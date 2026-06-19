Ancelotti: “Não esperava esse nível contra o Marrocos... e vamos ajustar a escalação do Brasil”

O técnico italiano Carlo Ancelotti se prepara para fazer mudanças na escalação da Seleção Brasileira para sua segunda partida na Copa do Mundo, contra o Haiti.

Ancelotti reconheceu que a seleção brasileira precisa apresentar um desempenho melhor, após o empate em 1 a 1 com o Marrocos.

O jornal “Sport” publicou as declarações de Ancelotti durante a coletiva de imprensa realizada no Lincoln Financial Field, na cidade da Filadélfia.

O técnico italiano disse: “Faremos algumas mudanças; talvez demos oportunidade a jogadores que estejam em melhor condição física”.

E acrescentou: “Precisamos melhorar o equilíbrio e a qualidade do desempenho, além de reduzir os erros nos passes. Temos jogadores com qualidade suficiente para conseguir isso e apresentar uma partida melhor”.

Ancelotti confirmou que já definiu a escalação titular para o jogo contra o Haiti, mas prefere não divulgá-la à imprensa.

Ele disse: “Não me importo em divulgar a escalação, pois no futebol não existem segredos, mas quero primeiro informá-la aos jogadores”.