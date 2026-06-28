Ancelotti mantém cautela, mas indica Neymar apto a atuar mais tempo na Copa

O treinador italiano indicou ainda que deve repetir a escalação utilizada na vitória anterior, o que mantém Neymar fora do time titular para o duelo da segunda fase. A decisão sobre quando acioná-lo durante a partida, segundo ele, será guiada pelo andamento do jogo.

Ancelotti também comentou de forma leve sobre a indefinição na escalação e a preparação do confronto.

"Jogador dorme melhor do que o treinador", brincou o técnico ao falar sobre o “mistério” da equipe.

A volta gradual do atacante é parte de um processo de recondicionamento físico após lesão na panturrilha direita. Na fase de grupos, Neymar utilizou os primeiros jogos para completar a recuperação e ganhou seus primeiros minutos justamente contra a Escócia.