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FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP
Luis Felipe Gonçalves

Ancelotti faz últimos testes na seleção e encaminha escalação da estreia da Copa do Mundo

Brasil
Copa do Mundo
C. Ancelotti
Brasil x Marrocos
Marrocos
S. Amrabat

Treinador ajusta os últimos detalhes da equipe e começa a desenhar o time que deve iniciar a caminhada brasileira diante do Marrocos

Carlo Ancelotti ainda tem dois treinamentos pela frente antes da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, mas já começou a indicar qual deve ser a base da equipe que enfrenta o Marrocos neste sábado (13), às 19h (de Brasília), em Nova Jersey.

A poucos dias do primeiro compromisso no Mundial, o treinador italiano intensificou os ajustes táticos e deu sinais importantes sobre a formação que pretende levar a campo na abertura da campanha brasileira.

Em atividade realizada na manhã desta quarta-feira, no CT de Morristown, em Nova Jersey, Ancelotti comandou mais uma sessão de preparação acompanhada por convidados, patrocinadores e pelo cineasta norte-americano Spike Lee. Embora tenha seguido com a estratégia de misturar titulares e reservas em parte do trabalho, o técnico deixou pistas relevantes sobre a equipe que vem sendo construída para o duelo contra os marroquinos.

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  • FBL-WC-2026-TRAINING-BRAAFP

    Definição próxima dos titulares

    A principal incógnita da semana segue sendo a lateral direita. Com Wesley fora da Copa após sofrer uma lesão muscular na coxa durante o amistoso contra o Egito, Ancelotti precisou redesenhar o setor.

    No treinamento desta quarta, Danilo voltou a aparecer como a principal alternativa. O defensor disputou espaço com Ibañez e também participou de diferentes formações testadas pelo treinador ao longo da atividade.

    Em determinados momentos, Ancelotti montou a linha defensiva com Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro, configuração que reforça a possibilidade de os dois laterais do Flamengo iniciarem a estreia como titulares.

    Do meio para frente, a estrutura também começa a ganhar forma. Casemiro e Bruno Guimarães seguem como a dupla mais cotada para atuar à frente da defesa, enquanto Lucas Paquetá aparece com boas chances de completar o setor de criação.

    No ataque, Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha permanecem como favoritos para iniciar a partida. Ainda assim, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli e Endrick também foram observados em diferentes momentos da atividade, mostrando que a disputa por vagas segue aberta.

    A tendência, neste momento, é que o Brasil estreie com:

    Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha.

    Além dos trabalhos em campo, o dia também teve clima de celebração. Ancelotti, que completou 67 anos nesta quarta-feira, recebeu um tradicional trote dos jogadores durante o treinamento.

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  • Real Madrid C.F. v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport

    Arbitragem confirmada

    A Fifa definiu a equipe de arbitragem responsável por comandar a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo.

    O esloveno Slavko Vincic será o árbitro principal da partida contra o Marrocos. Os auxiliares serão seus compatriotas Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic. O suíço Sandro Schaerer atuará como quarto árbitro, enquanto seu compatriota Stephane de Almeida será o árbitro assistente reserva.

    Vincic integra o quadro da Fifa desde 2010 e participará de sua segunda Copa do Mundo. No Mundial de 2022, no Catar, apitou a histórica vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina por 2 a 1 e também o triunfo da Inglaterra por 3 a 0 diante do País de Gales.

    Na atual temporada europeia, esteve presente em partidas de grande repercussão, incluindo o confronto entre Bayern de Munique e Real Madrid pelas quartas de final da Liga dos Campeões, disputado em abril.

  • Amrabat Marrocos Copa do MundoGetty Images

    Adversário esperançoso

    Se o Brasil chega cercado de expectativa, o Marrocos desembarca para a estreia embalado por uma sequência impressionante.

    A seleção africana não perde há 29 partidas - contando com a vitória por W.O contra Senegal na final da Copa Africana deste ano - e acredita que pode competir em igualdade de condições com qualquer adversário no torneio.

    Um dos líderes da equipe, o meio-campista Sofyan Amrabat, do Real Betis, reconheceu a força da seleção brasileira, mas deixou claro que os marroquinos chegam confiantes para o confronto.

    "O Brasil sempre foi uma seleção repleta de estrelas e jogadores extraordinários. Temos muito respeito por eles, mas estaremos preparados. Vamos dar tudo de nós e tentar vencer", afirmou.

    Amrabat também ressaltou que o favoritismo está do lado brasileiro, mas garantiu que isso não intimida sua equipe.

    "Não temos medo de ninguém. O Brasil provavelmente continua sendo o favorito, mas nós também temos qualidade. Temos confiança no nosso trabalho, sempre com respeito e humildade."

    O bom momento marroquino é sustentado pelos resultados recentes. Desde agosto do ano passado, a equipe conquistou três títulos e manteve uma sequência invicta que reforçou a confiança do grupo para a Copa.

    Brasil e Marrocos se enfrentaram pela última vez em uma Copa do Mundo em 1998, quando a seleção venceu por 3 a 0 na fase de grupos. Desde então, porém, o futebol marroquino deu um salto de competitividade e alcançou seu auge com a histórica quarta colocação no Mundial do Catar, em 2022.

    "Foi há muito tempo. Eu nem tinha nascido ainda", brincou Amrabat. "Agora estamos em 2026. Marrocos evoluiu muito e esperamos mostrar isso dentro de campo."

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