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Pedro Augusto Dias

Ancelotti evita definir time da estreia e reforça confiança no elenco antes do último teste da seleção

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Técnico da seleção confirma testes com Lucas Paquetá e Igor Thiago diante do Egito, preserva Gabriel Magalhães e afirma que ainda não definiu a equipe titular para a estreia na Copa do Mundo

A um dia do amistoso contra o Egito, último compromisso da seleção brasileira antes da estreia na Copa do Mundo, Carlo Ancelotti indicou mudanças na equipe e abriu espaço para novas observações no elenco. Sem revelar a escalação completa, o treinador confirmou oportunidades para Lucas Paquetá e Igor Thiago, além de destacar que vai utilizar a partida para avaliar alternativas dentro do grupo.

O comandante italiano também deixou claro que a definição de um time titular para o Mundial ainda não é uma prioridade. Segundo ele, o Brasil conta com um elenco amplo e qualificado, capaz de oferecer diferentes soluções ao longo da competição, o que torna a disputa por posições aberta mesmo às vésperas da estreia.

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  • Lucas Paqueta-brazil-20250909(C)Getty Images

    Paquetá e Igor Thiago ganham oportunidade

    Ancelotti confirmou que pretende utilizar Lucas Paquetá e Igor Thiago diante dos egípcios para observar novas possibilidades ofensivas.

    "É o último jogo para fazer teste. Paquetá representa um jogador importante para nós, porque tem característica diferente dos outros meias. Quero testá-lo e testar o Igor Thiago no jogo de amanhã. Acho que o sistema com os quatro na frente está bastante consolidado. Quero testar uma nova alternativa no último teste."

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    O treinador também revelou que Gabriel Magalhães não participará da partida em Cleveland. O zagueiro será poupado após a sequência de compromissos recentes e terá preparação especial visando a estreia na Copa.

    "Voltou da final da Champions um pouco cansado. Não queremos assumir riscos com ele. Creio que amanhã não vai jogar, vai ser preparado para o primeiro jogo."

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  • Mudanças em massa no amistoso

    Sem esconder a intenção de observar todo o grupo, Ancelotti afirmou que pretende utilizar todos os jogadores disponíveis durante o amistoso.

    "Amanhã temos 11 mudanças, vou aproveitar as 11 mudanças na segunda parte. Pode ser alguns jogadores que precisem jogar mais, que tenham saído de lesão anteriores, como Raphinha, Bruno, pode ser que eu dê um pouco mais de minutos a eles, mas todos vão jogar."

    Ao ser perguntado sobre quantos titulares da estreia estarão em campo diante do Egito, manteve o discurso de valorização coletiva.

    "Quantos jogadores amanhã? Não posso dizer, espera, espera... Não é uma conta, para mim são todos titulares, são 26 jogadores muito bons. Depois tenho a responsabilidade de escolher os melhores para o primeiro jogo, mas o time pode mudar no segundo ou no terceiro jogo. Posso ter uma ideia, mas não sei quem vai terminar o primeiro jogo."

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