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Luis Felipe Gonçalves

Ancelotti define favorito para substituir Paquetá contra a Noruega

C. Ancelotti
Brasil x Noruega
Brasil
Noruega
Copa do Mundo
Danilo
L. Paqueta
Ederson

Danilo Santos é o nome mais cotado para a vaga de meia do Flamengo, mas definição deve vir só na preleção

Ainda restam duas sessões de treino e algumas horas até o duelo contra a Noruega, no MetLife Stadium, neste domingo (5), às 17h, mas Carlo Ancelotti já tem um favorito para a vaga de Lucas Paquetá. Sem o meia do Flamengo, que se machucou no primeiro tempo contra o Japão e tem chances remotas de retornar ao Mundial, o técnico italiano vê Danilo Santos como a opção mais provável até o momento.

Ancelotti dedicou atenção especial ao jogador do Botafogo na atividade desta quinta-feira (2). Conversou em particular com ele e com Gabriel Martinelli, outro nome na disputa, e os observou na linha de meio-campo em algum momento do treino, embora não tenha realizado o exercício com todos os 11 titulares.

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    Nomes indicados

    Fabinho e Endrick também foram testados, mas em contextos diferentes: seriam opções durante a partida, caso o Brasil precise reforçar a marcação ou disputar bolas aéreas no ataque.

    A preferência por Danilo Santos, se confirmada, se explica pela menor mudança estrutural que representa. Apesar de ter características distintas das de Paquetá, o volante do Botafogo permitiria a formação de um losango no meio-campo: Casemiro como volante mais defensivo, Bruno Guimarães pela direita, Danilo pela esquerda e Matheus Cunha como o mais ofensivo.

    O provável Brasil teria então: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Danilo Santos; Rayan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior.

    Ancelotti deve testar a formação no treino desta sexta (3) e, fiel ao hábito, só divulgará o time na preleção, horas antes do jogo.

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    Surpresa também pode acontecer

    Um nome pouco comentado pode ganhar protagonismo justamente no momento mais importante da campanha brasileira: Éderson, volante da Atalanta, prestes a ser anunciado pelo Manchester United.

    Convocado nos últimos dias antes da estreia, o jogador entrou na lista após o corte de Wesley, que sofreu lesão no adutor da coxa esquerda, e chegou como solução emergencial para compor o elenco. Agora, pode receber uma missão bem maior.

    Éderson representa uma alternativa diferente da oferecida por Danilo Santos. Enquanto o jogador do Botafogo tem características próximas às de Paquetá e permitiria uma troca mais natural na estrutura, o volante da Atalanta oferece mais força física, intensidade na marcação e capacidade de proteger o sistema defensivo - o que poderia dar ainda mais equilíbrio ao meio sem comprometer a saída de bola.

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    Situação de Paquetá e plano de Ancelotti

    Lucas Paquetá sofreu uma lesão de grau 2 na coxa esquerda e deve desfalcar a seleção pelo restante da Copa. O meia segue em tratamento intensivo e é reavaliado diariamente pelo departamento médico, mas a expectativa é pessimista.

    A ausência impõe a Ancelotti um problema que vai além da substituição direta. O plano original do técnico, atuar com quatro atacantes e dois meio-campistas, já havia sido desmontado antes mesmo do início do torneio: Estêvão, titular pelo lado direito, sofreu lesão grave e ficou fora da convocação; Luiz Henrique, apontado como principal candidato à vaga, não correspondeu durante a preparação.

    Agora, sem Paquetá, Ancelotti precisa encontrar o meio-campo certo para conter Odegaard e neutralizar Haaland. A definição vem no domingo.

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