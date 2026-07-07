Ancelotti quebra silêncio após queda do Brasil e projeta sequência na seleção

Em publicação no X (antigo Twitter), Ancelotti reconheceu o impacto da eliminação, mas destacou que o resultado não altera os planos para o futuro da seleção.

"Hoje a dor é grande. Mas a confiança no que estamos construindo não muda. Vamos seguir trabalhando pela nossa Seleção. Sempre juntos. Sempre Brasil!", escreveu.

Apesar da manifestação nas redes sociais, Ancelotti não concedeu a tradicional entrevista coletiva após a derrota. A pedido do treinador, o auxiliar técnico e filho, Davide Ancelotti, foi o responsável por atender a imprensa e comentar a eliminação. Nos bastidores da CBF, porém, a permanência do italiano nunca esteve em dúvida. Antes mesmo do início da Copa do Mundo, a entidade renovou seu contrato até julho de 2030, garantindo a continuidade do trabalho para o próximo ciclo mundialista.