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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Ancelotti quebra silêncio após queda do Brasil e projeta sequência na seleção

Brasil
Brasil x Noruega
Copa do Mundo
C. Ancelotti

Treinador lamentou a eliminação na Copa de 2026, reforçou confiança no projeto e já inicia planejamento para o ciclo rumo ao Mundial de 2030

Carlo Ancelotti se pronunciou pela primeira vez após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Um dia depois da derrota para a Noruega nas oitavas de final, o treinador italiano utilizou as redes sociais para agradecer o apoio dos torcedores e reafirmar seu compromisso com o projeto da equipe.

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  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    O que Ancelotti disse?

    Em publicação no X (antigo Twitter), Ancelotti reconheceu o impacto da eliminação, mas destacou que o resultado não altera os planos para o futuro da seleção.

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    "Hoje a dor é grande. Mas a confiança no que estamos construindo não muda. Vamos seguir trabalhando pela nossa Seleção. Sempre juntos. Sempre Brasil!", escreveu.

    Apesar da manifestação nas redes sociais, Ancelotti não concedeu a tradicional entrevista coletiva após a derrota. A pedido do treinador, o auxiliar técnico e filho, Davide Ancelotti, foi o responsável por atender a imprensa e comentar a eliminação. Nos bastidores da CBF, porém, a permanência do italiano nunca esteve em dúvida. Antes mesmo do início da Copa do Mundo, a entidade renovou seu contrato até julho de 2030, garantindo a continuidade do trabalho para o próximo ciclo mundialista.

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  • O que vem a seguir?

    Após deixar a concentração da seleção, o italiano passará um período em Vancouver, no Canadá, onde mantém residência. A expectativa é que ele retorne ao Brasil no fim de julho para retomar os trabalhos e definir o planejamento da equipe para os próximos compromissos.

    A primeira oportunidade para iniciar a reconstrução será em setembro. O Brasil enfrentará a Austrália em dois amistosos, marcados para os dias 25, em Townsville, e 29, em Brisbane. Os confrontos abrirão oficialmente a preparação da equipe para o ciclo que tem como principal objetivo a disputa da Copa do Mundo de 2030, além da Copa América em 2028.

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