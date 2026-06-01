Ancelotti ganha dúvidas após goleada do Brasil e admite mudanças antes da Copa do Mundo

A goleada por 6 a 2 sobre o Panamá deixou Carlo Ancelotti satisfeito, mas longe de acomodado. Após a despedida da seleção brasileira do país antes da Copa do Mundo, o treinador italiano avaliou positivamente a atuação no Maracanã, destacou o impacto da vitória na confiança do grupo e admitiu que o desempenho apresentado, principalmente no segundo tempo, abriu novas possibilidades para a montagem da equipe.

Segundo Ancelotti, a atmosfera criada pela torcida e a resposta dos jogadores deram ao Brasil um impulso importante para a reta final de preparação rumo ao Mundial.

"Foi uma noite muito bonita. Temos que agradecer à torcida pelo ambiente que criou. Foi uma injeção formidável de confiança para todos nós. Começamos esse trabalho com boa atitude e compromisso, mas isso não basta. Precisamos ser fortes, resilientes e manter esse nível todos os dias para terminar bem", afirmou.

Apesar do placar elástico, o treinador evitou empolgação excessiva. Para ele, o primeiro tempo apresentou aspectos positivos, mas também revelou pontos que ainda precisam ser corrigidos.