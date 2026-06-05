Ancelotti evita definir time da estreia e reforça confiança no elenco antes do último teste da seleção

Ancelotti confirmou que pretende utilizar Lucas Paquetá e Igor Thiago diante dos egípcios para observar novas possibilidades ofensivas.

"É o último jogo para fazer teste. Paquetá representa um jogador importante para nós, porque tem característica diferente dos outros meias. Quero testá-lo e testar o Igor Thiago no jogo de amanhã. Acho que o sistema com os quatro na frente está bastante consolidado. Quero testar uma nova alternativa no último teste."

O treinador também revelou que Gabriel Magalhães não participará da partida em Cleveland. O zagueiro será poupado após a sequência de compromissos recentes e terá preparação especial visando a estreia na Copa.

"Voltou da final da Champions um pouco cansado. Não queremos assumir riscos com ele. Creio que amanhã não vai jogar, vai ser preparado para o primeiro jogo."