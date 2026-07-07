Carlo Ancelotti se pronunciou pela primeira vez após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Um dia depois da derrota para a Noruega nas oitavas de final, o treinador italiano utilizou as redes sociais para agradecer o apoio dos torcedores e reafirmar seu compromisso com o projeto da equipe.
Ancelotti quebra silêncio após queda do Brasil e projeta sequência na seleção
- AFP
O que Ancelotti disse?
Em publicação no X (antigo Twitter), Ancelotti reconheceu o impacto da eliminação, mas destacou que o resultado não altera os planos para o futuro da seleção.
"Hoje a dor é grande. Mas a confiança no que estamos construindo não muda. Vamos seguir trabalhando pela nossa Seleção. Sempre juntos. Sempre Brasil!", escreveu.
Apesar da manifestação nas redes sociais, Ancelotti não concedeu a tradicional entrevista coletiva após a derrota. A pedido do treinador, o auxiliar técnico e filho, Davide Ancelotti, foi o responsável por atender a imprensa e comentar a eliminação. Nos bastidores da CBF, porém, a permanência do italiano nunca esteve em dúvida. Antes mesmo do início da Copa do Mundo, a entidade renovou seu contrato até julho de 2030, garantindo a continuidade do trabalho para o próximo ciclo mundialista.
O que vem a seguir?
Após deixar a concentração da seleção, o italiano passará um período em Vancouver, no Canadá, onde mantém residência. A expectativa é que ele retorne ao Brasil no fim de julho para retomar os trabalhos e definir o planejamento da equipe para os próximos compromissos.
A primeira oportunidade para iniciar a reconstrução será em setembro. O Brasil enfrentará a Austrália em dois amistosos, marcados para os dias 25, em Townsville, e 29, em Brisbane. Os confrontos abrirão oficialmente a preparação da equipe para o ciclo que tem como principal objetivo a disputa da Copa do Mundo de 2030, além da Copa América em 2028.
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