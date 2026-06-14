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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Ancelotti elogia Marrocos, mas sai na bronca com empate do Brasil: "temos que melhorar"

Brasil
Brasil x Marrocos
Marrocos
Copa do Mundo
C. Ancelotti

Treinador admite que a seleção entrou ansiosa na estreia da Copa do Mundo, reconhece dificuldades contra os marroquinos e cobra evolução para a sequência do torneio

O empate por 1 a 1 com o Marrocos, na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, não deixou Carlo Ancelotti satisfeito.

Apesar de reconhecer a qualidade do adversário e considerar o resultado aceitável diante das circunstâncias da partida, o treinador apontou falhas na atuação da seleção e admitiu que a equipe sentiu o peso do primeiro jogo no Mundial.

Após o confronto em Nova Jersey, o técnico italiano avaliou que o Brasil teve dificuldades principalmente no primeiro tempo, quando saiu atrás no placar e encontrou problemas para controlar as ações do jogo.

Para Ancelotti, a equipe precisa evoluir nas próximas rodadas se quiser confirmar o favoritismo na competição.

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  • FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    "Não começamos bem no jogo"

    Ancelotti foi direto ao analisar a atuação brasileira e afirmou que a ansiedade prejudicou o desempenho da equipe na etapa inicial.

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    "Eu acho que não começamos bem no jogo, o time estava um pouco preocupado, perdemos muitas bolas, muitos duelos. O primeiro tempo não foi bom. Melhorou no segundo tempo, é um jogo difícil porque Marrocos é uma boa equipe", disse o treinador.

    O italiano também destacou que a falta de controle permitiu ao adversário criar situações perigosas em transições rápidas.

    "Um pouco de ansiedade acho que sim, na primeira etapa eles saíam da pressão e faziam transições perigosas. Podíamos ter mais controle", completou.

    Ao ser questionado sobre o que precisa mudar para a sequência da Copa do Mundo, o italiano foi objetivo ao cobrar evolução da equipe.

    "Temos que melhorar."

    Perguntado se havia algum aspecto específico a ser corrigido, Ancelotti preferiu não detalhar: "Não."

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  • "Marrocos é um bom adversário"

    Apesar das críticas ao desempenho da seleção, Ancelotti evitou tratar o empate como um resultado negativo. O treinador fez elogios ao Marrocos e ressaltou que a equipe africana exigiu muito do Brasil ao longo dos 90 minutos.

    "Satisfeito sim, se esperava começar melhor, mas pode acontecer porque Marrocos é um bom adversário. Agora é mirar o próximo jogo", afirmou.

    Com um ponto somado no Grupo C, o Brasil volta a campo na próxima sexta-feira (19) para enfrentar o Haiti, enquanto o Marrocos terá pela frente a Escócia na segunda rodada da Copa do Mundo.

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