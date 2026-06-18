A seleção brasileira terá mudanças para enfrentar o Haiti nesta sexta-feira (19), às 21h30, na Filadélfia, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.
Ancelotti promete mudanças no Brasil contra o Haiti e cobra reação após estreia: "Temos que fazer melhor"
- AFP
Mudanças pelo caminho
Sem revelar a escalação, o técnico Carlo Ancelotti confirmou alterações na equipe após o empate na estreia diante de Marrocos e deixou claro que o desempenho apresentado não agradou.
"A equipe não ficou contente porque a estreia não foi boa, principalmente o primeiro tempo. Amanhã já vamos fazer um jogo diferente, com muito mais qualidade", afirmou o treinador.
Em entrevista e posteriormente na coletiva de imprensa, Ancelotti evitou antecipar os nomes que começarão a partida, mas indicou que o desgaste físico e a necessidade de melhorar o rendimento influenciarão suas escolhas.
"Algumas mudanças vamos fazer, vou colocar alguns jogadores que estão mais frescos que outros. Temos que melhorar no equilíbrio e na qualidade do jogo. Errar menos passes. Temos a qualidade para fazê-lo. O pensamento potencial é de fazer melhor. E temos que fazer melhor", declarou.
"Temos que fazer melhor"
Apesar das críticas à atuação da equipe, o comandante italiano demonstrou confiança na recuperação da seleção ao longo do torneio.
"O resultado não foi bom contra Marrocos, mas temos que fazer uma crítica construtiva. A Copa não se ganha no primeiro jogo. Temos que buscar a solução. A autocrítica dos jogadores foi positiva. Trabalhamos nesses dias para solucionar isso e acho que vamos solucionar. Sigo confiante que a equipe será competitiva nessa Copa", disse.
Ao analisar o Haiti, derrotado por 1 a 0 pela Escócia na estreia, Ancelotti destacou a organização e a força física do adversário.
"O Haiti mostrou qualidade física sobretudo, uma equipe que está bem organizada, com sistema bastante claro. É um rival que temos que respeitar, como todos os rivais. É uma Copa do Mundo, todos estão muito motivados", avaliou.