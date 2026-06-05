Ancelotti evita definir time da estreia e reforça confiança no elenco antes do último teste da seleção

A um dia do amistoso contra o Egito, último compromisso da seleção brasileira antes da estreia na Copa do Mundo, Carlo Ancelotti indicou mudanças na equipe e abriu espaço para novas observações no elenco. Sem revelar a escalação completa, o treinador confirmou oportunidades para Lucas Paquetá e Igor Thiago, além de destacar que vai utilizar a partida para avaliar alternativas dentro do grupo.
O comandante italiano também deixou claro que a definição de um time titular para o Mundial ainda não é uma prioridade. Segundo ele, o Brasil conta com um elenco amplo e qualificado, capaz de oferecer diferentes soluções ao longo da competição, o que torna a disputa por posições aberta mesmo às vésperas da estreia.