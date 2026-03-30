Ancelotti: “A seleção do Brasil já está definida, o Danilo vai estar lá”

"O Danilo é um jogador muito importante, não só em campo, mas também fora dele. O Danilo certamente estará na lista final dos 26, porque gosto dele. Gosto do seu caráter, da sua personalidade e do seu estilo de jogo. Ele pode jogar em todas as posições defensivas. O Danilo estará entre os nove defensores. Agora temos uma ideia muito clara; já tenho a escalação praticamente definida para o primeiro jogo e também a escalação praticamente definida para a lista definitiva. Às vezes me canso de falar de coisas das quais já falei.”



