Carlo Ancelotti esteve neste sábado (29) no Tottenham Hotspur Stadium para acompanhar de perto o duelo entre Tottenham e Newcastle, pela Premier League. O Newcastle venceu por 2 a 0, em partida que fez parte da agenda do técnico da seleção brasileira na Europa.
Ancelotti viaja a Londres para acompanhar brasileiros na Premier League
- AFP
Observando jogadores para a próxima Data Fifa
O treinador italiano está no continente para observar jogadores brasileiros que podem aparecer na próxima convocação do Brasil. Após acompanhar o confronto deste sábado (29), Ancelotti ainda estará presente no domingo (30) em Chelsea x Brighton, dando sequência ao trabalho de avaliação dos atletas neste início de temporada europeia.
A viagem acontece em meio à preparação para os próximos compromissos da seleção. Ancelotti tem até 6 de setembro para enviar à Fifa a lista de pré-convocados para os amistosos da próxima Data Fifa e aproveita o período para analisar o desempenho dos jogadores em seus clubes.
“Já estamos trabalhando na próxima convocação, e esses jogos nos permitem ter mais informações e avaliar o momento de cada jogador. Acompanhamos muitos atletas todas as semanas, mas, sempre que temos a oportunidade, consideramos importante estar presentes nos estádios e observar de perto a evolução de cada um”, afirmou o treinador ao site da CBF.
- AFP
Passagem na França
Antes da passagem pela Inglaterra, Ancelotti esteve na França na sexta-feira para assistir ao empate entre Paris Saint-Germain e Lille. O time parisiense evitou a derrota com um gol de Marquinhos nos acréscimos. A partida também colocou o técnico diante de uma situação especial, já que Davide Ancelotti, seu filho, é o comandante do Lille.
“Esses dias na Europa são importantes para o nosso trabalho pensando nos próximos compromissos da seleção. Estamos acompanhando o início das principais ligas europeias e queremos aproveitar para observar os jogadores brasileiros de perto, acompanhar o momento de cada um em seus clubes e manter um contato próximo com eles e com suas equipes”, declarou Ancelotti.
Olho no futebol brasileiro
Outros integrantes da comissão técnica da seleção estarão atentos ao futebol brasileiro. Os jogos de Athletico-PR x Fluminense, Flamengo x Botafogo e Corinthians x Santos estão entre os jogos que serão acompanhados pela equipe.
A expectativa é que a convocação para os próximos amistosos aconteça entre os dias 8 e 11 de setembro. A apresentação dos jogadores está marcada para 21 de setembro, na Austrália, onde o Brasil enfrentará a seleção local nos dias 25, em Townsville, e 29, em Brisbane. Depois, a equipe seguirá para Calcutá, na Índia, para enfrentar a seleção indiana em 3 de outubro.
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