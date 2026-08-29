Ancelotti viaja a Londres para acompanhar brasileiros na Premier League

O treinador italiano está no continente para observar jogadores brasileiros que podem aparecer na próxima convocação do Brasil. Após acompanhar o confronto deste sábado (29), Ancelotti ainda estará presente no domingo (30) em Chelsea x Brighton, dando sequência ao trabalho de avaliação dos atletas neste início de temporada europeia.

A viagem acontece em meio à preparação para os próximos compromissos da seleção. Ancelotti tem até 6 de setembro para enviar à Fifa a lista de pré-convocados para os amistosos da próxima Data Fifa e aproveita o período para analisar o desempenho dos jogadores em seus clubes.

“Já estamos trabalhando na próxima convocação, e esses jogos nos permitem ter mais informações e avaliar o momento de cada jogador. Acompanhamos muitos atletas todas as semanas, mas, sempre que temos a oportunidade, consideramos importante estar presentes nos estádios e observar de perto a evolução de cada um”, afirmou o treinador ao site da CBF.