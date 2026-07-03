Ancelotti define favorito para substituir Paquetá contra a Noruega

Ainda restam duas sessões de treino e algumas horas até o duelo contra a Noruega, no MetLife Stadium, neste domingo (5), às 17h, mas Carlo Ancelotti já tem um favorito para a vaga de Lucas Paquetá. Sem o meia do Flamengo, que se machucou no primeiro tempo contra o Japão e tem chances remotas de retornar ao Mundial, o técnico italiano vê Danilo Santos como a opção mais provável até o momento.

Ancelotti dedicou atenção especial ao jogador do Botafogo na atividade desta quinta-feira (2). Conversou em particular com ele e com Gabriel Martinelli, outro nome na disputa, e os observou na linha de meio-campo em algum momento do treino, embora não tenha realizado o exercício com todos os 11 titulares.