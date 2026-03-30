Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, revelou que o ex-jogador da Juventus Danilo fará parte do elenco que disputará a Copa do Mundo: “Um jogador muito importante, não só em campo, mas também fora dele”. O ex-técnico do Milan tem as ideias bem definidas sobre todo o elenco da seleção brasileira que atuará nos Estados Unidos, Canadá e México, cuja lista será divulgada oficialmente no dia 18 de maio.
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Ancelotti: “A seleção do Brasil já está definida, o Danilo vai estar lá”
AS DECLARAÇÕES
"O Danilo é um jogador muito importante, não só em campo, mas também fora dele. O Danilo certamente estará na lista final dos 26, porque gosto dele. Gosto do seu caráter, da sua personalidade e do seu estilo de jogo. Ele pode jogar em todas as posições defensivas. O Danilo estará entre os nove defensores. Agora temos uma ideia muito clara; já tenho a escalação praticamente definida para o primeiro jogo e também a escalação praticamente definida para a lista definitiva. Às vezes me canso de falar de coisas das quais já falei.”