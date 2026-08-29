Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-PSGAFP
Pedro Augusto Dias

Ancelotti viaja a Londres para acompanhar brasileiros na Premier League

Brasil
Lille x PSG
Lille
PSG
Campeonato Francês
Tottenham x Newcastle
Tottenham
Newcastle
Premier League
Chelsea x Brighton
Chelsea
Brighton
C. Ancelotti

Técnico da seleção brasileira acompanhou a vitória do Newcastle sobre o Tottenham por 2 a 0 e ainda verá Chelsea x Brighton neste domingo (30)

Carlo Ancelotti esteve neste sábado (29) no Tottenham Hotspur Stadium para acompanhar de perto o duelo entre Tottenham e Newcastle, pela Premier League. O Newcastle venceu por 2 a 0, em partida que fez parte da agenda do técnico da seleção brasileira na Europa.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!
  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Observando jogadores para a próxima Data Fifa

    O treinador italiano está no continente para observar jogadores brasileiros que podem aparecer na próxima convocação do Brasil. Após acompanhar o confronto deste sábado (29), Ancelotti ainda estará presente no domingo (30) em Chelsea x Brighton, dando sequência ao trabalho de avaliação dos atletas neste início de temporada europeia.

    A viagem acontece em meio à preparação para os próximos compromissos da seleção. Ancelotti tem até 6 de setembro para enviar à Fifa a lista de pré-convocados para os amistosos da próxima Data Fifa e aproveita o período para analisar o desempenho dos jogadores em seus clubes.

    “Já estamos trabalhando na próxima convocação, e esses jogos nos permitem ter mais informações e avaliar o momento de cada jogador. Acompanhamos muitos atletas todas as semanas, mas, sempre que temos a oportunidade, consideramos importante estar presentes nos estádios e observar de perto a evolução de cada um”, afirmou o treinador ao site da CBF.

    • Publicidade
  • FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-PSGAFP

    Passagem na França

    Antes da passagem pela Inglaterra, Ancelotti esteve na França na sexta-feira para assistir ao empate entre Paris Saint-Germain e Lille. O time parisiense evitou a derrota com um gol de Marquinhos nos acréscimos. A partida também colocou o técnico diante de uma situação especial, já que Davide Ancelotti, seu filho, é o comandante do Lille.

    “Esses dias na Europa são importantes para o nosso trabalho pensando nos próximos compromissos da seleção. Estamos acompanhando o início das principais ligas europeias e queremos aproveitar para observar os jogadores brasileiros de perto, acompanhar o momento de cada um em seus clubes e manter um contato próximo com eles e com suas equipes”, declarou Ancelotti.

  • Olho no futebol brasileiro

    Outros integrantes da comissão técnica da seleção estarão atentos ao futebol brasileiro. Os jogos de Athletico-PR x Fluminense, Flamengo x Botafogo e Corinthians x Santos estão entre os jogos que serão acompanhados pela equipe.

    A expectativa é que a convocação para os próximos amistosos aconteça entre os dias 8 e 11 de setembro. A apresentação dos jogadores está marcada para 21 de setembro, na Austrália, onde o Brasil enfrentará a seleção local nos dias 25, em Townsville, e 29, em Brisbane. Depois, a equipe seguirá para Calcutá, na Índia, para enfrentar a seleção indiana em 3 de outubro.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google