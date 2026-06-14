Ancelotti elogia Marrocos, mas sai na bronca com empate do Brasil: "temos que melhorar"

O empate por 1 a 1 com o Marrocos, na estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026, não deixou Carlo Ancelotti satisfeito.
Apesar de reconhecer a qualidade do adversário e considerar o resultado aceitável diante das circunstâncias da partida, o treinador apontou falhas na atuação da seleção e admitiu que a equipe sentiu o peso do primeiro jogo no Mundial.
Após o confronto em Nova Jersey, o técnico italiano avaliou que o Brasil teve dificuldades principalmente no primeiro tempo, quando saiu atrás no placar e encontrou problemas para controlar as ações do jogo.
Para Ancelotti, a equipe precisa evoluir nas próximas rodadas se quiser confirmar o favoritismo na competição.