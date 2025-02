André Onana, Alejandro Garnacho e os seis jogadores do Manchester United que estão "no paredão" jogando pelo próprio futuro sob o comando de Rúben Amorim

A GOAL faz uma pré-seleção da lista de dispesnas dos Red Devils para o meio de ano - que só mudará caso a galera comece a jogar mais bola

"Tenho muitos problemas. Meu trabalho é muito difícil", disse Rúben Amorim à Sky Sports após a dura derrota do Manchester United por 1 a 0 para o Tottenham, pela Premier League. Esse resultado fez com que o United chegasse à pior marca a esta altura da Premier League na história do clube, caindo para a 15ª posição na tabela. Pior ainda, não há sinais de que a situação vá melhorar tão cedo.

Amorim tem sido bem honesto sobre o nível do elenco que herdou de Erik ten Hag, mas nem ele poderia imaginar que as coisas estariam tão ruins em menos de três meses de trabalho, desde que deixou o Sporting. Os jogadores ainda não conseguiram se adaptar ao seu 3-4-3 e, a cada jogo, o rebaixamento se torna uma ameaça mais realista.

Há quem acredite que Amorim deveria abandonar suas convicções para estancar a crise no United, mas não dá para ignorar o problema maior: não importa qual formação ele escolha com um time tão problemático como este.

Mudanças positivas só começarão a acontecer no Old Trafford quando Amorim tiver liberdade para fazer suas próprias contratações no meio do ano. Para isso, será necessário vender jogadores primeiro, já que a INEOS precisa manter o clube dentro dos limites das Regras de Lucro e Sustentabilidade da Premier League. E já podemos prever qual seria essa lista de dispensas, neste momento.

Abaixo, portanto, a GOAL selecionou seis jogadores do United que precisam acordar para a vida nesta reta final de temporada - ou dedem dizer adeus ao clube nesta próxima janela...