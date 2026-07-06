Ancelotti inicia ciclo para 2030 com mudanças na comissão e renovação do elenco

A Copa do Mundo acabou nas oitavas, mas Carlo Ancelotti permanece no comando. O técnico italiano havia decidido renovar o contrato com o Brasil antes mesmo do início do torneio, e a eliminação para a Noruega não mudou os planos. Pelo contrário.

"Não é um fim, é o início de um novo ciclo", afirmou o treinador, que considera positivo o trabalho de 13 meses à frente da seleção. "O futebol é assim. Às vezes é preciso lidar com a tristeza de uma derrota. Vamos transformar isso em um novo impulso para o trabalho e para a evolução dos jogadores."

Contratado em maio de 2025, Ancelotti teve pouco mais de um ano para montar um time antes da Copa. Ele foi o quarto técnico do ciclo que se encerrou agora - depois de Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior -, e nenhum conseguiu dar consistência à seleção. A campanha nas Eliminatórias foi a pior da história. O resultado nos Estados Unidos, o pior desde 1990.

Agora, pela primeira vez, Ancelotti terá um ciclo completo de quatro anos para trabalhar do jeito que entende.