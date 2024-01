Lunin ou Kepa? Ancelotti sofre para escolher qual goleiro é o "menos pior" para o Real Madrid

Sem Courtois, o time não tem sob as traves a mesma segurança que mostra em seu espetacular ataque

Já se passaram vários meses desde a lesão de Thibaut Courtois, mas a sua ausência continua a ser profundamente sentida no Santiago Bernabéu. No Real Madrid, a sombra do belga, que rompeu os ligamentos antes do início da temporada, parece ser interminável. Carlo Ancelotti ainda não encontrou, e talvez nem mesmo tenha, um substituto garantido para o goleiro de 31 anos, e o debate sobre a camisa 1 merengue intensifica-se sempre que Lunin ou Kepa sofrem um gol evitável.

Esta questão torna-se ainda mais evidente quando esses gols resultam em eliminações, como a sofrida contra o Atlético de Madrid no Civitas Metropolitano, durante as oitavas de final da Copa do Rei. Nem Lunin nem Kepa sentem o apoio pleno de Ancelotti, pois nenhum deles possui a segurança de titularidade. Em defesa do treinador italiano, Don Carletto encontra-se na difícil posição de escolher entre dois goleiros que são, no máximo, medianos e ainda têm muito a provar.