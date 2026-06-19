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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Ancelotti: “Não esperava esse nível contra o Marrocos... e vamos ajustar a escalação do Brasil”

Brasil x Haiti
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Brasil x Marrocos
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C. Ancelotti
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O técnico italiano Carlo Ancelotti se prepara para fazer mudanças na escalação da Seleção Brasileira para sua segunda partida na Copa do Mundo, contra o Haiti.

Ancelotti reconheceu que a seleção brasileira precisa apresentar um desempenho melhor, após o empate em 1 a 1 com o Marrocos.

O jornal Sport” publicou as declarações de Ancelotti durante a coletiva de imprensa realizada no Lincoln Financial Field, na cidade da Filadélfia.

O técnico italiano disse: “Faremos algumas mudanças; talvez demos oportunidade a jogadores que estejam em melhor condição física”.

E acrescentou: “Precisamos melhorar o equilíbrio e a qualidade do desempenho, além de reduzir os erros nos passes. Temos jogadores com qualidade suficiente para conseguir isso e apresentar uma partida melhor”.

Ancelotti confirmou que já definiu a escalação titular para o jogo contra o Haiti, mas prefere não divulgá-la à imprensa.

Ele disse: “Não me importo em divulgar a escalação, pois no futebol não existem segredos, mas quero primeiro informá-la aos jogadores”.

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    Decepção de Ancelotti após o confronto contra o Marrocos

    O técnico italiano também não escondeu sua decepção com o desempenho da Seleção da Samba na partida de estreia, admitindo que não esperava um desempenho tão modesto no primeiro tempo contra o Marrocos.

    Ele apontou que a pressão da primeira partida e o peso de vestir a camisa da seleção brasileira podem ter sido algumas das razões para isso.

    “A partida não foi boa, e eu critico a equipe. Precisamos encontrar soluções”, afirmou.

    E enfatizou: “Trabalhamos nos últimos dias para corrigir os erros, e continuo confiante de que seremos uma seleção capaz de competir nesta edição da Copa do Mundo”.

    Quando questionado sobre a identidade futebolística que deseja para a Seleção Brasileira, Ancelotti se recusou a limitar sua equipe a um único estilo de jogo, explicando que seu objetivo é que a Seleção seja capaz de se adaptar às diversas circunstâncias das partidas, tanto no aspecto ofensivo quanto no defensivo, aproveitando ao máximo as grandes qualidades individuais de seus jogadores.

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    Ancelotti alerta sobre o Haiti

    Quanto ao Haiti, próximo adversário do Brasil, Ancelotti elogiou a organização, a disciplina e a força física demonstradas pela seleção haitiana, apesar da derrota apertada para a Escócia.

    “O Haiti é uma seleção equilibrada, bem organizada e com uma ideia muito clara de como jogar”, afirmou.

    Por isso, o técnico italiano exigiu de seus jogadores o máximo de concentração, ressaltando que na Copa do Mundo não há jogos fáceis.

    E concluiu: “Temos que respeitar todos os adversários, pois esta é a Copa do Mundo, e todas as seleções chegam aqui com o máximo de motivação”.

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