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Brazil Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Ancelotti mantém cautela, mas indica Neymar apto a atuar mais tempo na Copa

Brasil
Brasil x Japão
Japão
Copa do Mundo
C. Ancelotti
Neymar

Técnico da seleção brasileira afirma que atacante evoluiu fisicamente e já suporta mais do que os 15 minutos que atuou na reestreia; decisão, porém, dependerá do contexto da partida

Neymar tem condições de atuar por mais tempo na seleção brasileira, mas seu aproveitamento contra o Japão, nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston, dependerá do contexto da partida.

A avaliação é de Carlo Ancelotti, que mantém cautela na gestão física do atacante na Copa do Mundo de 2026.

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  • Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pode ser mais utilizado, segundo o treinador

    Depois de mais de 900 dias sem atuar pela seleção, o camisa 10 voltou a ser utilizado na vitória sobre a Escócia, quando entrou no segundo tempo e participou por cerca de 15 minutos. Agora, a tendência é de uma utilização maior, embora ainda a partir do banco de reservas.

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    "Neymar está evoluindo muito bem. Creio que, na última semana, ele melhorou muito. Uma pena que não pôde treinar todo o tempo com nós. Óbvio que ele pode jogar mais do que 15 minutos. Depende muito do contexto do jogo de amanhã", disse Ancelotti em entrevista coletiva neste domingo (28).

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    Retorno gradual

    O treinador italiano indicou ainda que deve repetir a escalação utilizada na vitória anterior, o que mantém Neymar fora do time titular para o duelo da segunda fase. A decisão sobre quando acioná-lo durante a partida, segundo ele, será guiada pelo andamento do jogo.

    Ancelotti também comentou de forma leve sobre a indefinição na escalação e a preparação do confronto.

    "Jogador dorme melhor do que o treinador", brincou o técnico ao falar sobre o “mistério” da equipe.

    A volta gradual do atacante é parte de um processo de recondicionamento físico após lesão na panturrilha direita. Na fase de grupos, Neymar utilizou os primeiros jogos para completar a recuperação e ganhou seus primeiros minutos justamente contra a Escócia.

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