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Luis Felipe Gonçalves

Ancelotti inicia ciclo para 2030 com mudanças na comissão e renovação do elenco

Brasil
C. Ancelotti
Copa do Mundo

Após eliminação precoce e pior campanha desde 1990, técnico italiano promete oxigenação profunda no grupo; ciclo recomeça em setembro

A Copa do Mundo acabou nas oitavas, mas Carlo Ancelotti permanece no comando. O técnico italiano havia decidido renovar o contrato com o Brasil antes mesmo do início do torneio, e a eliminação para a Noruega não mudou os planos. Pelo contrário.

"Não é um fim, é o início de um novo ciclo", afirmou o treinador, que considera positivo o trabalho de 13 meses à frente da seleção. "O futebol é assim. Às vezes é preciso lidar com a tristeza de uma derrota. Vamos transformar isso em um novo impulso para o trabalho e para a evolução dos jogadores."

Contratado em maio de 2025, Ancelotti teve pouco mais de um ano para montar um time antes da Copa. Ele foi o quarto técnico do ciclo que se encerrou agora - depois de Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior -, e nenhum conseguiu dar consistência à seleção. A campanha nas Eliminatórias foi a pior da história. O resultado nos Estados Unidos, o pior desde 1990.

Agora, pela primeira vez, Ancelotti terá um ciclo completo de quatro anos para trabalhar do jeito que entende.

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  • Brazil v France - International FriendlyGetty Images Sport

    Pensando no novo ciclo

    A comissão técnica será reformulada. Davide Ancelotti, filho do treinador e auxiliar na Copa, vai assumir o comando do Lille e deixa o cargo. O preparador de goleiros Taffarel também pode sair, houve críticas internas sobre a condução da lista de goleiros, sem renovação ao longo do processo.

    A permanência do coordenador de seleções Rodrigo Caetano também não está confirmada, embora ele já projete o próximo ciclo.

    "Tenho de olhar mais para frente com esperança e expectativa de que a gente tenha um ciclo mais normal, dentro do que é ideal para o esporte de alto rendimento, planejar com mais tempo e com mais calma", disse Caetano.

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    Renovação em andamento

    Ancelotti diz a pessoas próximas que está entusiasmado com a chance de liderar uma oxigenação profunda no elenco, algo que não foi possível em apenas 13 meses. Nomes como Casemiro, de 34 anos, Marquinhos, Danilo, Alex Sandro e Neymar não estarão na próxima Copa, embora possam seguir na equipe por mais alguns meses antes de passarem o bastão.

    "Temos que assumir essa culpa para que as próximas gerações possam ter tranquilidade para trabalhar", reconheceu o capitão Marquinhos.

    As observações já começaram ainda na preparação para o Mundial. Kaiki Bruno, lateral-esquerdo de 23 anos recém-contratado pelo Como, da Itália, e Vitor Reis, zagueiro de 20 anos ex-Palmeiras e pertencente ao Manchester City, figuraram em amistosos e na pré-lista para 2026, e devem ganhar espaço no novo ciclo. Natan, de 25 anos, atualmente no Betis, também foi surpresa na pré-lista e deve seguir sendo observado. Gabriel Sara, do Galatasaray, de 27 anos, é outro nome que apareceu nas listas pré-Copa e permanece no radar.

    Rayan e Endrick são casos à parte: convocados inicialmente para o técnico conhecê-los melhor pensando no futuro, agradaram tanto que Ancelotti antecipou o processo e os levou para 2026. As lesões de Rodrygo e Estêvão abriram a porta, os dois jovens a aproveitaram.

  • Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Próximos passos

    O recomeço está marcado para setembro. O Brasil tem dois amistosos contra a Austrália: dia 25, em Townsville, e dia 29, em Brisbane. São os primeiros passos de um ciclo de quatro anos que mira a Copa do Mundo de 2030, a ser disputada em Portugal, Espanha e Marrocos.

    A seleção recomeça. Com o mesmo técnico, e com um elenco que ainda está por ser construído.

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