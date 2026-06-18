Ancelotti promete mudanças no Brasil contra o Haiti e cobra reação após estreia: "Temos que fazer melhor"

Sem revelar a escalação, o técnico Carlo Ancelotti confirmou alterações na equipe após o empate na estreia diante de Marrocos e deixou claro que o desempenho apresentado não agradou.

"A equipe não ficou contente porque a estreia não foi boa, principalmente o primeiro tempo. Amanhã já vamos fazer um jogo diferente, com muito mais qualidade", afirmou o treinador.

Em entrevista e posteriormente na coletiva de imprensa, Ancelotti evitou antecipar os nomes que começarão a partida, mas indicou que o desgaste físico e a necessidade de melhorar o rendimento influenciarão suas escolhas.

"Algumas mudanças vamos fazer, vou colocar alguns jogadores que estão mais frescos que outros. Temos que melhorar no equilíbrio e na qualidade do jogo. Errar menos passes. Temos a qualidade para fazê-lo. O pensamento potencial é de fazer melhor. E temos que fazer melhor", declarou.