o nome revelado, mas a equipe era estrangeira e demonstrou interesse na contratação do centroavante. O São Paulo estava disposto a negociar, porém o próprio jogador recusou a possibilidade de deixar o Morumbis.

    De acordo com João Araújo, outras equipes também procuraram informações e demonstraram interesse no atacante. Algumas delas, inclusive, estariam dispostas a oferecer salários superiores aos que ele recebe atualmente.

    Ainda assim, André pediu para que o empresário não buscasse um novo clube para ele.

    "O André Silva focou na recuperação e em voltar ao nível que estava. Tem sido difícil, pois tem jogado pouco, mesmo assim está bem decidido e me pediu para não procurar por clubes. E aqueles que aparecem, acredite que são vários e a pagar bem mais, ele agradece, mas a resposta mantém-se. O clube já sabe disso também".

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  • Corinthians v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    André Silva pediu reunião com a diretoria

    A insatisfação do atacante com a perda de espaço ficou ainda mais evidente após a partida contra o Coritiba. André sequer apareceu entre os jogadores relacionados para o confronto, situação que o incomodou.

    Depois da ausência, o centroavante pediu uma reunião com a diretoria e a comissão técnica. O objetivo foi entender os motivos que levaram à decisão de deixá-lo fora da lista de relacionados e, ao mesmo tempo, reforçar seu desejo de voltar a ter oportunidades.

    A conversa serviu para André expor seu momento e deixar claro que pretende permanecer no clube para buscar uma recuperação dentro de campo.

  • imago-sport-1077919192.jpgBrazil Photo Press

    Números mostram perda de espaço

    André Silva tem contrato com o São Paulo até o fim de 2027, mas vive uma temporada abaixo das expectativas. Em 2026, o centroavante ainda não marcou gols.

    São 22 partidas disputadas, sendo apenas oito como titular. Ao todo, ele acumula 691 minutos em campo e uma assistência.

    A situação ficou mais complicada desde a chegada de Dorival Júnior ao comando da equipe. O treinador assumiu o São Paulo em abril e dirigiu o time em 11 partidas. Nesse período, André esteve em campo por apenas 187 minutos.

    Desde a retomada das atividades após a Copa do Mundo, o atacante também não começou nenhuma partida como titular.

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  • Gremio v Sao Paulo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Gustavo Santana ganha espaço com Dorival

    Com André Silva em baixa, quem ganhou força foi Gustavo Santana, de 20 anos. O jovem passou a ser uma das principais opções de Dorival Júnior para o setor ofensivo.

    A oportunidade aumentou especialmente depois da lesão de Calleri, que deixou o campo ainda no primeiro tempo da partida contra a Chapecoense. Gustavo foi escolhido pela comissão técnica para ocupar a vaga do argentino.

    Internamente, a avaliação é de que o jovem atacante tem apresentado desempenho superior nos treinamentos, fator que contribuiu para a preferência do treinador.

  • imago-sport-1077919738.jpgTheNews2

    Lesão no joelho interrompeu o melhor momento

    A atual fase contrasta com o desempenho apresentado por André Silva na temporada anterior. Em seu segundo ano pelo São Paulo, o centroavante disputou 43 partidas, marcou 14 gols e deu quatro assistências.

    O atacante conseguiu aproveitar o espaço deixado por Calleri, que passou por um período de lesão, e viveu seu melhor momento desde a chegada ao clube. A boa sequência, porém, acabou interrompida por um problema físico.

    Quando atravessava uma de suas melhores fases pelo São Paulo, André Silva sofreu uma lesão no joelho direito. O atacante teve uma lesão no ligamento cruzado posterior e um estiramento do ligamento cruzado anterior.

    Apesar de não ter sido submetido a cirurgia, o problema físico o tirou do restante da temporada e interrompeu a sequência positiva que vinha construindo.

    Desde então, o centroavante tem encontrado dificuldades para recuperar o mesmo nível de desempenho e, consequentemente, perdeu espaço na equipe.

  • FBL-LIBERTADORES-LIBERTAD-SAOPAULOAFP

    São Paulo investiu R$ 18,8 milhões no atacante

    André Silva foi contratado pelo São Paulo em março de 2024. Para contar com o jogador, o clube desembolsou R$ 18,8 milhões na negociação com o Vitória de Guimarães, de Portugal.

    Com contrato vigente por mais de uma temporada, o atacante agora pretende justificar o investimento e recuperar seu protagonismo no elenco.

    Apesar das propostas recebidas, André já tomou sua decisão: não quer sair. O objetivo é permanecer no São Paulo, reconquistar a confiança da comissão técnica e voltar a ser uma opção importante no ataque.

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