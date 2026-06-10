Ancelotti faz últimos testes na seleção e encaminha escalação da estreia da Copa do Mundo

Carlo Ancelotti ainda tem dois treinamentos pela frente antes da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, mas já começou a indicar qual deve ser a base da equipe que enfrenta o Marrocos neste sábado (13), às 19h (de Brasília), em Nova Jersey.
A poucos dias do primeiro compromisso no Mundial, o treinador italiano intensificou os ajustes táticos e deu sinais importantes sobre a formação que pretende levar a campo na abertura da campanha brasileira.
Em atividade realizada na manhã desta quarta-feira, no CT de Morristown, em Nova Jersey, Ancelotti comandou mais uma sessão de preparação acompanhada por convidados, patrocinadores e pelo cineasta norte-americano Spike Lee. Embora tenha seguido com a estratégia de misturar titulares e reservas em parte do trabalho, o técnico deixou pistas relevantes sobre a equipe que vem sendo construída para o duelo contra os marroquinos.